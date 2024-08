Este artículo se publicó originalmente en VICE Holanda.

Aviso: no recomendamos que empieces a producir droga, ni siquiera si has reunido un montón de consejos de un foro de la dark web.

Pongamos que te despiertas un día y decides montar tu propio laboratorio de drogas. Entonces sobornas a un granjero de una zona remota, te apropias de uno de sus graneros y te preparas para empezar a cocinar. Lo único que te falta por saber es: ¿y ahora qué?

La dark web es ese sitio donde encuentras la respuesta a todas las preguntas sobre la venta y producción de drogas. En este mundo de las sombras online nadie se inmuta ante una pregunta como: “¿Me puedes recomendar un vídeo tutorial paso a paso sobre cómo hacer speed?”.

Dread es un buen ejemplo de plataforma de la dark web que te enseña todas las cosas prácticas y aburridas que necesitas saber si quieres producir o vender droga. Por ejemplo, si quieres mandar un sobre que parece sospechoso, ¿hay que escribir la dirección a mano o es mejor utilizar una etiqueta impresa? Está claro que es imposible saber exactamente quién se dedica a responder estas preguntas; por lo que sabemos, podría ser un niño de 12 años que se está riendo de todo el mundo. Esa es una de las muchas razones por las que no sería sensato tomarse lo que se escribe en este foro como consejos de fiar.

La mayoría de las preguntas que hay en el foro d/DrugManufacture de Dread son sobre maquinaria para producir pastillas de éxtasis. Por ejemplo, ¿cómo narices se hacen las pastillas que tienen dos capas de diferente color? La respuesta es bastante sencilla: “Para hacer pastillas de dos colores, necesitas una prensa industrial. Es una máquina con dos moldes en los que pones los polvos y los comprime”, explica un miembro del foro. Lógicamente, de ahí surge la siguiente pregunta: ¿cómo se consigue una de esas máquinas?

Captura de pantalla de d/DrugManufacture, con anuncios de traficantes a la derecha

Supongo que ya te imaginarás que pedir una prensa de pastillas por internet y que te la envíen a casa puede levantar sospechas entre los agentes de aduanas. Un subforo de Dread da soluciones. Un consejo: “No lo pidas en Estados Unidos”, porque por lo visto controlan mucho los pedidos de prensas de pastillas.

No hace mucho que Reddit era el lugar para hablar de drogas en el internet normal y no tan secreto. Pero desde principios de año, hablar de comprar droga está terminantemente prohibido en la plataforma, así que la comunidad se ha trasladado a la dark web, donde a nadie le importa lo que te importe. La transición ha traído consigo algunos cambios, especialmente en lo relativo a la privacidad. Toda la información que se comparte allí está cifrada varias veces antes de llegar a los servidores del foro. Los motores de búsqueda ya no muestran las respuestas de los hilos y el foro comprueba dos veces la configuración de privacidad. Si esta cambiara, le aparecería un mensaje al usuario para avisarle: “Atención, su identidad puede verse comprometida”.

Dread tiene prohibido compartir información personal, según manifiesta una publicación fijada al principio de d/DrugManufacture. Otra norma: no le digas a nadie de dónde sacas la materia prima para hacer la droga que estés cocinando. Si esa información sale a la luz, la policía podría rastrear a los proveedores y “fastidiar a todo el mundo”.

Tras leer las normas del grupo que aparecen en la publicación fijada, los usuarios pueden hacer las preguntas que quieran.

Imagina que has conseguido seguir con éxito los pasos para hacer cocaína, por ejemplo. La siguiente pregunta podría ser cómo pasarla por la frontera. La recomendación que más se repite es convertirla en líquido y pulverízala en la ropa. Pero, ¿cómo se licua la cocaína? ¿Con acetona? “No”, explica un miembro del foro: la cocaína se disuelve en agua, no en acetona.

Aunque puedes plantear cualquier pregunta que se te ocurra acerca de cocinar, traficar o vender droga, lo de ofrecer droga a cambio de dinero excede los límites de Dread. Según los moderadores, Dread es un foro, no un mercado. En el subgrupo d/DarkNetMarkets puedes encontrar reseñas de traficantes de la dark web.

Además, se ha creado una “superlista de vendedores” con el objetivo de discernir a los que son de confianza de los que son unos timadores. En esa lista se detallan los tiempos de entrega de cada traficante y la calidad de la droga que venden.

No está permitido que los traficantes ofrezcan sus productos en la plataforma, pero no hay ninguna norma que les impida anunciarse. The Pysch Charm, por ejemplo, intenta atraer a los usuarios a su página web, en la que vende LSD. Y luego está Dutch Drugz, un traficante de Holanda que afirma que manda la droga como la 2C-B, la DMT y la ketamina a un laboratorio primero para asegurar la mayor calidad y luego la vende “a buen precio”.



Los moderadores de Dread no eliminan los anuncios de los traficantes. Más bien lo contrario: animan a los traficantes a dirigir a los usuarios a sus propias páginas web. Justo encima de los anuncios se puede leer: “Si eres vendedor y quieres poner un anuncio, este es el sitio indicado”.

Estos anuncios apuntan a una nueva moda en internet. Hace diez años, todos los traficantes con presencia en internet vendían su mercancía a través de una página central: Silk Road. Ese primer criptomercado era una especie de Craigslist, pero para mercancía ilegal.

Drogas, armas, pasaportes… Se vendía y se compraba de todo en un solo criptomercado. Esa época ya es historia: ahora hay decenas de páginas como esa, como GammaGoblin, el mercado de LSD más importante de la dark web. Pon el caso de que quieres comprar 2 gramos de LSD, suficiente para que unas 10 000 personas puedan empezar a drogarse. En GammaGoblin no supone un problema, puedes pedir droga por internet siempre que estés utilizando el navegador Tor.

El año pasado, la policía holandesa anunció una operación conjunta con otros países que acabó con el cierre simultáneo de dos de los principales criptomercados: Hansa Market y AlphaBay. Durante un par de semanas, los detectives tomaron en secreto las riendas de los dos mercados digitales. De esta manera, consiguieron acceso a conversaciones que suelen estar encriptadas. Gente que había pedido droga se encontró con la visita sorpresa de la policía y gente que había pedido más cantidad de la que se supone para consumo propio fue procesada. Los agentes querían que la gente supiera que ni siquiera la dark web garantiza protección.

El resultado de la operación policial fue que algunos adolescentes holandeses se asustaron cuando las autoridades descubrieron a qué se dedicaban en la dark web y dos fundadores de Hansa Market y AlphaBay fueron detenidos. Sin embargo, los ciberdelincuentes parecen haberse olvidado ya de todo eso. En general, sigue habiendo gente en todo el mundo que sigue comprando y vendiendo droga en la dark web como si no hubiera pasado nada. Si Dread nos está enseñando algo es que los mercados de drogas en internet están más vivos que nunca.

