Goa, el tío que ha traído el trap emo a España

No le gusta que digan de él que es el “Lil Peep español” aunque su estética, sus letras y su tendencia a la nostalgia nos lleven, casi sin poder evitarlo, a pensar en la cabeza más visible del trap emo, un género que, hasta ahora, no había despuntado en nuestro país. Pero de repente llegó Guns N Roses, un tema de El Plugg, la última mixtape de Yung Beef, en el que Fernando exploraba un territorio y un sonido hasta entonces ajenos a su movida.

Y con Guns N Roses llegó él. Goa, la mitad de FVCK VIBEZ junto al productor Pochi Sempere, el chaval de Valencia que se vino a Madrid porque en su ciudad, dice, “se iba a morir de hambre si seguía haciendo lo que le gustaba”: cantarle a la ansiedad, al desamor, a la cocaína y a los psicofármacos sobre guitarras distorsionadas.

Videos by VICE

Con motivo de su última mixtape, HellPopStar, producida junto a Pochi a excepción de un tema de Slizz B, hablamos con ellos sobre el Trankimazin y sobre la industria de la música urbana en España, sobre si nuestra generación puede prescindir de los intermediarios o sobre qué dice del momento en el que vivimos que los sad boys hayan vuelto para quedarse.

VICE: ¿Cómo surge FVCK VIBEZ, esa asociación entre Goa y Pochi y cómo se articula vuestra doble vertiente, como productores a la vez que como creadores de vuestro proyecto?

Pochi: Nos conocemos desde el colegio y lo de hacer música nos surgió al mismo tiempo, de manera natural. No era el momento de ahora donde todos podemos acceder a todo y todos tenemos un ordenador disponible y un tutorial sobre cualquier cosa en Youtube. El primo de alguien tenía un ordenador con un programa y te lo pasaban y medio te enseñaban a hacer cuatro tonterías, así que así surgió.

Goa: El caso es que empezamos juntos con un ordenador y poquito a poco. Y hará poco más de dos años decidimos dar el paso de venirnos a vivir a Madrid. En Valencia nuestro sonido no tenía mucha cabida y estábamos un poco desplazados aunque teníamos gente con la que teníamos buena vibra, como Jay Hernández, para el que hemos producido, pero todo empezó siendo muy duro. La música que hacíamos no le molaba a casi nadie en los conciertos, me miraban con cara rara y se nos hacía jodido, la verdad. Al principio nos juntaban con gente que no tenía nada que ver con nosotros, hicimos nuestro primer concierto con Kidd Keo y Tania Chanel. La peña nos miraba rarísimo y yo personalmente lo pasé un poco mal. Seguimos haciendo lo que nos gustaba porque al final era algo pasional, no podíamos hacerlo de otra manera, pero fue jodido.

Ya que mencionas el emo trap y que hay tanto lío con la música urbana y sus subgéneros y las etiquetas que siempre queremos colgaros los medios. ¿Cómo definiríais vuestro curro, vuestro sonido y vuestro proyecto: trap emo, rap emocional…?

Goa: A mí las etiquetas no me gustan pero tampoco tengo problema con ellas. Considero que cada persona tiene su forma de explicarse, de hacer entender lo que quiere y lo que es. Las etiquetas son palabras y ya está. Si te gusta mi música, si te parece buena y sientes lo mismo que yo cuando la escuchas en un concierto, ¿qué más me da cómo me nombres?

“No uso el Trankimazin para drogarme, son mi realidad. Valen 80 céntimos y me los ha recetado el médico, no se los he comprado a nadie por 20 pavos”

Mucha gente me dice que soy el Lil Peep español y eso sí que me molesta en el alma. Lil Peep, aparte de que está muerto, es un tío único, no hay dos iguales así que hay que respetarlo al máximo. Ni si quiera nos parecemos tanto aunque me haya inspirado en peña como él, Lil Tracy o ColdHeart, y entiendo que este movimiento es fresco, es nuevo, y que es normal que me asocien a su cabeza más visible. Así que con que no me digas que soy “el Lil Peep español” me va bien.

En tus letras mencionas recurrentemente los psicofármacos, el Alprazolam, el Trankimazin… ¿te preocupa romantizarlos? Incluso C. Tangana se refiere a ellos en su último tema mientras que en USA se produce justo el movimiento contrario: cada vez son más los que dejan el Xanax y lo anuncian.

Goa: En mi caso no es algo romántico, no es una mentira y no los uso para drogarme, son mi realidad. Mira (saca un blíster de Trankimazin), yo ahora no me tomo ninguno, pero los llevo encima porque sé que puedo necesitarlos. Valen 80 céntimos y me los ha recetado el médico, no se los he comprado a nadie por 20 pavos. En América hay toda una cultura de colocarse con esto, pero yo no lo uso así. A mí me dolía la tripa y me costaba respirar, así que fui al médico como haría cualquier persona que está enferma y me lo recetó. No pienso en ello como una droga ni lo uso para colocarme, si quisiera colocarme me fumaría un porro.

Cada uno tiene su historia y sus experiencias, y a mi las mías me han llevado hasta aquí, no sé. Soy una persona triste, realmente. Siempre he sido así, no es ningún personaje, he pensado en morirme muchas veces y no tengo ningún tema tabú, aunque ahora esté pasando por un momento bonito y no piense en ello y me ría más veces al día que antes.

Goa y Pochi en la redacción de VICE

¿Estás siempre tan triste como hacen ver tus letras?

Goa: Sí, yo soy una persona triste, no es ningún personaje, como lo de que tomo psicofármacos. Todo me afecta mucho y siempre ha sido así. El otro día estaba en San Sebastián, una ciudad donde todo está limpio y la gente es super rica, vi a una señora pidiendo en el suelo en la estación de tren. Venía de estar con mi familia, de comer en sitios de puta madre y me puse a llorar en cuanto subí al tren pensando en ella y en qué haría si tuviera dinero. Fue un ataque de realidad. Supongo que todo el mundo sentirá eso, sentirá esa pena y esa rabia, pero a mí me jode la tarde. Si me pasa o veo algo triste estoy jodidísimo. Lloro mientras veo el programa este del Jefe Infiltrado, lloro en los conciertos, lloro si mi familia está mal… Forma parte de mí y no tengo ningún problema.

Pochi: Yo creo que precisamente cuando te das cuenta de que tienes cierta sensibilidad, de que ves a una señora por la calle que no tiene muy buena cara y se te pone la piel de gallina, te das cuenta también de que puedes dedicarte a la música porque tienes la capacidad de transmitir y contar las historias del resto. Yo creo que al final es eso: las personas que se dedican a la música es porque son muy sensibles.

“Soy una persona triste. Siempre he sido así, no es ningún personaje, he pensado en morirme muchas veces y no tengo ningún tema tabú, aunque ahora esté pasando por un momento bonito”

¿Por qué elegís Madrid y no Barcelona, que es, o hasta hace poco era, donde tenías que ir si querías hacerte un hueco en la industria de la música urbana?

Goa: Porque sabíamos que en Valencia nos íbamos a morir de hambre haciendo la música que hacíamos pero que aquí, donde la gente estaba haciendo música buena, tendríamos un hueco. Puede gustarte más o menos lo que hacemos, pero es buena música así que tiene cabida en un sitio como este. Y la ciudad nos ha acogido de manera increíble pero ha sido un sufrimiento llegar hasta aquí, y eso se queda para siempre. Nos venimos sin trabajo, la primera vez que pinchamos en Infierno una tía me pegó porque pensaba que le había robado el abrigo, no teníamos casa y vivíamos donde nos dejaban…

Y, ¿qué ha ocurrido en la industria para que tantos artistas y tan diferentes tengáis cabida?

Goa: Que en España lo comercial es demasiado soft, así que de repente hay gente que ha empezado a abrir puertas que vienen de abajo, de lo popular, de la calle, de la clase obrera o como quieras llamarlo y nos juntamos cada vez más entre nosotros. Olvídate de la clase media porque no existe, los ricos son muy ricos y los que no somos cada vez más iguales, y es algo que va a ir cada vez a más. Y creo que eso es lo que ocurre, que lo popular se extiende entre el público general y eso hace que puedas oír a gente como Bad Gyal, Afrojuice, Dellafuente… que es muy distinta pero que tiene en común el hecho de que viene desde abajo.

Y gracias a la tecnología las nuevas generaciones pueden acceder cada vez antes a eso, de forma que para ellos ya es hasta lo comercial, lo mayoritario. Son artistas que no suenan en la radio, pero es que ellos no saben lo que es la radio, no la escuchan porque lo que suena ahí, Malú, Bisbal, no les interesa. Les interesa lo que hay en Youtube, Lil Peep, el K-Pop…

“En España lo comercial es demasiado soft, así que de repente hay gente que ha empezado a abrir puertas que vienen de abajo, de lo popular, de la calle”

En La Vendición estáis unos cuantos. ¿Qué tenéis en común todos los que pertenecéis a este sello que es casi más un movimiento que una discográfica? Afrojuice, Buseta, La Zowi, Kaydy Cain…

Goa: A nivel musical, que hacemos buena música y sobre todo música con corazón. Los de Afrojuice por ejemplo son unos notas que no pueden ponerle más pasión a lo que hacen, tienen mucha garra, nuestra música es potente, lo que hace La Zowi lo mismo… el que está en La Vendición es porque hace buena música, música de corazón y sobre todo música que viene de lo popular, lo que hablábamos antes. Sin hacer la misma música que prácticamente ninguno de ellos, yo veo a ese colectivo y me siento parte de él, así que supongo que representa a gente que hacemos las cosas con un sentimiento común.

Y también es importante el por qué nos unimos todos ahí. A mí me han explotado en bares y en tiendas de ropa y no quiero hacer música y sufrir una explotación aún mayor. Y por eso La Vendición, porque no se quedan tu master ni se quedan tu música ni te convierten en nada que no quieras ser como nos ocurriría en una major. Una major nos daría pasta para que dejáramos de ser nosotros, y viniendo de contratos basura no lo queremos. En nuestro carácter está la rebeldía y La Vendición es una movida rebelde así que tenemos que estar ahí.

HellPopStar es la última mixtape de Goa.

¿Somos una generación que no necesita de intermediarios?

Goa: Eso es. Hay gente para la que funciona así: yo te doy un millón de euros a cambio de que no vuelvas a ser tú nunca más y me dejes hacer con tu cara lo que yo quiera. Pero para mí y para mucha gente eso ya no vale, no necesitamos que nos posea nadie. La gente que nos quiere y que siente con nuestra música no quiere a esos tíos con traje, nos quiere a nosotros y aquí estamos tú y yo sin necesidad de intermediarios, hablando. Es algo que se cambia poco a poco, nuestra generación es más abierta que la anterior y la siguiente lo será aun más. Y entonces seremos los capos y los del traje no entenderán nada y no creo que sea porque estemos luchando por ello, que lo estamos, sino que surgirá de manera natural.

“Una major nos daría pasta para que dejáramos de ser nosotros y, viniendo de contratos basura, no lo queremos”

¿Y qué crees que dice de nosotros como generación o del momento en el que vivimos que vuelva a gustarnos el emo, todo el rollo de los sad boys, las letras introspectivas…?

Goa: Sobre todo habla de lo individualistas que somos a día de hoy. A mí me gusta mi móvil, lo adoro. Pero es mío y lo miro yo, y eso me hace un ser muy individual. Con la música me he dado cuenta de que la gente se siente muy sola, mucho más de lo que yo creía. Llevamos las cosas muy por dentro. Mientras miras el móvil a ti te suceden cien cosas, te pueden poner triste mil pero no se lo cuentas al que tienes al lado, te lo tragas sola. Y antes era igual pero se nos notaba más. En nuestra generación la gente está muy necesitada de cariño y de amor, de tocarse… y creo que es eso, además de los ciclos de la economía y la sociedad los que hacen que nos sintamos en masa parecidos.

Si ahora mismo abrís Youtube, ¿qué os recomienda?

Goa: Lil Soda Boi, Lil Tracy, Lil Peep obviamente, Lil Lotus, Lil Aaron… Además me siento parte de ese movimiento, aunque haya nacido y crecido en España y sea de otra manera, pero me gustaría que mis discos fueran de ese rollo. Esos chavales y yo hemos crecido con la misma música y hemos vivido cosas muy parecidas.

Hace nada lanzaste un tema con Yung Beef, Guns N Roses, pero haciendo algo tan insólito aún en España, ¿qué colaboraciones con artistas nacionales os gustaría hacer?

Goa: Con Kaydy Cain, por ejemplo. Su padre toca la guitarra, es compositor y Dani está muy acostumbrado a sonidos que pueden tener más que ver inicialmente conmigo que con él o con Sticky por ejemplo también puede quedar chulo. Con La Zowi, por ejemplo, me molaría mucho tambén, la canción de Llámame me parece una pasada. Y podría hacer canciones con Fernando durante toda la vida porque me parece muy versátil, de repente te hace un tema como Heroína, otro como Guns N Roses y luego se saca un reggaetón guapísimo.

Pochi: Como productor a mí me encantaría hacer cosas con La Zowi o con Kaydy, pero también me gustaría currar en algún trabajo de estudio con artistas rock que lleven una progresión de diez años y de los que podamos aprender, con gente que ya haya vivido esto en el pasado y con la que puedan salir cosas buenas.

Suscríbete a nuestra newsletter para recibir nuestro contenido más destacado.