Hot dog «El Completo»

Porciones: 4

Preparación: 7 minutos

Videos by VICE

Total: 20 minutos

Ingredientes

2 aguacates, fríos sal kosher 4 salchichas grandes para hot dogs 4 panes grandes, abiertos por la mitad, pero no separados 1 taza de col agria, limpia y caliente 1 taza de jitomates maduros picados, fríos ½ taza de mayonesa

Direcciones

1. Haz puré los aguacates en un bol con un tenedor hasta que estén uniformes. Debería haber 2 tazas aproximadamente. Sazona ligeramente con sal y deja reposar.

2. Coloca las salchichas en una olla mediana con agua fría y caliéntalas a fuego medio. Deja que hiervan, cúbrelas y apártalas del calor.

3. Tuesta ligeramente los panes y mantenlos calientes.

4. Coloca una salchicha en uno de los panes y cúbrela con col agria y jitomates. Rellena el pan con ½ taza de puré de aguacate y empareja la superficie con el pan. Adereza con dos cucharadas de mayonesa y sirve inmediatamente. Repite para hacer 4 «Completos». Reimpreso de The Wurst of Lucky Peach. Copyright © 2016 by Lucky Peach, LLC. Fotografías principales copyright © 2016 by Gabriele Stabile. Publicado por Clarkson Potter, una impresión de Penguin Random House, LLC.

De Todo lo que siempre quisiste saber sobre las salchichas y tenías miedo de preguntar