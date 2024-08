Kanye admite que su candidatura presidencial le quitará votos a Biden: «No lo estoy negando»

El esfuerzo de Kanye West por aparecer en la boleta electoral de varios estados que son críticos para las elecciones presidenciales de noviembre ha contado con el apoyo de al menos media docena de agentes políticos republicanos o vinculados a Trump.

El apoyo de estos agentes ha generado especulaciones de que el rapero simplemente está ejecutando una campaña diseñada para quitarle votos, particularmente votos negros, al presunto nominado demócrata Joe Biden en algunos estados decisivos.

Ahora, West casi ha admitido que es justo eso lo que está haciendo.

En una entrevista con Forbes, realizada a través de mensajes de texto, West dijo que no estaba en una carrera por la presidencia, sino que estaba en una «caminata» para ser presidente, aclarando que él está «caminando… para ganar».

Pero cuando le señalaron que su nombre no estaría en suficientes papeletas como para ganar los 270 votos electorales necesarios para llegar a la Oficina Oval y que su campaña parece diseñada para quitarle votos a Biden, West respondió: “Yo no voy a discutir contigo. Jesús es el Rey».

West dijo el mes pasado que ya no apoyaba a Donald Trump. “Me quito el sombrero rojo con esta entrevista”, dijo West en la entrevista con Forbes, y explicó su decisión diciendo: “Me parece un gran desastre. No me gusta haberme enterado de los rumores de que se escondió en el búnker».

Pero ha criticado muy poco al presidente, mientras que a Biden lo ataca, diciendo que «no es especial».

Cuando le preguntaron sobre sus esfuerzos por socavar la imagen del ex vicepresidente, West admitió: “No lo niego; acabo de decírtelo».

West lanzó su campaña presidencial el mes pasado con un discurso vago y parcialmente incoherente en Carolina del Sur, el cual generó la preocupación de la opinión pública acerca de su salud mental. Su esposa, Kim Kardashian, posteriormente hizo una publicación en Instagram sobre el trastorno bipolar de West y pidió al público que fuera compasivo.

Ahora su campaña es objeto de nuevo escrutinio, después de que VICE News revelara que agentes del Partido Republicano estaban apoyando el intento de West por aparecer en las boletas electorales de estados fundamentales, como Colorado y Wisconsin.

West está recibiendo ayuda de operativos republicanos en Arkansas, Vermont y Ohio.

La afirmación de que la campaña de West no es más que un intento de quitarle votos a Biden fue respaldada por una fuente con conocimiento de la campaña de West, quien le dijo a ABC News que al rapero le gustaría que «ocurriera un milagro», «detener» a Biden, y darle al Estados Unidos negro una «opción positiva» o «un aprendizaje para las elecciones de 2024».

A pesar de retirarle públicamente su apoyo a Trump, West parece seguir siendo cercano a su administración, pues le dijo a Forbes esta semana que «diseñará una escuela el próximo mes» y «me reuniré con [la secretaria de Educación] Betsy DeVos para hablar sobre el plan de estudios después del COVID».

El miércoles, cuando le preguntaron al presidente Trump acerca de los operativos republicanos que apoyaron la inclusión de West en las boletas electorales, dijo: “Me agrada mucho Kanye. No, no tengo nada que ver con que él esté en la boleta. Tendremos que esperar a ver qué pasa».