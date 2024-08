La vuelta de Digitalism

Contenido presentado por Comunión.



Electro, electro house, electroclash, electro rave. Casi todo fiel amante de la música electrónica, en algún punto de la década del 2000, se topó con algunos de estos géneros y con sus respectivos autores. Cada una de estas expresiones post electro surgidas al comenzar el nuevo milenio fueron cediendo paso a una cantidad de subgéneros que fusionarían y adaptarían distintas vertientes musicales generadas a partir de instrumentos electrónicos. Dichas verticales posicionarían un sinnúmero de artistas en el paisaje musical de la época, con nombres como Daft Punk, Miss Kittin & The Hacker, Vitalic, Ladytron y Digitalism marcando tendencia en clubes y festivales de todo el planeta.

Estos últimos, el dúo alemán conformado por Ismail Tuefekci y Jens Moelle, lograron consagrarse en los libros de historia gracias a himnos como “Zdarlight” y “Pogo”. Por más de quince años, Digitalism nunca ha dejado de crear, y su trayectoria plagada de producciones disruptivas y magnéticas da fe de ello.

El dúo originario de Hamburgo regresa a Colombia este próximo 31 de octubre para formar parte de Ceremonia, la fiesta de disfraces que promete robarse todas las miradas de los melómanos más osados de la capital colombiana. Underworld, Nastia, Vatican Shadow y BIMOL Project son algunos de los actos que también estarán presentes en el Centro de Eventos Autopista Norte de Bogotá.

Hablamos con Ismail y Jens previo a su presentación sobre la actualidad de Digitalism, su relación actual con el electro y lo que se podrá esperar de su acto en vivo en la fiesta de Ceremonia

VICE: ¿A qué se han dedicado recientemente?

Jens: Bueno, básicamente recibimos esta llamada en el estudio. Acá hemos estado encerrados durante las últimas semanas, meses… la verdad perdimos la cuenta. Hemos hecho algunas presentaciones en vivo a lo largo del verano, pero la mayor parte del tiempo estamos en el estudio. Seguro puedes adivinar lo que estamos haciendo.

Musicalmente hablando, ¿qué ha cambiado desde Mirage, su tercer y último álbum de estudio?

Ismail: ¡Muchísimo! Creamos nuestro propio sello llamado Magnetism, donde comenzamos a lanzar música desde 2017. Allí hemos publicado varios sencillos y hemos tratado de experimentar con nuevas formas de publicar música. Desde mi punto de vista, ahora somos mucho más creativos y estamos mucho más interesados en el mundo de los sellos, un mundo para nada fácil. El simple hecho de seguir creando te divierte, te interesa y te mantiene en constante crecimiento.

Jens: Hemos aprendido mucho sobre todo lo relacionado a sellos. Lo mejor ahora es que, en estos tiempos donde todo es tan inmediato, si hacemos una canción hoy, si queremos la podemos lanzar la próxima semana. No tenemos que preguntarles a doscientas personas para hacerlo. Esa sensación es muy agradable.

¿Podría decirse que Idealism, I love you dude y Mirage están conectados de cierta manera? ¿O cada uno recorre una autopista distinta?

Jens: Una pregunta bastante compleja. Supongo que sí. Pensaría que todos están conectados, de cierta manera. Cuando escribes algo en una página, continúas con la segunda, luego con la tercera… todo termina conectándose. De lo contrario, seguro hubiéramos buscado una nueva banda para cada proyecto o algo por estilo. Son pequeñas piezas de un rompecabezas gigante que explica la manera en que pensamos y lo que queremos contarles a las personas a través de nuestra música. Sónicamente hablando, seguro pueden sentirse diferentes, sobre todo por los periodos de tiempo que pasaron entre cada uno de ellos, pero sin duda están enlazados entre sí.

Muchas personas recuerdan también Hands on Idealism . ¿Por qué creen que los álbumes de remixes ya no son un recurso tan utilizado?

Ismail: Creo que el mayor problema es que hay muchísima más música de la que había años atrás. Hoy en día sacar música es mucho más fácil en comparación con la época que nos tocó a nosotros. Actualmente todavía hay muchos buenos álbumes de remixes, pero no les están prestando la atención necesaria. Esta puede ser otra razón.

Jens: También, muchos productores ya prefieren hacer sus propias remezclas o ediciones. Desde un celular o una tableta puedes reconfigurar una canción cuantas veces quieras. Es algo que se ha tornado bastante democrático por estos días.

Cuando la gente comenzó a etiquetarlos como “blog house” o “rock’n’rave”, ¿les molestaba o les causaba gracia?

Jens: Creo que todo el tema del “blog house” surgió cuando ya estábamos con el segundo álbum. Si mal no recuerdo, creo que la primera etiqueta que nos pusieron fue “new rave”, o algo así. Pero siempre hemos pensado que solo son palabras inventadas por periodistas, simplemente porque quieren categorizar o ponerle un nombre a las cosas. La verdad, nunca nos importó mucho la manera en que la gente se refería a nuestra música. Solo nos interesaba que la disfrutaran libremente.

¿Y ustedes cómo describirían la música de Digitalism?

Jens: Simplemente la llamaríamos música electrónica con dejes de banda sonora, y bastante propicia para el club. Igualmente varía: algunos tracks son más instrumentales, otros tienen vocales… entonces no es solo música para escuchar en un entorno de fiesta. La gente nos escucha cuando va al trabajo, cuando sale a almorzar, cuando descansa en casa, y eso es lo que en verdad nos motiva. Pensamos nuestra música mucho más allá de un kickdrum estridente.

Específicamente hablando de electro, ustedes son dos claros referentes de la década del 2000. ¿Cuál es su opinión frente al llamado “boom” del electro que está sucediendo en la actualidad?

Ismail: No lo llamaría tanto un “boom”. Pienso que debería verse como el techno, que siempre ha estado allí: por ratos se ve muy grande, otros no tanto. Pasa lo mismo casi que con todos los géneros. Si miramos hacia atrás, tuvimos grandes épocas de hip hop, grandes épocas de rock, muchas bandas de indie… ahora todo es más bailable, el hip hop volvió a dominar el mercado, la electrónica se ha mezclado con la cultura popular.

Un boom siempre es positivo para cualquier artista, porque esto hace que les lleguen más propuestas de bookings, lo cual lleva a que ustedes los periodistas descubran música que no conocían antes, comiencen a investigarla… todos terminan recibiendo un beneficio, lo cual es bastante saludable para la industria musical. Estos fenómenos son ciclos naturales de la música. Lo más importante es respetarnos como artistas, no sentir ningún tipo de recelo ante el éxito de ningún colega. Todo debería ser así de simple y agradable, siempre.

¿Qué artistas o proyectos les han llamado la atención por estos días?

Ismail: Bueno, con tanta música que sale todos los días, escoger solo uno es bastante difícil. Hay una banda alemana que me gusta bastante, se llama Sparkling. Incluso ahorita mismo les estamos haciendo un remix. Pero como te dije, hay muchos buenos proyectos que ahorita mismo están refrescando el panorama.

Jens: Hay muchos artistas que están rompiendo barreras, que se están saliendo del molde, inclusive en el mundo del pop. Eso es algo muy agradable de ver, especialmente en el mercado latino. Recuerdo que hace un par de semanas solo me interesaba sumergirme en la escena del reggaetón colombiano. Vivimos en tiempos bastante interesantes para la música.

A lo largo de estos últimos años, ¿por qué han optado por lanzar música estrictamente en formato digital?

Ismail: Los mercados siempre están cambiando. Como he dicho anteriormente, nuestro nombre es Digitalism, por lo que siempre vamos a combinar técnicas viejas con las más nuevas. Nunca vamos a tener problema en trabajar un track con hardware y software. Aunque últimamente hayamos fluido con lo digital, siempre vamos a sacar nuestros álbumes en formatos físicos.

Mucha gente sabe que Daft Punk es una de sus principales influencias. Cuando hicieron el remix de “Technologic” en 2005, ¿qué se les pasó por la cabeza en aquel momento?

Ismail: Sin duda fue un gran paso para nosotros. Ese remix inclusive salió después de tocar con ellos. Todo fue muy surreal, sobre todo por el hecho de tener enfrente a personas que han influenciado de una manera tan enorme el mercado musical. Nunca debemos olvidar lo que ellos o The Chemical Brothers o The Prodigy lograron en sus inicios. Esa fue una verdadera revolución para todos los géneros del momento. Aún a veces no logro dimensionar lo que logramos en aquellos años.

Jens: Es verdad. Ese remix lo hicimos como cualquier otro remix, ¡pero era Daft Punk! Nos enviaron un CD con todos los archivos, y simplemente tratamos de hacer lo mejor que pudimos. Por suerte a la gente le gustó.

¿Qué se viene ahora para Digitalism?

Ismail: Se viene mucha, mucha, mucha música nueva. La gente vive tan abrumada con tanta información, que se le olvida casi que de inmediato un anuncio o una noticia. A pesar de que no estamos haciendo mucho ruido con ello, estamos a punto de lanzar un nuevo álbum, y será un lanzamiento bastante loco y diferente a lo que todo el mundo ha hecho. Esto nos tiene bien emocionados, y espero que la gente esté bien atenta a esta idea loca.

Finalmente, ¿qué pueden esperar en Colombia de su presentación en el Halloween de Comunión?

Ismail: ¡Mucha música nueva de Digitalism que nunca han escuchado!