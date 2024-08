Le preguntamos a un doctor qué pasa realmente si tenemos sexo con o sin condón

Artículo publicado por VICE México.

Tuve una educación sexual bastante mediocre. En la escuela que estudié, católica, por cierto, en las clases de Educación Sexual estaba mal visto hacer cualquier tipo de preguntas sobre sexo. Recuerdo que ante las decenas de dudas que estaban en mi puberta cabeza, la pena lograba que no abriera mi boca y que me montara en el auto de mis padres a la hora de la salida con las mismas o más dudas de las que llegué en la mañanita a clases. Mostrar alguna duda, era sinónimo de burla por parte de cualquier persona de mi salón, y lo mejor era no preguntar y quedarnos todos con la duda.

Una de esas semanas de largas clases, empezó a rodar el rumor por cada pupitre de mi salón que un amigo había perdido la virginidad con una chava mayor que él. Todo un suceso para esa época. Este amigo, nos contó que no usó condón “porque la primera vez puedes hacerlo sin condón y no hay riesgo de embarazo”. Todos nos comimos esa falacia y repetíamos esa información como fake news de algún tuit electoral. Y algo así fue toda mi educación sexual hasta que llegó a mí el invento más importante para la raza humana después del fuego: el internet. Mis padres jamás me proporcionaron educación sexual, ese tipo de conversaciones no sucedían en mi casa y lo más cercano a eso era un “usa protección”. Más nada.

Internet ayudó más que mis padres y mi escuela, como siempre, y hoy en día tengo la información que tengo gracias al mundillo online. El mito más cabrón acerca del sexo con o sin protección que me creí fue el “si te pones doble condón estás más protegido”.

Le pedí a varias personas que me enviaran los mitos y dudas que más habían oído acerca de coger sin condón, escogí nueve y se las pregunté al urólogo Darío Soto.

Ilustración por Andrea

VICE: ¿Si está teniendo sexo una pareja heterosexual y el hombre termina afuera justo antes de acabar (coito interruptus), hay posibilidad real de que la mujer se embarace?



Dr. Darío Soto: Esta es una práctica común en parejas estables. Pero obviamente te deja abierto a toda clase de enfermedades de transmisión sexual para las dos personas. Hay estudios que reflejan que si la pareja domina bien esta técnica, hay solo un 4% de riesgo de embarazo. Pero si no, el riesgo está en un poco más arriba del 20%. Está también el líquido preseminal, y en la mayoría de los casos la pareja no se da cuenta de que este líquido entró en la vagina. La respuesta habitual sería que debería haber embarazo así. Pero sí hay algunos casos que son la excepción y exista embarazo.

¿Hay posibilidades de alguna infección luego de tener sexo anal y posteriormente vaginal?

Claro. Son muy posibles las infecciones vaginales luego del sexo anal. Las bacterias que están en el ano pueden causar infecciones en el tracto urinario, la uretra está cerca de la vagina. No es una buena idea tener sexo vaginal luego de tener sexo anal.

¿Es real que ponerse doble condón es más seguro?

No. La manera en la que los condones están hechos hace que si te colocas dos, podría causar más fricción entre los condones y esto ocasionar algún tipo de quiebre o que se salga el fluido. Esto es una especie de dicho popular, pero no: la manera correcta de usar condón es solo uno



¿El condón evita el VPH (Virus del Papiloma Humano)?

Los condones te protegen de cierta manera contra la transmisión del VPH, pero no son efectivos en un 100%. El VPH es un virus que se transmite de principal manera por el contacto piel con piel, y esto significa que el virus puede infectar a la piel que el condón no logra cubrir completamente.

¿Se puede contraer alguna ETS por recibir sexo oral sin condón?

Para tener sexo seguro libre de ETS hay que estar protegidos en cada encuentro sexual. Y esto incluye también al sexo oral con condón. Hay que tomar precauciones porque a veces existen cortaduras, algún tipo de sangrado o llaga proveniente de las encías.



¿En un trío o una orgía, debería de cambiarse el condón cada vez que se cambie de pareja?

Totalmente. Para prevenir cualquier tipo de ETS habría que hacerlo, para así no exponer los fluidos corporales de una pareja a la otra. Hay que cambiar el condón cada vez que haya penetración.

¿Los condones que se guardan por tiempo en una billetera “dejan de funcionar igual”?

No exactamente. Los condones tienen una fecha de vencimiento detrás del empaque para saber el periodo en el que son más efectivos. Guardarlo en la billetera por un par de días no debería afectar. Pero usar un condón vencido definitivamente sí, o usar uno que lleva demasiado tiempo guardado.



¿Tener sexo anal sin condón es seguro?

No. VIH y varias ETS se pueden transmitir por cualquier contacto sexual sin condón, y esto obviamente incluye al sexo anal.



¿Es posible reutilizar los condones?

No, de ninguna manera. La fricción del acto sexual debilita al condón, lo estira, y esto hace altamente probable que se rompa o se resbale. En el momento que se terminó de usar el condón, hay que tirarlo a la basura.

