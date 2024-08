‘American Splendor’, ‘Diario de una adolescente’ y aceleracionismo: nuestros libros favoritos de enero

Hace unas semanas, os presentamos los libros favoritos de nuestras editoriales favoritas, tanto de 2017 como de 2018. La verdad es que la lista podría ser interminable, porque el año ha empezado con una cantidad tan abrumadora de novedades que merecen mucho la pena, que los libros se nos están acumulando y alguno que tendría que salir aquí ya tendrá que esperar hasta febrero. Pero bueno, no pasa nada. En realidad, las novedades literarias siempre son novedades para uno mismo hasta que uno mismo las lee, ¿no?

Aquí os dejamos algunos de esos libros que nos han encantado este mes.

«Lo que está y no se usa nos fulminará»

Patricio Pron

Literatura Random House, 2018

He de reconocer que quizá llego un poco tarde a Patricio Pron, ¿o quizá no tanto? Pron, argentino de Rosario, pero madrileño desde hace ya 10 años, ha escrito nada menos que cinco libros de relatos y siete novelas, aparte de un montón de artículos y de crítica literaria en medios como El País. Por eso digo que parece que llego un poco tarde porque este es el primer libro que leo de él. Pero por otro lado, teniendo en cuenta que solo tiene 42 años y el nivel de producción que ha tenido hasta ahora, es posible que simplemente nos encontremos en la primera parte de su obra. Quizá entonces llego pronto.

Con este libro de relatos, que toma su título de un verso de la canción de Luis Alberto Spinetta “Elementales leches”, Patricio Pron me ha hecho reencontrarme con el género del relato como quien se reencuentra con un viejo amigo y al hablar con él se da cuenta de que sigue siendo el mismo buen tipo de siempre. Incluso diré que me ha hecho recordar esa magia que me enganchó a la literatura cuando era un crío.

Es difícil establecer un tema general del libro más allá que Pron nos presenta doce historias muy distintas, pero que nos tocan bien adentro. Personajes normales en los que se reflejan nuestras propias vidas. Aparte de estos, un punto crucial del libro es la forma que el autor le ha dado a las historias; empeñándose en darles puntos de vista o estructuras que siempre se alejan de las más frecuentes adaptándose a cada historia.

Sin duda con este libro Patricio Pron da un buen acelerón en la carrera de ser uno de los narradores en español más interesantes de la actualidad. Ojalá existiese esa carrera.

Juanjo Villalba

«Diario de una adolescente»

Phoebe Gloeckner

Reservoir Books, 2018

Minnie Goetze tiene quince años y vive en San Francisco a mediados de los años 70. Lo que más le gusta es escribir y dibujar, pero un día se acuesta con el novio de su madre y a partir de entonces el sexo se convierte en el centro de su vida. A partir de entonces comienza a escribir un diario para contar todas las cosas que siente donde la vemos su crecimiento y la evolución de las relaciones que tiene tanto con adultos como la gente de su edad.

Con una forma de escribir absolutamente absorbente que se devora a toda velocidad, Phoebe Gloeckner nos muestra una mirada directa y sin tonterías a la compleja y chocante vida de una chica adolescente y de los adultos que la rodean.

Juanjo Villalba

«Aceleracionismo: estrategias para una transición hacia el postcapitalismo»

Varios autores

Caja Negra editora, 2017

La pasada Navidad hicimos un artículo en el que personas influyentes en distintos ámbitos nos contaron qué tendencia lo petaría en 2018. Cuando le pedí a Ernesto Castro que apostara por una corriente de pensamiento para este año me habló del aceleracionismo, del que ya había hablado en su canal, y me intrigó mucho. O quizá es que empiezo a convertir en dogma todo lo que dice Castro; alguien que conversa con Yung Beef sobre fe, capitalismo y anarquías relacionales bien lo merece.

Sea por lo que sea, el caso es que me hice con Aceleracionismo: estrategias para una transición hacia el postcapitalismo, de Caja Negra, una recopilación de textos para acercarse un poco a esa «herejía política», como la llaman sus adeptos.

En él intelectuales como Nick Land, Franco Berardi, Mark Fisher y Antonio Negri tratan de explicar en artículos breves, que a veces tienen más que ver con la narrativa ciberpunk que con lo que entendemos por un texto ensayístico, esta corriente filosófica que habla de la necesidad de acelerar los procesos del sistema capitalista en lugar de huir de ellos para empujarlo así más allá de sus límites. El feminismo o la cultura son algunas de las perspectivas desde las que se aborda este sistema de pensamiento contemporáneo que surge de un manifiesto político publicado en Internet en el año 2013.

Ana Iris Simón

«American Splendor. Los cómics de Bob y Harv»

Harvey Pekar y Robert Crumb

La Cúpula, 2017

Robert Crumb, el mítico dibujante de cómic underground casi nunca ha dibujado historias que no fuesen suyas, pero con los guiones de Harvey Pekar, un gris empleado gubernamental y coleccionista de discos, hizo una excepción.

Ambos se habían conocido en Cleveland en 1962 gracias a la pasión de ambos por los viejos discos de música de jazz. Pekar, atrapado en una vida aburrida y convencional, decidió ponerse a escribir pequeños guiones tras ver los cómics de Crumb.

Ahí empezó una obra muy personal que a lo largo de toda su carrera ilustraron diversos artistas. Esas colaboraciones darían lugar a American Splendor, una serie de historietas legendaria que saltó a la fama mundial tras la película del 2003 del mismo nombre protagonizada por Paul Giamatti.

Este volumen recoge todos los guiones de Pekar ilustrados por Crumb. Se trata de historias sencillas, a veces solo anécdotas mínimas o simplemente una conversación escuchada en los pasillos de las oficinas donde Pekar trabajaba. Pero entre todas esas simples reflexiones o en los aparentemente casuales comentarios de los personajes que pasan delante de nuestros ojos, hay toneladas de verdad y de humanidad.

Juanjo Villalba