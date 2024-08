Hackers bajan el video de ‘Despacito’ de YouTube

En uno de los incidentes más extraños que ha afectado a YouTube, el video más popular de todos los tiempos desapareció brevemente de la plataforma el martes pasado. Al parecer, el título y la miniatura de la imagen también cambiaron.

Al momento de escribir este artículo, ‘Despacito’ de Luis Fonsi y Daddy Yankee tiene más de 5 mil millones de vistas.

“Este video ha sido eliminado por el usuario”, decía un anuncio en la página del video el martes.

Parece que los hackers pudieron haberse infiltrado en la cuenta oficial de YouTube de Luis Fonsi. Cuando escribimos este artículo, el título en la misma página del video incluye la frase “hacked by” [hackeado por] y menciones a diferentes usuarios.

Es posible que los hackers también hayan cambiado los títulos de otros videos populares de música. The Hacker News tuiteó capturas de pantalla mostrando el título modificado de un video de la estrella del pop Shakira, así como el video de Despacito antes de ser eliminado. Sin embargo, al momento de escribir este artículo no existen alteraciones en los títulos de los videos del canal oficial de Shakira en YouTube, y es un poco fácil conseguir estas imágenes trucadas al modificar el código HTML en un navegador.

Estos cambios en el título incluyen a los usuarios ‘Kuroi’SH’ y ‘Prosox’. Estos apodos también estuvieron relacionados con el reciente secuestro de las cuentas de Twitter de algunos medios de comunicación. El viernes pasado, los hackers atacaron las cuentas de Now This News y BBC Arabic Alerts y publicaron una serie de tuits no autorizados, aunque inofensivos. (En algún punto, los hackers dijeron que yo había hackeado la cuenta de Now This News, sólo para aclarar, no fui yo).

Un usuario en Twitter con un nombre igual afirmó que también atacarían a la estrella de YouTube Logan Paul, pero hasta este momento nada parece fuera de lugar en su cuenta o en sus videos.

En 2016, unos hackers accedieron a algunas cuentas de redes sociales de personas con alto perfil, incluyendo el Twitter y Pinterest del CEO de Facebook, Mark Zuckerberg.

Google, dueño de YouTube, no ha respondido a nuestras peticiones en busca de un comentario.