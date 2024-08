Ponte a ver estos trailers del E3 en lugar de trabajar

Lo entiendo. Es lunes y es verano. El clima es agradable y preferirías estar en cualquier lugar que en tu escritorio. Afortunadamente, hay un escape. En estos momentos, las compañías de videojuegos están mostrando avances de los próximos títulos. ¿Por qué no tomarse un minuto y ver algunos de estos trailers en lugar de trabajar? Todos lo están haciendo. No se lo diremos a nadie.

Cyberpunk 2077

De CD Projekt Red, el estudio que hizo The Witcher 3, llega Cyberpunk 2077. Basado en un juego RPG de papel y lápiz, Cyberpunk será un juego expansivo en una megaciudad. Ya saben qué esperar. Alta tecnología, escoria, y probablemente un juego de cartas.

Anthem

Anthem es el RPG más nuevo del desarrollador Bioware. Es un RPG en un mundo abierto que parece una cruza entre Destiny y Warframe.

Halo Infinite

No puedes detener a un buen Spartan. Halo está de regreso, y también Master Chief, en el trailer de Halo Infinite.

Doom Eternal

Doom fue un regreso sorprendente para el shooter old school en primera persona. Había pasado más de una década desde que alguien se interesara en el Space Marine de Doom, recorriendo el infierno y matando demonios, pero Bethesda logró hacer que el infierno sea grande de nuevo. Ahora el infierno ha llegado a la Tierra y estoy muy entusiasmado.

Wolfenstein: Youngblood

Otro truco ingenioso de Bethesda fue regresarle la genialidad a la franquicia de Wolfenstein. Al final del juego más reciente, BJ y su esposa tuvieron gemelos. En Wolfestein Youngblood —el tercer juego de la franquicia— los jugadores toman el control de las gemelas en un futuro lejano donde la lucha contra el fascismo aún no ha terminado.

Gears of War 5 y Spinoffs

La franquicia de Gears of War fue una plagada de acción con una historia que trascendió al modo de juego. Los fans tendrán no uno, sino tres juegos nuevos, incluida una continuación oficial de la historia y dos spinoffs diferentes.

Sea of Solitude

EA siempre logra lanzar algunas sorpresas indie. Este año es Sea of Solitude, que parece un juego apropiado para cualquiera que se sienta nostálgico por The Legend of Zelda: Windwaker.

The Division 2

Si estás cansando de correr por la ciudad de Nueva York y disparar a saqueadores mientras una plaga destruye a la humanidad, Ubisoft está listo para llevarte al sur a Washington DC en la secuela de The Division, inspirada en Tom Clancy.

Fallout 76

¿Te gusta Fallout? Bien, porque Bethesda tiene otro para ti. Fallout 76 es un poco diferente, es un RPG de supervivencia, multijugador, de mundo abierto, ambientado en las montañas post-apocalípticas de West Virginia. Lo puedes jugarlo solo, pero pinta como una buena experiencia de equipo.

Sekiro: Shadows Die Twice

Gracias a Dark Souls y Bloodborne, el desarrollador, From Software, ha demostrado que nadie posee un mejor sistema de combate de acción. Sekiro: Shadows Die Twice es la versión samurai del desarrollador. ¿Qué podría salir mal?

Metro Exodus

La serie Metro trata sobre la visión rusa del género post apocalíptico. Siempre ha sido más lineal que la serie de Fallout, pero Metro Exodus, que pone a los jugadores a cargo de un tren que atraviesa el árido paisaje, lleva el juego a un mundo abierto.

Ya lo ven, ¿no fue mejor que ponerse a trabajar?