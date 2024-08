Post Malone está embrujado

El rapero pop con dientes de oro Post Malone ha pasado sus últimas semanas esquivando a la muerte. A fines de agosto, estaba a bordo de un avión Gulfstream IV con destino a Londres que se vio obligado a aterrizar de emergencia luego de que dos de sus llantas explotaron al despegar. Días más tarde, él y su Rolls Royce estuvieron involucrados en un terrorífico choque en California; “Dios debe odiarme jajaja”, escribió en Twitter después de salir ileso. Pocos días después, se difundió la noticia de que se metieron a robar a mano armada en la antigua casa de Post, bajo el supuesto de que él todavía vivía allí, y exigiendo que se mostrara.

Ahora la cosa se puso aún más rara. El sitio canónico de los chismes y amantes de las elipsis TMZ, lanzó antier un video que muestra a Post, cerveza en mano, pasando el rato con el host de Ghost Adventures, Zak Bagans en el propio Museo embrujado de Bagans en Las Vegas. El video, explicó a TMZ, los muestra a él y a Post jugando con la caja dybbuk, considerada (al menos por TMZ) como “el objeto más embrujado del mundo”. En el video intencionalmente granuloso, se puede ver a Bagan sosteniendo la caja, y como provocando a Post un poco, y luego huyendo de la habitación medio en pánico. Al salir, Post le toca el hombro, un acto que, según Bagans, es suficiente para transmitirle un espíritu maligno a Post.

Videos by VICE

Esto no tendría por qué ser relevante. Bagans se acercó a TMZ con un video idiota, el domingo estuvieron lentas las noticias; sacaron su babosada; los fantasmas no existen; etc. Pero las probabilidades de sucedan un aterrizaje de emergencia, un accidente automovilístico y un robo a mano armada mal planeado en la órbita de una persona en tan solo tres semanas son bastante reducidas. La caja de dybbuk —la inspiración para la película de terror The Possession y un objeto sobre el que desearía no haber pasado leyendo los últimos 25 minutos—, podría no ser la causa de las recientes experiencias cercanas a la muerte de Post Malone. Pero hasta que alguien me proporcione una explicación más racional, voy a suponer que un espíritu malévolo está tratando de destruirlo.

Conéctate con Noisey en Instagram.