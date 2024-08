Les preguntamos a varios jóvenes cuándo lloraron por última vez

Según la Organización Mundial de la Salud cerca de 800 000 personas se suicidan cada año. La tasa de suicidios entre la juventud es preocupante, ya que el suicidio es la tercera causa de muerte entre jóvenes de edades que van de los 15 a los 19 años y el 79% de esos suicidios ocurren en países de medianos y bajos ingresos.

Una desafortunada tendencia que suena a verdad en muchas estadísticas de suicidio es que los hombres tienen muchas más probabilidades de morir por suicidio que las mujeres. Se han mencionado varias razones para ello; algunas han sugerido que los hombres son más proclives que las mujeres a tomar decisiones drásticas. Pero también hay un aspecto social en juego: los hombres no hablan fácilmente de sus problemas. Es menos probable que muestren abiertamente sus emociones o busquen ayuda cuando la necesitan. Y, sin embargo, hay diferentes estudios que demuestran que un mayor apoyo emocional por parte de amigos y familiares es una de las maneras más efectivas de prevenir el suicidio entre hombres.

Videos by VICE

Entonces, para tener una mejor idea de cómo procesan sus sentimientos los jóvenes, decidí salir a la calle y reunir algunas pruebas empíricas. Les pregunté directamente a varios hombres: ¿cuándo fue la última vez que cediste a tus emociones y lloraste?

Ash (28 años), Ben (28 años), Abdullah (28 años), Daniel (28 años)

De izquierda a derecha: Ash, Ben, Abdullah y Daniel.

VICE: ¿Cuándo fue la última vez que lloraste?

Ash: Probablemente cuando falleció mi abuelo, hace aproximadamente un año y medio. Él tenía 75 años y vivía bastante lejos, pero nos llevábamos muy bien. Tenía un tumor maligno incurable. Fue muy difícil verlo sufrir así.

Daniel: Lloré cuando murió mi perro. No lloré de inmediato, pero al día siguiente las lágrimas fueron incontenibles.

Ben: La ocasión más reciente fue cuando nació mi hija, pero esas fueron lágrimas de felicidad.

Cuando lloras, ¿te das permiso conscientemente para hacerlo?

Ash: No, no pienso en ello. No me reprimo, pero casi nunca me encuentro en situaciones que me hagan llorar. Las mujeres lloran por una amplia variedad de razones, pero los hombres lloran cuando suceden cosas importantes.

¿No lloras cuando te sientes deprimido?

Ash: No me siento así con frecuencia, pero cuando no me siento bien, no lloro por eso. Voy a comer, compro comida chatarra o juego en mi Xbox. En general, trato de mantener una actitud positiva. Pero cuando enfrento algo difícil, prefiero hablar con mis amigos de ello que con mi familia.

¿Crees que en la sociedad hay actitudes que disuaden a los hombres de mostrar sus emociones?

Abdullah: Los hombres son demasiado orgullosos como para mostrar sus emociones, así son las cosas. Definitivamente, esto es algo que debería cambiar.

¿Qué tiene que pasar para que cambie?

Abdullah: Creo que cambiará con el tiempo. Ya empezamos a ver esos cambios, cuando vemos a la comunidad LGBTQ. Las cosas son muy diferentes en comparación con cuando nacimos. Entonces, para cuando la siguiente generación tenga nuestra edad, los hombres llorarán a mares, se comunicarán apropiadamente y se tomarán de las manos

Tijmen (18 años), Daan (18 años)

De izquierda a derecha: Tijmen y Daan

¿Cuándo fue la última vez que lloraste?

Tijmen: Hace unas dos semanas. Mi papá y yo recibimos una llamada telefónica de mi escuela; no me permitirán terminar mi carrera. Ya presentíamos que eso pasaría. El curso fue muy pesado y mis habilidades no se alinearon bien con él. Pero en ese momento, cuando supimos que definitivamente se había terminado para mí, las lágrimas empezaron a brotar. Todo mi arduo trabajo y el dinero que mi padre ganó con tanto esfuerzo se fueron por el desagüe, así como así.

Daan: Estaba hablando con mi mamá hace unas semanas. Era una conversación regular, en la que le dije que sentía que ella me trataba de manera diferente a como trata a mi hermano y hermana. Al final, logramos aclararlo, pero cuanto más profunda era la conversación, más emocionales se ponían las cosas y, finalmente, se me escapó una lágrima. El llanto terminó tan pronto como empezó. En ese momento, mi madre realmente apreció que mostrara mis emociones por una vez.

¿Te sientes lo suficientemente a salvo con tus amigos como para hablarles de tus sentimientos?

Tijmen: Podría hacerlo, pero rara vez sucede. Cuando estás con tus amigos, quieres pasar un rato divertido, en lugar de pensar en cosas malas. Puedes hablar sobre tus problemas, pero después de eso dices algo como: «Bueno, ahoguemos las penas con una bebida».

Entonces, ¿con quién lloras?

Daan: Lloro solo o con mi novia, pero eso no pasa muy seguido. Prefiero esconder mis emociones.

¿Tiene un espacio seguro para hablar sobre tus pensamientos o sentimientos depresivos?

Daan: No, tal vez después de que ya los he superado, pero no en el momento específico. No quiero molestar a otras personas con mis problemas. Quiero resolver los problemas por mi cuenta y no ponerme en una posición vulnerable en la que necesite de otros.

Jeremy (24 años)

Jeremy.

¿Cuándo lloraste por última vez?

Hace dos años, dejé Singapur para ir a la universidad en Melbourne, Australia. Eso significó que tuve que dejar a mi familia atrás. Me llevaron al aeropuerto y mientras nos despedíamos sentí que las lágrimas empezaban a fluir hacia la superficie, pero esperé hasta quedarme solo para llorar. Una vez que pasé la aduana, me permití llorar.

¿Sientes que eso es lo que se esperaba de ti?

Tal vez sea parte de la cultura asiática, pero mostrar nuestras emociones frente a nuestros padres realmente no se considera normal en mi familia. Sé que muchos de mis amigos se alejan cuando quieren llorar. Eso también es lo primero que yo hago cuando estoy triste, solo para poder controlar mis emociones. O hablo con alguien en quien confíe, alguien que sepa que no me traicionará.

¿Por qué crees que haces eso?

Nunca he visto a mi papá llorar, ni siquiera en los funerales, así que puede que venga de ahí.

¿Qué esperas de la siguiente generación?

Creo que la gente acepta cada vez más la vulnerabilidad, y la siguiente generación podría estar más abierta a que los hombres lloren con más frecuencia, pero aún no llegamos a ese punto. A algunos de mis amigos les resulta más fácil abrirse con un extraño al que acaban de conocer en un café, o prefieren buscar ayuda en línea, que hablar con alguien a quien conocen. Anhelan un espacio seguro, alguien que no los juzgue.

Ajay (22 años)

Ajay.

¿Cuándo fue la última vez que lloraste?

Hace unos seis meses. Fui a visitar a mi papá a Nueva York. Él vive allí con mi hermana de 18 años. Teníamos algunos problemas familiares en ese momento, pero finalmente tuve que volver a casa. Fue muy difícil para mí dejar atrás a mi hermana. Me sentí culpable, porque soy su hermano mayor y no puedo cuidar de ella mientras se encuentra tan lejos.

¿Sientes que puedes llorar siempre que quieras?

Sí, pero me lo guardo cuando estoy con mi familia. Cuando los visito en Nueva York, por ejemplo, y estoy a punto de irme, y todos estamos en el aeropuerto, es solo cuestión de tiempo para que alguien empiece a llorar. Como soy el hermano mayor, no quiero ser el primero en hacerlo, porque entonces los demás también lo harán.

Esa es una gran responsabilidad…

Sí, pero eso es lo que significa ser el hermano mayor. No quieres ser la persona que está parada allí, llorando. Es un papel que he decidido asumir porque quiero proteger a mi hermana.

¿Sientes que hay un estigma en torno a los hombres que lloran?

Sí, por supuesto, pero creo que eso está cambiando. La alta tasa de suicidios entre hombres es un problema. Entonces, si los hombres son más abiertos acerca de sus emociones, eso podría ayudar a combatir el problema.

¿Crees que debería haber más espacios donde puedas sentirte a salvo para mostrar tus emociones?

Definitivamente, pero creo que todos tienen sus propios espacios seguros. Cuando salgo a pasear en el auto con mis amigos, puedo ser más abierto sobre lo que me molesta. A los hombres no les importa ponerse emocionales con algunas personas en las que confían, pero no quieres ser la persona que siempre está llorando. Si nosotros, como sociedad, queremos eliminar el estigma en torno a los hombres que lloran, debemos mostrarle a la gente por qué eso es importante. Y tenemos que ayudar a los niños pequeños a comprender sus propias emociones.