¿Qué es un ‘Arctic Monkey’?

«Who The F*** Are Arctic Monkeys?», es el nombre del segundo EP editado en 2006 por la exportación más famosa de Sheffield desde que la ciudad inventó el acero durante la Revolución Industrial. La portada del disco es la misma pregunta garabateada con un crayón azul en un espejo y la canción homónima que muestra a un Alex Turner –antes de vivir en Estados Unidos, antes de su relación con Alexa Chung y antes de que se pusiera gel en el cabello– reflexionando «in five years’ time will it be/who the fuck’s Arctic Monkeys?» (en cinco años se preguntaran/¿quién diablos es Arctic Monkeys?)

Doce (¡doce!) años después, creo que ya podemos decir que la respuesta a esa pregunta en particular es: no. La banda que antes se mostraba rebelde pero hoy en día es un tipo de Grease lanzará su sexto álbum Tranquility Base Hotel & Casino esta semana, y los boletos para su gira este septiembre se agotaron casi de inmediato, dejando a varios descontentos en Twitter.

Sin embargo, hay otra pregunta mucho más importante que no ha sido respondida. Una pregunta que no se ha hecho lo suficiente sobre estos hombres poderosos, ricos y famosos. Una pregunta que nosotros, en Noisey, creemos que ustedes, los fans, se merecen una respuesta. ¿Qué es un mono ártico exactamente? ¿Son reales? ¿Alguna vez existieron? ¿ los monos pueden sobrevivir en el Ártico? Una búsqueda rápida en Google muestra este artículo de Daily Mail sobre los monos macacos que juegan en la nieve en el Parque Nacional Jigokudani de Japón, pero eso no es el Ártico y el Daily Mail no es una fuente de información tan confiable. Con todo esto en mente, decidí resolver el asunto por mis propios medios, y en nombre del periodismo musical, le hablé a algunas personas que esperaba que pudieran darme más información.

Zoológico de Londres

Zoológico de Londres: Hola, ¿en qué puedo ayudarte?

Noisey: Hola, sí, hablo de Noisey y me pregunto si ahí tienen monos árticos.

No, no tenemos.

¿Qué animal tienen que más se le podría parecer?

Tenemos un itinerario completo de las especies con las que contamos en el zoológico, se llama Inventario de animales. Si vas a la página oficial ZSL.org, en la barra de búsqueda ingresa «inventario de animales», luego ve a la sección de mamíferos y así podrás ver las especies de monos que tenemos.

¿Cuántas especies de monos tienen?

No sé, revisa el inventario de animales y ahí están todos.

Ok. ¿Hay algún tipo de mono que pueda sobrevivir en el Ártico?

No sé, no puedo responder esas preguntas. Lo siento.

Veterinaria de Brockwell

Noisey: Hola. Estoy llamando de Noisey y busco información sobre los monos árticos.

Brockwell Vets: [silencio largo] ¿sobre qué?

Monos árticos… ¿ahí tienen monos?

No.

Ah. ¿Es legal tener un mono en el Reino Unido?

Es ilegal, sí.

¿Cualquier mono?

Sí.

Entonces no se puede tener ningún tipo de mono como mascota.

No.

¿Qué animales tienes?

Ninguno. Somos veterinarios.

Pensé que tenían una tienda de mascotas también.

Es sólo de comida y juguetes.

Gracias por tu tiempo.

Pet at Home

Pets at Home: Hola, ¿en qué te puedo ayudar?

Noisey: Hola, les hablo de Noisey y busco información sobre los monos árticos.

…¿monos árticos?

Sí.

[silencio]

Me preguntaba si tú sabes qué es un mono ártico.

Es una banda, ¿no?, los Arctic Monkeys.

Sí, pero en el reino animal. ¿Sabes si existen?

No tengo idea.

¿Vendes monos?… ¿Hola? ¿Hola?

:(

Profesor de Zoología, Universidad de Cambridge

Noisey: Buenos días, quería saber si podía platicar un poco con usted sobre los monos árticos.

Profesor de zoología: no sé nada sobre… bueno, no estamos hablando de monos, ¿qué clase de criatura es un mono ártico?

Esperaba que tú pudieras decirme. ¿Sabes si existen?

No conozco ningún primate en el Ártico, aparte de los humanos. No sé, pero me parece que ese nombre no se basa en ningún animal plausible, a menos que un mono ártico sea una especie de criatura muy diferente. Hay unos crustáceos pequeños que se conocen coloquialmente de alguna forma, pero no tengo conocimiento de nada que tenga una conexión ártica, no.

¿Sabes si los monos podrían sobrevivir en el Ártico?

No puedo pensar en ningún mono que se aleje demasiado de los trópicos, pero no soy experto en monos.

Embajada de Argentina

Embajada de Argentina: Embajada de Argentina, buenos dias.

Noisey: Buenos días, estoy investigando sobre la existencia de los monos árticos. Parece que la Antártida no tiene una embajada, así que no les pude hablar, pero según Google, el país más cercano a la Antártida es el punto más al sur de América del Sur que está compartido por Argentina y Chile.

Puedo tratar de ayudarte, entra.

¡Perfecto! ¿Hay monos en Argentina?

¡Sí!

¿Qué hay de por ejemplo… Patagonia?

La verdad no sé… le podría dar la dirección de correo electrónico del departamento de cultura.

Estaría muy bien, gracias. Una pregunta más: ¿sabes cuál es el animal nacional de Argentina?

Déjame pensar… Creo que es una especie de puma, pero no estoy seguro. ¡Tengo que investigar!

Muchas gracias por tu ayuda.

Siento que no haya podido ayudar mucho, de nada.

:)

