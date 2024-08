Qué hacer cuando tu pareja te engaña

Este artículo se publicó originalmente en VICE Italia.

De niño, mis amigos y yo pensábamos que la gente que seguía con sus parejas incluso después de haber sido engañada era una perdedora. Pero con los años, me di cuenta de que las relaciones adultas no son tan simples. Obviamente, los cuernos hacen mucho daño. Pero no hay nada de malo en intentar que la relación funcione después de un engaño. De hecho, es algo de lo que estar orgulloso. Y si se hacen bien las cosas, podés incluso acabar teniendo más confianza.

Las infidelidades crean “una grieta muy grave en la relación de la pareja”, explica Laura Duranti, psicóloga, sexóloga y terapeuta de parejas. “Socava la confianza y por lo tanto las bases de una relación. También puede desestabilizar el sentido propio”. Claro está, no todas las infidelidades son iguales. No es lo mismo superar una sola traición o una relación emocional, que tener que lidiar con un infiel empedernido. De cualquier manera, no hay ninguna respuesta correcta, solo cosas que tener en cuenta y considerar.

Según Duranti, la gente muy a menudo piensa que las cosas estaban bien antes del engaño. Con el tiempo, se dan cuenta de que no. “Al mirar atrás, la gente que había sido engañada acaba admitiendo que no sabía que su pareja era infeliz. O peor, se daba cuenta, pero no hacía nada”. En esos casos, la terapeuta cree que de alguna manera ambos tienen culpa del engaño.

Admitir que tú también tienes parte de la culpa no quiere decir que tengas que castigarte y perdonar a tu pareja. Se trata de entender y mostrar empatía cuando el engaño sale a la luz. Vale, probablemente te duela, agobie y enoje. Tu pareja debería tener paciencia y perdonar lo que puedas decir en el ardor del momento. Pero al final, si decides que quieres seguir adelante, tienes que asegurarte de que cualquier enfrentamiento que haya sea constructivo. Por ejemplo, Duranti recomienda no pedir detalles. “No sirven para nada y hacen daño”, dice.

Muchas veces, la gente habla sobre la infidelidad y dice que quiere que las cosas vuelvan a la “normalidad”. Pero, aunque fuese posible activar al botón de reinicio, la relación volvería a ese punto en el que tu pareja no estaba satisfecha y de nuevo habría un problema. “Si te olvidas del engaño sin afrontarlo, volverá”, dice Duranti en un tono un tanto preocupante. “Hace falta una conexión mucho más madura, sincera y consciente”.

El enfoque de Duranti está dividido en dos pasos. Primero, tenes que decidir si realmente quieres salvar la relación. Y, de ser así, ser capaz de aceptar a tu pareja tal y como es, con sus defectos. “Puede parecer obvio, pero a menudo las parejas empiezan la terapia sin tenerlo claro”, cuenta.

Después, enfréntate a tu ego. “Perdonar no significa olvidar, pero ayuda a reducir la carga”. Duranti cree que es más productivo tomarse el engaño como cualquier otro suceso negativo: “Algo que no se puede borrar, pero se guarda en el pasado y se utiliza para entender las debilidades de la relación”.

Una vez hayas solucionado estos problemas, podrás enfocarse en volver a ganar la confianza y todo lo que a esta acompaña, como la intimidad, el espacio personal, los espacios comunes y vuestro futuro. Ambos tiene que estar de acuerdo y tratarse con cariño y respeto, aunque tengas la tentación de castigar a tu pareja por el daño que te ha causado. “Es más ventajoso compartir las preocupaciones y miedos y ser consciente de los fantasmas del pasado”, dijo Duranti.

Aunque es crucial tomar decisiones que sirvan tanto para ti como para tu pareja, quizás tengas la tentación de pedir consejo a tu familia y amigos. Obviamente no quieren vernos sufrir y puede que reaccionen de forma más exagerada al engaño. “Los demás solo ven lo que les mostramos”, dice Duranti. Y si solo les has hablado de la relación cuando querías desahogarte, puede que no entiendan por qué quieres arreglarlo.

Es posible que digas que quieres dejarlo, pero luego cambies de idea, haciendo que tus seres queridos te juzguen y se preocupen. Duranti recomienda hablar con un terapeuta o alguien que pueda ser imparcial.

Al final, tenés que entender cómo te sentís con honestidad. Si, a pesar de eso, ves que constantemente evalúas a tu pareja, Duranti dice que lo mejor sería acabar la relación, pues existe el riesgo de que se vuelva tóxica. Si nada funciona, no te lo tomes como una pérdida de tiempo, sino como una oportunidad para aprender cosas sobre ti y la gente que te rodea.

“Y recuerda”, dice, “estar en una relación es como conducir. Si siempre miras por el retrovisor, tendrás un accidente”.

