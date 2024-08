Sampleando baterías imposibles: hablamos con RRUCCULLA

RRUCCULLA nace alrededor de 2015, cuando Izaskun González se autoconvence de la necesidad que era cambiar la música electrónica desde las tinieblas de Barakaldo, en Bilbao, donde aún nadie le hace mucho caso. Su omnipotencia en el proceso de creación y producción la ha llevado a participar en festivales como el BBK, el Primavera Sound o en la selección de artistas locales a cargo del Jazzaldía, uno de sus sueños. RRUCCULLA presentará su último trabajo, SHuSH, en el Sónar 2019. Hablamos con ella del siglo XXI, los animalitos de National Gegraphic y de su aparición en el New York Times.

VICE: Hola, Izaskun. Vayamos al grano: ¿Qué cambiaría en RRUCCULLA si la música que haces con samples la hicieras totalmente con la batería? ¿Qué diferencia habría en el proceso de producción?

RRUCCULLA: Oh, es una pregunta curiosa porque es uno de los objetivos que me propuse cuando empecé mi album SHuSH. Es complejo traducir mi forma de tocar la batería al ordenador, replicar todas esas dinámicas y la intensidad es casi imposible. A veces me dan ganas de reventar el ordenador porque me pone histérica que un ritmo que puedo tocar espontáneamente en la batería me lleve más de 10 minutos a la hora de programarlo en el ordenador. Es horrible.

Sinceramente, lo que ya he decidido es que con la batería toco lo que me da la gana en directo, lo primero que se me pasa por la cabeza dentro de la estructura de la canción. Básicamente hago en el ordenador los ritmos base que me dan vergüenza tocarlos en una batería real, como un bombo a negras y hi-hat a la contra. Eww…

Y, en estos momentos a solas con tu ordenador, ¿qué es lo que te gusta de llevar todo el proceso de creación tú misma más allá de los pros obvios como son la independencia de cualquier persona?

Me gusta el proceso de ir edificando las ideas poco a poco con un laptop hasta hacerlo realidad. Desde notar en la lengua los sonidos que necesita una canción hasta enviar un maldito mail. No sé, me gusta tener una mano en toda parte del proceso, me siento responsable de hacerlo.

¿Cuál es para ti la conexión —si es que la hay— entre la electrónica y el jazz? En principio no es una conexión natural, sino más bien una creación que nace de artistas como tú, ¿no?

Sí, es cuestión de los propios artistas que hacen esas conexiones. La parte que a mí me interesa entre el jazz y la electrónica es eso de mantenerlo siempre vivo, que sea excitante escucharlo o que te esté desafiando. Yo no considero que haga jazz como tal, pero sí que está ahí como una forma de ver las cosas.

Pero sí te gustaría llegar a hacer jazz en algún momento o a formar un grupo de jazz, al menos. ¿Cuáles serían tus objetivos con ese grupo que algún día pudiera formarse? Yeeeep, a veces pienso que yo no estaría haciendo esto si hubiera conocido antes a gente que estuviera en mi misma onda. Formaría un grupo con colegas para tocar la música que el mundo desconoce. Rollo música de género “extraconmovedor”.

¿Qué pasaría si Miles Davis escuchara tu música? ¿Qué crees que artistas como tú enseñarían a los artistas que en tantas ocasiones has marcado como tus referencias (The Mars Volta, Flying Lotus)?

Buah. Creo que Miles Davis era muy crítico con la música de las nuevas generaciones de artistas, decía algo como que cada generación debe crear un nuevo sonido por sí misma y que debe representar el tiempo en el que vivimos. Si a él le pareciese que mi música representa tener 50 pestañas abiertas en un buscador mientras deslizas por tu feed de Twitter e Insta a velocidad 4G, pues sí, igual le es interesante. También me gustaría sentarle, que escuchara SHuSH y me diera su valoración sobre mi pieza de “free-jazz infantil”, tirarle un poco de la lengua, a ver qué pasaría. No sé si yo podría enseñar algo nuevo a los arquitectos de mi universo.

En alguna ocasión has hablado también de “la gente estirada del jazz” como uno de los principales problemas para formar un grupo, ¿juegan aquí un papel importante los prejuicios? Yo veo el jazz como algo muy amplio, no solo música para disfrutarla sentada, aunque reconozco que me gusta mucho ir a conciertos, sentarme en mi butaca numerada y no hablar con nadie. Pero no me gustaría tirar por ahí. Eso sería formar un grupo ya sabiendo el tipo de público que va a haber, pfff…no sé. Entiendo a los artistas que he escuchado decir que les parece aburrido ver siempre al mismo tipo de público sentado en sus conciertos.

Esto tiene sentido, sabemos que echas de menos tocar con humanos, pero ¿con qué humano nunca tocarías o formarías un grupo?

Jamás formaría un grupo con gente con la que no conecto de forma natural, a no ser que haya un big big cheque, obvio. Tampoco con los que piensan en la música de la forma menos humana posible: números y cifras. ¿O es ese el nuevo instinto de supervivencia del artista en el siglo XXI? Idk.

En El Bloque contabas que cuando te apuntaste a clase de batería te dijeron algo así como “eres la primera chica que se apunta a batería”. ¿Te cansa un poco el hecho de que siempre haya que acudir a los referentes? ¿Por qué tiene que haber una referencia femenina para que acabes haciendo lo que haces?

Yo era pequeña cuando eso pasó, no pensaba mucho en eso. Si me apetecía hacer algo, lo iba a probar solo por curiosidad. Y sigo haciendo lo mismo. No es que me canse, es que directamente, por ejemplo, me parece imbécil la gente que me ha catalogado diciendo que hago “música de chico” porque los artistas más reconocidos en este tipo de música son hombres (¡oh, sorpresa!). Esa gente merece que le pegue una patada en la espinilla.

Hablamos mucho de que la gente se sienta atraída por el arte y la creación estética, algo totalmente del siglo XXI, ahora más enfocado en redes sociales como Instagram. ¿Sigues algún ritual para difundir contenido visual de calidad?

Intento evitar que mis redes alimenten el basurero virtual, solo cuelgo material cuando tengo algo que decir. Contenido visual de calidad es ver pandas o peces tropicales en el perfil de National Geographic, so cute.

¿Cuál es el valor añadido que aportan tus directos a la música que haces?

Triple locura. Mis sonidos + visuales + yo reventando una batería, a ratos. RRUCCULLA 360º Live Experience. Además, cuando fallo a la batería puedes reírte de mí o deducir cómo está funcionando mi cerebro por dentro pensando a la vez en el pasado, presente y futuro en cada milisegundo mezclado con el odio y asombro por haber fallado un golpe, y después haber metido otro que ha quedado guay.

¿En qué franja horaria querrías ver a RRUCCULLA si fueras como público? ¿Alguna vez te han programado a una hora que hayas dicho, “Vaya palo”?

Creo que el público recibe mejor mi música ya de noche. Entre las 21:30 y las 3 de la madrugada. Todo cool siempre y cuando me programan en un sitio con poca luz donde haya una pantalla gigante y pueda hacer mucho ruido. Una vez me programaron a las cinco de la tarde a pleno sol, fue como poner música para los trabajadores que andaban por ahí todavía montando el festival, a mi hora del té.

¿Cómo sería tu forma ideal de llegar a los medios? ¿Se debe ser paciente y esperar a que te descubran o moverse es la clave y no tener miedos ni vergüenzas de acudir a los medios por iniciativa propia como hiciste con Pitchfork?

No me siento la persona más indicada para dar consejos en este tema, no tengo una carrera consolidada para decir qué es lo que funciona y qué no. Pero yo lo hice así porque nadie lo iba a hacer por mí. Vivo en ese límite, no tengo a nadie que me envíe los mails lol. De alguna manera sabía que mi álbum SHuSH podía hacer girar unas cuantas cabezas, así que debía intentarlo por mis medios.

A veces escuchas a gente de la industria hablándote sentadas desde su oficina con vistas decir que los medios ni siquiera te van a responder un mail si no ven que tienes un manager o X números de seguidores y views. Al final todo es muy relativo. A mí, que soy una tía tímida, no me gusta molestar a la gente, lo hago cuando creo que es oportuno y les puede interesar. Solo es enviar un mail. Luego te llevas sorpresas, como salir en The New York Times sin siquiera haberles contactado, pero en Barakaldo nadie me hace caso, aunque me lo tomo a risa.

¿Es eso una técnica que ha cambiado también en la música actual, la posibilidad de contactar directamente con un medio? ¿Qué ayudas te da esa cercanía?

Yep. Hablas directamente con la persona a la que le interesa tu música y tiene ganas de hablar de ella. A veces llega a ser un vínculo especial. Me sorprende cuando los medios quieren saber más sobre ti y no se quedan solo en los datos de la hoja de promo. Hay gente guay.

¿Cuál dirías que es ahora mismo tu sueño? ¿Colaborar con Rosalía sería uno de ellos, como ya dejaste caer? ¿Qué podrías hacer exactamente con ella ahora que está mezclando más estilos?

Mi sueño ahora mismo es que me caiga del cielo un local de ensayo cerca de mi casa donde poder hacer mucho ruido y crear muchas cosas guais. Y sí, claro, me gustaría hacer una colaboración con Rosalía, meterla en un vibe RRUCCULLA donde pasen cosas y jugar con su voz.

Siendo Sónar un festi que normalmente apuesta por los visuales y cualquier estrategia artística, ¿cómo será tu concierto allí, apostarás por el acompañamiento de imágenes?

Yeeep. La gente que venga a verme en Sónar verá la mejor versión de RRUCCULLA hasta la fecha. He estado trabajando mucho en la parte visual que acompaña la música. Ya no es solo que la gente se imagine cosas, ahora muestro en pantalla cómo yo veo mi música. Espero estar a la altura, espero que el público vea algo tan guay como para tenerme después guardada en su móvil o en su Instagram.

¿Con qué artista del cartel del festival te gustaría colaborar?

Hacer un tema con Holly Herndon y Jlin sería muy, muuuuy guay. Las tres en el mismo proyecto, ¡me fliparía!

¿Qué concierto no te vas a perder en Sónar 2019?

Me encantaría ver los nuevos shows de Holly Herndon y Murlo, pero no estoy ese día. Veré a Kelly Moran, Actress, Bad Bunny, Caterina Barbieri y Skepta.

RRUCCULLA estará tocando el 20 de julio en el Sónar Noche.

