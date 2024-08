Un carnicero francés está haciendo salchichas de CBD y se están vendiendo a lo loco

Luca Morand, un carnicero marsellés de 22 años, está muy orgulloso de sus nuevas salchichas. Actualmente las vende a 50€ el kilo y dice haber vendido unos 15 kilos en las últimas tres semanas. “Nunca he vendido tantas salchichas tan rápidamente”, dijo.



No son simples salchichas de desayuno inglés: tras pasar varios meses desarrollando la receta y hablando con proveedores, Morand ha desarrollado una salchicha tradicional que contiene CBD (cannibidiol, el ingrediente activo no psicotrópico de la planta del cannabis), y cree ser el único carnicero francés que ha creado productos cárnicos mezclados con marihuana.

“Fui a ver a bastantes proveedores [de CBD] para ver sus precios, como haría para una salchicha con cebolla, pero en este casa la ‘cebolla’ es realmente cara, 13€ el gramo”, dijo a La Provence. Ha llamado a las salchichas Ouidi —pronunciado “weedy”— porque, bueno, tiene 22 años.

Morand le dijo a los medios que había soñado con crear una salchicha de CBD durante más de tres años, desde que tuvo la idea durante una barbacoa veraniega con amigos (¡niños, seguid vuestros sueños!). Ahora está vendiéndolas en su propia tienda a clientes que el describe como “intergeneracionales”.



A pesar de que la marihuana no es legal en Francia, los productos de CBD lo están, cuando tienen menos de un 0,2% de THC por gramo.(Según The Local, si te pillan fumándote un porro, podrían multarte con 200€. Fumarte las salchichas parece que no te costaría una multa.)

Morand está encantado con sus salchichas —y debe estarlo— pero no es la primera persona en soñar con carne mezclada con CBD. En abril, the Brat House, en Milwaukee, Wisconsin, añadieron su propia versión al menú. El Pineapple Express es un bratwurst mezclado con CBD, con un topping de salsa de piña-hababnero y servida con sauerkraut y mostaza mezclados también con CBD.

“Así es como debería ser la comida casera”, dijo el chef de The Brt House, Craig Mastalir, a WISN. “Me gusta la conexión local entre el restaurante, el mercado de carne y la granja de cáñamo, y me da equilibro y energía porque… ya sabes, el CBD”.

Ese mismo mes, el mercado New Seasons de Portland, Oregon, también empezó su propia salchicha de CBD, pero una versión ligeramente diferente. El cerdo en esta salchicha kielbasa no contiene CBD, pero está cocinado con la cerveza Two Flowers IPA de Coalition Brewing, mezclada con CBD. “El resultado es una salchicha que realmente sabe al Pacífico Noroeste, con un sabor suave con un toque funky que ta da algo en lo que pensar”, escribió el Willamette Week.

