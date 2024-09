Algunas reglas para sextear y no quedar en ridículo

Hay ciertas cosas que toda persona mayor de 16 años debería poder hacer: cocinar un par de platos decentes, explorar una ciudad sin necesidad de usar Google Maps, disfrutar de un guayabo y —mucha atención— ser medianamente decente en el sexting. El que crea que puede conquistar al amor de su vida sin saber cómo convertir su teléfono en un portal para la lujuria no sabe lo que le espera. El sexting es casi un requisito de vida en el siglo XXI, y ser capaz de comunicar lo arrecho que se está a través de WhatsApp o Snapchat es una habilidad elemental que hay que aprender a desarrollar.

Así que empecemos.

CONOCE TUS LÍMITES

Si apenas estás empezando, basta con mensajes de tres o cuatro palabras. Un límite te obliga a ir al punto y te salva de cagarla con adjetivos como «palpitante». Si sigues con nervios o estás bloqueado, simplemente oprime muchas teclas como si no pudieras aguantarte las ganas. O, no sé, pon el teléfono en tu ropa interior y escribe lo que salga con tu entrepierna. «sehvbWIJBDbhsdw», suena arrecho, ¿no?

NO USES ABREVIACIONES

Estamos en 2016, así que no escribas como un adolescente. ¿A quién podría interesarle eso? Nadie quiere estar descifrando jeroglíficos sexuales cuando podría estar tocándose los pantalones. Tratar de seducir a alguien escribiéndole «tas arrecha/o?» es como tratar de coquetear con un pastorejo. También significa que quien escribió parece tener 14 años, lo cual, de nuevo, no es lo ideal.

CUIDADO CON LAS FOTOS QUE MANDAS

Hombres: no envíen a sus parejas sexuales fotos de sus penes erectos, a menos de que ellas hayan mostrado un interés explícito por ver una foto de sus penes erectos. La mayoría de personas no necesita esa imagen aislada para venirse, y si todavía no llevan mucho tiempo en el proceso de sexting, puede ser algo aterrador. Hay quienes dicen que una imagen vale más que mil palabras. Eso no aplica para el sexting; este debe ser más como la literatura erótica que como la pornografía.

Ahora, si quieren intentarlo, mejor sigan los consejos de Madeleine Holden, quien se ganó su título de experta en sexting por el camino difícil: reseñando cientos de fotos de vergas que la gente envía a su cuenta de Tumblr, Critiquemydickpic. Según ella, las fotos de penes no son ofensivas ni desagradables per se; el problema es que suelen ser tomadas de manera indelicada.

Esto es lo que tres años de ver fotos de penes le han enseñado:

Una foto de su pene no tiene que ser sólo de su pene, las mujeres prefieren ver una foto que incluya algo de abdomen, muslos, pechos o nalgas. Ya que están completamente desnudos tomándole una foto a su pene, desinhíbanse: la pose cuenta. Escojan unos boxers o una camisa bonita y tengan en cuenta que no porque ustedes estén obligados a ver su pene centrado y desde arriba significa que todo el mundo tiene que hacerlo. Diviértanse. Y luego pónganse serios: no hay verga que luzca en una foto mal iluminada, sin encuadre o con un trapero de fondo.

Lo mismo va para las mujeres: los primeros planos de sus vaginas se ven más como algo que debería estar colgado en un consultorio ginecológico, que como algo erótico. Tendrán un mejor resultado si se toman una foto de cuerpo completo con una bonita ropa interior.

Y un mensaje para todos: quien reciba los mensajes muy seguramente le mostrará las fotos a sus amigos en algún punto. Si esto no les parece bien, no muestren la cara. Pero si creen que se ven increíbles, háganlo sin pensarlo. Rihanna lo hizo, así que, ¿por qué no?

NO HAY REGLAS

A nadie le hace daño inventarse una que otra cosa en una sesión de sexting y, además, es probable que la otra persona también lo haga. ¿Por qué decir «acabo de despertarme en el camarote que comparto con mi hermano», cuando la tecnología nos permite hacerle creer al otro que acabamos de salir de una tina caliente? Hay que abusar de ese poder.

RELÁJATE Y DISFRUTA

He tenido algunas sesiones de sexting en las que me he arrechado casi tanto como con la interacción real y física, pero si una hora después tuviera que leer los mensajes que mandé o recibí, me mataría. Hay que ir borrando a medida que se van enviando los mensajes… Pero recuerden, todos damos pena cuando nos involucramos en el sexting, así que no se preocupen. Si alguien expone lo sucios que son sus cerebros, acéptenlo sin pena. De pronto la gente pensará que su atrevimiento es atractivo y terminen recibiendo muchos más sexts. Todos ganan.

!!!#$@#$@#$

Revisen dos veces a quién le van a mandar el mensaje antes de oprimir «enviar», por favor.