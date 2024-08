Spanish Raver Dictionary

Nuestro México lindo y querido, es sin duda la capital de la fiesta. Con gran variedad de clubes nocturnos, excelentes DJs nacionales y eventos de primera calidad, la han convertido en uno de los nuevos destinos favoritos para los turistas aficionados a los tacos, el tequila y a la música electrónica.

Los mexicanos tenemos el don de hablar hasta por los codos, y esto podría ser complicado para los extranjeros que nos visitan. Saque lo mexicano que llevo dentro y arme el único diccionario necesario para sobrevivir la vida nocturna en nuestra ciudad, incluyendo frases básicas para estar familiarizados con nuestro lenguaje mexa.

Instrucciones: Deletrea fuerte las letras y palabras (en inglés).

Instructions: Spell loud the letter and words.

FOR GREETING PEOPLE- PARA SALUDAR

KEY PEE THOUGH (¿qué pedo?) = Hello

KEY ON THAT (¿qué onda?) = What’s up?

ALL AH CAR ANAL (hola carnal) = Hello buddy

COME O AND ASS (¿cómo andas?) = How you doing?

ME JAM OH (Me llamo) = My name is

WAY (Güey)= Dude

KEY ASS S (¿qué haces?) = What you doing?

TO MAKE A PLAN- PARA ARMARLA

BAM O NOSE THE PEDAL (vamonos de peda) = Let’s Party

ARM ALLAH PEDAL (arma la peda) = Plan a party

DONE THE S L PRICK O PAY O (¿dónde es el precopeo?) = Where is the pregame?

ANT THROW (antro)= Club

JAZZ SEA ARM O (ya se armó)= Its set

DONE THE S LAW PEDAL (¿Dónde es la peda?) = Where is the party?

THIS MAD DRESS (Desmadres)= Wild parties

BAM US ALL CORN C AIR TOE (vamos al concierto) = Let’s go to the concert.

ON THE RAVE- EN EL RAVE

KEY N S L DJ (¿Quién es el DJ?) = Who is the DJ?

KEY N BAT O CAR (¿Quién va a tocar?) = Who is going to play?

DONE THE S ELLE RAVE (¿Dónde es el rave?)= Where is the rave?

BAM US AH O TRUE S N ARE I O (Vamos a otro escenario)= Let’s go to another stage

Q ANT O Q STAR (¿Cuánto cuesta?) = How much is the entrance?

MAY B O MALL (¿Me veo mal?) = Do I look fucked?

BOO N AH MOOSE E CAN (Buena música) = Are you feeling it?

KNOW EYE SEA NAIL (No hay señal) = There’s no signal

ON THE BAR- PARA EL BAR

O TRAP SERVE BE ZAP (otra cerveza) = Another Beer

S TOY BOW RAP SHOW (estoy borracho) = Im drunk

BASS OH RAW HO (vaso rojo) = Red Cup

CURE ARE LAW CREW THAT (curar la cruda) = Hungover Cure

BAM US AH SHOE PARK (vamos a chupar) = Let’s go to drink

TRACK US (tragos) = Drinks

SHELL AH (chela) = Beer

GUAC ARE E ARE (guacarear) = To vomit

ON AH MASS (una mas) = One more

TO FLIRT- PARA LIGAR

COME O TEA JAM ASS (¿cómo te llamas?) = What’s ur name?

BAM US A BY LARK (vamos a bailar) = Let’s Dance

BEN PACK UP (ven pa’ ca) = Come here

MAM SEAT APP (mamasita)= Mommy

MOO E CALLING N TEA (muy caliente)= Very Hot

KEY GUAC POW (que guapo)= Very handsome

AIR MOE ZOO (hermoso) = Gorgeous

BOO N OAT AH (buenota) = Good body

MAY GOOSE TASK (me gustas) = I like you

BEN CONE ME GO (ven conmigo) = Come with me

TO SURVIVE – PARA SOBREVIVIR

DONE THE STAR ELLE VAN E O (¿dónde es el baño?)= Where is the bathroom?

AH WEB OH (a huevo)= Yes

KNEE MAD DRESS (ni madres)= No

TENT GO HAM BREAD (tengo hambre)= Im hungry

DONE THE S LAW SALLY DAW (¿dónde es la salida?)= Where is the exit?

KEY AIR O TAK US (quiero tacos) = I want tacos

AH WAH (agua) = water

BAM US AH DESK CANS AIR (vamos a descansar) = Lets take a rest.

FOR SOCIALIZING- PARA SOCIALIZAR

TEA END S SHE CLASS (¿tienes chicles?) = Do you have gum?

TEA END S SEA GRR US (¿tienes cigarros?) = Do you have a cigar?

TEA N S END SEND E DOOR (¿tienes encendedor?) = Do you have a lighter?

STAR S ME ROLE AH (esta es mi rola) = This is my song

DAMN ME TOO NUMB AIR O (dame tu número) = Give me your number

KEY BOO N DJ (que buen DJ) = That’s a good DJ

MEDIA ASS AH WAH (¿me das agua?) = Can I get a water?

FOR AFTERPARTIES- PARA EL AFTERPARTY

DONE THE LAW C GIG MOE’S (donde la seguimos) = Where

MAY BOY CONE TEA GO (me voy contigo) = Where I am?

PHI STAR N ME CLASS AH (fiesta en mi casa) = Where

NOW BAM US AH DORM EAR (no vamos a dormir)= Where

KEY AIR OH ZEN R (quiero cenar)= I want dinner

SUB ELLE E ALLAH MOOSE E CAN (súbele a la música) = Put the music louder

KEY N MAN EH HAM (¿Quién maneja?) = Who’s driving?

DONE THE DO AIR MOE (¿Dónde duermo?)= Where do I sleep?

IF YOU LOVED MEXICO- POR SI TE ENAMORASTE DE MEXICO

KEY SHEEP DOE (que chido) = Amazing

KEY PAD DRAKE (que padre) = Awesome / Really good.

SHEEN GONE (chingon) = Super good

O RAIL S (órales) = OMG/ Amazing

PERRY ON (perrón) = The best, the coolest.

MAMA ALONE (mamalon) = So cool.

BONUS WORDS – PALABRAS EXTRAS

MOE TAH (mota) = Weed.

NO MAN MESS (No mames) = No way

SHOW TAH (Chota) = Police

COUGH HER (coger) = To have sex.

PATCH EH COUGH (pacheco) = Stoned.

TACH ASS (tachas) = Pill

COOL OH (culo) = Booty

ROW LAW (rola) = Song

NO MAN CHESS (no manches) = OMG!

OH TRAP (otra)= Another one

TURN AH MESS AH (tornamesa)= Turntable

BEEN ILL (vinil)= Vinyl

BEN GUN A MEXICO, CARRY THOSE EX STRANGE HER US (Vengan a México queridos extranjeros) = Come to mexico, lovely foreigners.