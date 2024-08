Techno Sexosohh

Hoy en día, la música electrónica y la sexualidad están más ligados que nunca. El techno siempre ha tenido la reputación de ser un género tétrico y oscuro, sin embargo, su sonido ha evolucionado constantemente y ya es común escuchar sus mezclas con vocales provocativas y ritmos eróticos.



Conseguir que el ambiente se mantenga caliente no depende solamente de tu look y tus movimientos, existen tracks tentadores que elevan fácilmente la temperatura, propiciando a bailes sensuales, roces de pieles, contactos visuales y logran hacerte sudar la gota gorda a media pista de baile.



Desmelénate bailando y entra en el mood con estos diez temas más sexosos que el mismísimo Kama Sutra.

Bruno Furlan, Thayana Valle – White Horse

Desde tierras brasileñas, «White Horse» es uno de los tracks más sexies que he escuchado. Tu cuerpo se moverá por sí solo (incluso cuando no pienses en nada incitante) y sacará ese lado naughty que tienes bien guardadito.

Reiner Zonneveld- Things We Might Have Said

Con un ritmo vibrante que prende a cualquier cuerpo, acompañado de una voz sensual, «Things We Might Have Said» implica perder la conciencia con un vaivén de hormonas y emociones.

Friendless & Kaiser Waldon – Fly’n

Este tema derrocha sensualidad desde el comienzo. Su ritmo se mezcla con tus palpitaciones, logrando una estimulación desde el oído que eleva tu ritmo cardiaco y tu antojo.

NR& (Nomi, Rampa, &ME) – Taste Like

«Taste Like» tiene la combinación perfecta de una letra sensual y un ritmo cachondo, una vibración musical que te hace olvidar del resto del mundo y concentrarte en tus explosiones de placer.

Deborah De Luca- Deep Inside Me

Deborah De Luca tiene un par de canciones lujuriosas en su repertorio pero «Deep Inside Me» es de las favoritas. La voz en el fondo da una tensión sexual que provoca a los oyentes querer tomar el control de la noche.

Dubfire (feat Miss Kittin) – Exit (Brodinski Remix)

Todo lo que toca Brodinski lo convierte en oro desenfrenado, y este track no es la excepción. Con este tema es imposible no conseguir lo que estamos esperando: acercamientos, miradas y respiraciones multiplicadas.

Hyenah – Soak It feat. Nonkc

Suelta tu cabello y desabotona tu camisa a medio antro con el ritmo de «Soak It», un track que incluye vocales femeninas muy excitantes que no puede faltar en tu playlist hot.

Trentemøller- Tanya

Nina Kraviz es sinónimo de sensualidad y pasión, y «Tanya» es una de sus reliquias del pasado que no podemos dejar en el olvido.

Trentemøller: Moan

Basta escuchar la introducción de este tema para saber que llegaremos a un momento exótico. El tiempo, las voces, el gemido, te harán sentir la punzada en el cuerpo y disfrutar cada segundo de esta delicia.

HVOB – Window

Esta canción te permite retomar el control de tu cuerpo de manera lenta y placentera. El dúo HVOB sabe cómo poner a sudar a su audiencia con su voz y su compás, obteniendo un orejasmo de otro nivel.