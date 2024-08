Aunque algunas ITS pueden curarse, no significa que no puedan arruinar tu vida

Este artículo se publicó originalmente en Tonic US como parte de la Semana del Sexo (Sex Week: Unscrewing Ourselves), que analiza nuestra salud sexual con detenimiento».

La mayoría de las infecciones de transmisión sexual (ITS) no parecen gran cosa. Te da gonorrea, no hay de qué avergonzarse, tu doctor te receta una dosis de Ciprofloxacino, y todo bien, ¿no? Inclusive el VIH puede ser controlado con medicamentos en la actualidad. Pero aunque aún perduran ciertos estigmas en torno a este tipo de infecciones, existe una actitud displicente, en general, hacia las ITS; la gente va al médico cuando puede o si cree que tiene algo anormal.

De acuerdo con información del Centro para el Control de Enfermedades y Prevención (CDC) de los Estados Unidos, el índice de ITS registradas está incrementando y, por lo tanto, también los casos de herpes y virus del papiloma humano (HPV), los cuales no quedan registrados en el departamento de salud pública cuando son diagnosticados. Tal vez estamos siendo un poco irresponsables cuando se trata de prevenir las ITS.

Si no vas con regularidad al doctor para realizarte exámenes (es decir, cada tres meses por año, dependiendo de tu edad y actividad sexual), quizás quieras repensar tu postura, porque podrías poner en riesgo tu salud sexual y la de tu pareja.

Este es el gran problema: Leslie Kantor, vicepresidenta de educación de Planned Parenthood, dice que muchas personas podrían estar infectadas sin saberlo. ¿Recuerdas las horribles fotos que te enseñaron en las clases de educación sexual? Bien, esos son casos extremos, pero esto no quiere decir que no puedas contraer las infecciones, y contagiar a otros sin saberlo; por ello es importante no esperar a que veas las primeras señales de una ITS en tu cuerpo.

Si una ITS no se diagnostica, ni se somete a tratamiento puede tener consecuencias a largo plazo. Por ejemplo, para una mujer cisgénero, algunas infecciones contienen el riesgo de provocar enfermedad pélvica inflamatoria, padecimiento doloroso y crónico que puede poner en jaque la fertilidad. Alrededor de 24 mil mujeres cisgénero desarrollan infertilidad cada año por ITS no tratadas. En los hombres cisgénero, las infecciones crónicas pueden causar una variedad de complicaciones que interfieren con la fertilidad e incrementan la impotencia sexual.



El HPV puede causar verrugas genitales, pero también está vinculado con algunos tipos de cáncer como el de garganta en hombres y mujeres (por fortuna, muchos tipos de HPV de alto riesgo se pueden prevenir con una vacuna). Las ITS no tratadas también pueden incrementar el riesgo de infección de VIH. Heather Corinna, fundadora del sitio de educación sexual para jóvenes, Scarleteen, menciona que hay otra razón para realizarse el examen de rutina: si tienes acceso a un seguro médico, estás cuidando a aquellos que no lo tienen. Estás protegiendo a las personas con sistema inmunológico deficiente que podrían enfermar de gravedad.

Pensémoslo de esta forma. La gente se burla de las personas que están en contra de las vacunas por su pensamiento retrograda que rechaza las ventajas de prevenir efectivamente enfermedades horrorosas. ¿Entonces por qué no aprovechar la ventaja que nos ofrece la prevención por medio de pruebas y tratamientos para las ITS?

«Es más probable que la gente que quiere tener sexo contigo acepte cuando sabe que es seguro porque no hay de qué preocuparse», dice Corinna, quien destaca que el sexo más seguro es más sexy. «Ver que alguien tiene listo el lubricante o los preservativos es señal de que estás con alguien que sabe lo que hace, y eso es sexy. Es emocionante».