La cruda de mariguana no existe

Todos estamos de acuerdo con lo horrible que es despertarse después de una noche de shots de tequila y varias cervezas. El dolor de cabeza intenso, la boca seca y el malestar estomacal son señales universales de que te pasaste y de que estés con un ojo abierto tratando de mandar un mensaje de “no lo vuelvo a hacer” a tu grupo.

Las crudas de alcohol están tan bien documentadas en estudios clínicos que existen mejores prácticas sobre cómo los investigadores deberían estudiarlas. Pero cuando se trata de las consecuencias por pasarte con la mariguana, no todos están de acuerdo. Mientras que algunas personas juran que son las peores, muchas otras se resisten a la noción de que existe una llamada «cruda de mariguana». Y el hecho de que algunos de los estudios más citados sobre los efectos que tiene la mariguana al día siguiente se hayan realizado hace casi tres décadas, no ayuda mucho.

Por ejemplo, en un estudio muy pequeño realizado en 1990, se reclutaron a 16 personas para que se fumaran un porro, o si eran menos afortunadas, para que inhalaran un placebo que no contenía THC. Luego se fueron a dormir. A la mañana siguiente, los investigadores sometieron a los sujetos a un montón de pruebas para ver si sus habilidades mentales o físicas se habían afectado de alguna manera.

En gran parte, los sujetos que habían fumado mariguana la noche anterior parecían estar bien: «no se encontraron pruebas de intoxicación subjetiva residual, y la mayoría de las tareas y las escalas del estado de ánimo no se vieron afectadas a la mañana siguiente», concluyeron los autores, agregando que «fumar mariguana no se asoció con un síndrome de «resaca» similar a la del alcohol o a la de los sedantes-hipnóticos de acción prolongada».

Sin embargo, lo que esos investigadores no pudieron haber anticipado, es lo fuerte que se volvería la mariguana para el 2018. En el estudio de 1990, por ejemplo, la cantidad de THC del porro que se fumaron los participantes fue de aproximadamente 2,3 por ciento, a la par con el promedio en ese momento. Sin embargo, en 2003, esa fuerza promedio se duplicó a 6.4 por ciento. Hoy en día, algunas cepas que se venden en Colorado están muy por encima de 20 y, en algunos casos, incluso 30 por ciento de THC.

Si estuviéramos hablando de alcohol en lugar de mariguana, sabríamos cuáles serían las implicaciones: una cerveza de cinco por ciento no pondría borracha a una persona promedio. Sin embargo, si se toma todo el six en una sentada, probablemente se despierte con un fuerte dolor de cabeza.

A diferencia del alcohol, la potencia del THC no obstaculiza tu capacidad de recuperarte. «En nuestros estudios de cannabis medicinal, casi nadie se ha quejado de experimentar los efectos secundarios del día o la tarde siguiente», dice Barth Wilsey, médico del Centro de Investigación de Cannabis Medicinal de la Universidad de California.

A pesar de que no hay muchas pruebas de que la cruda de mariguana existe, los síntomas de abstinencia, que a veces se confunden con crudas, pero no son lo mismo, pueden afectar a los usuarios que dejan de fumar. «Con el tiempo, acumulan THC y metabolitos en su cuerpo», dice Wilsey. «Dejar el cannabis de forma repentina podría provocar síntomas de abstinencia». Wilsey cree que a eso se refieren las personas que se quejan de una «cruda» de mariguana.

Los síntomas comunes de abstinencia por el cannabis tienen algunas cosas en común con la cruda de alcohol: ansiedad, intranquilidad, irritabilidad y falta de sueño. Los síntomas usualmente comienzan el día después de que alguien deja de consumir por un período prolongado de tiempo. Los síntomas alcanzan su máximo entre dos y seis días, y pueden persistir hasta por dos semanas, dice Wilsey. Para evitar el síndrome de abstinencia, el camino a seguir es reducir gradualmente el consumo de cannabis. La gabapentina, un medicamento recetado, puede ayudar a aliviar los síntomas.

Pero si no fumas diario y te fumaste una dosis promedio, aproximadamente un gramo, la mayoría de los efectos del cannabis desaparecerán dentro de las ocho horas de uso, independientemente de su potencia, dice Mitch Earleywine, un profesor de psicología en la Universidad Estatal de Nueva York en Albany y autor de Understanding Marijuana. Earleywine también señala que la mayoría de los reportes sobre anécdotas de la «cruda de mariguana» muchas veces no dicen que también consumieron alcohol, cafeína, nicotina y antihistamínicos, o el hecho de que no duermen bien.

Incluso si la mariguana es la culpable de tu lentitud, Earleywine sugiere un par de remedios fáciles probados desde hace tiempo. «Muchos líquidos y un poco de cafeína», dice, «probablemente te quiten los efectos mínimos que te puede provocar».