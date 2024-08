Top 20 DJs colombianos

*Estamos celebrando un año explorando la cultura de la música electrónica. Por ello, estamos elaborando unos tops que serán un reconocimiento para diferentes actores de la escena colombiana, desde DJs, lives y productores, pasando por colectivos, clubes y festivales. Gracias por acompañarnos en la pista de baile, y desde THUMP esperamos seguir enfiestándonos con cada uno de ustedes.

Noches que han quedado para el recuerdo. Discos que se han convertido en tu compañía más preciada. El DJ emana un cúmulo de sentimientos que alcanzan a traspasar los límites del club para tocarte de alguna manera, reafirmando las razones de porqué amas esta movida. Ya sea aquella vez del main stage que te voló la cabeza, o la tarde de domingo que te hizo cambiar de perspectiva, estos han sido los selectores colombianos que más han rodado en Colombia y el mundo gracias a sus líneas musicales, técnica y producciones.

Bonus: Odds N Ends

Foto vía Facebook tomada por MorespineL.

Son pocos los DJs locales que cuidadosamente seleccionan sus discos previo a sus presentaciones, dejando a un lado el facilismo de usar hits para sacar a flote sus verdaderos dotes de exploradores sonoros. Jorge Rocha y Pedro Pizarro, quienes suelen representar a Odds N Ends en las pistas de la capital, son un claro ejemplo de que el arte de la selección, es la verdadera marca de un buen DJ.

20. Julio Garcés

Foto vía Facebook.

Desde la Sultana del Valle, la selección musical de Julio Garcés se ha convertido en un garante de calidad. Su capacidad para acomodarse a la tónica de cualquier público, ya sea a través de cálidos momentos deep, o de un house enérgico propenso a la pista, hacen de este coleccionista de vinilos un verdadero referente a la hora de hablar de DJs en su ciudad.

19. Markovich

Markovich lleva unos cuantos años vigente en la escena de Medellín y Colombia. Actualmente hace parte del colectivo Move, en donde se ha podido proyectar con buenas selecciones muy ligadas a una onda cruda de L.I.E.S. Sin embargo, la exploración de este DJ va más allá de un sello, deleitando siempre con varios géneros y viajes en cada pista que visita.

18. Bassassin

Foto vía Facebook tomada por Óscar Lagos.

Subgéneros de los sonidos bajos como el rolling, el neurofunk y el techstep, son algunos de los ritmos que vamos a poder escuchar y bailar si nos cruzamos en algún momento con un set de Bassassin. Este artista, también conocido como Diego Bassura, desde hace varios años se convirtió en uno de los referentes de la cultura bass en Bogotá y el resto del país. Perteneciente al sello y colectivo Inbassion, Bassassin ha compartido escenario con artistas de la talla de Goldie o Nymfo, y ha invadido varias regiones del país con sus sonidos rotos y sucios.

17. Tomas Station

Foto vía Facebook.

Uno de los chicos del combo de Downpitch Recordings está haciendo un máster de diggin y selección housera muy seria en Nueva York. Ha compartido cabina con gente como Anthony Naples, Alex From Tokyo, Jeremy Underground o Juan MacLean, y además de estar tocando con frecuencia en la capital del mundo o en Colombia, también se ha presentado en importantes sitios de Turquía. Escuchar un set de Tomas, sin tilde, es siempre sorprenderse con viajes y exploraciones eclécticas.

16. Figueroa & Obando

Foto vía Facebook.

David Figueroa y Carlos Obando, más que un dúo son panas. Ambos llevan haciendo de las suyas desde hace más de cinco años, sacando EPs que le han dado la vuelta al mundo, incluso llegando a firmar en el sello de Dubfire. Hoy en día siguen abriéndole a famosos nombres internacionales como Loco Dice o Gregor Tresher, pero lo más importante es que son cabezas de cartel en muchas fiestas del país y de la región.

15. Julianna

Foto vía Facebook tomada por María Arango.

Juliana Cuervo, militante del colectivo Move, ya es una vieja conocida de Medellín. Si bien tuvo un periodo en que se perdió un poco del mapa por estar viviendo en Argentina, apenas esta chica regresó a Colombia de inmediato se metió en el primer plano del circuito nacional, tocando en diferentes ciudades con sus finas elecciones ricas en house, electro y algo de techno.

14. A la siniestra

Foto vía Facebook tomada por BALACLAVA.

Kruz, Mansur y Leeon. Estos tres amigos radicados en Bogotá son unos freaks del vinilo, del oro negro. Cada uno ataca diferentes iniciativas: unos son curadores, otros productores… Kruz, por ejemplo, tiene un arsenal de maquinaria análoga y también vende discos. El caso es que juntar a los tres, da como resultado una de las más frescas exploraciones del país en cuanto a selección se refiere.

13. Jose M & Tacoman

Foto vía Facebook.

El dúo de medallo cabeza de múltiples sellos e iniciativas desde hace ya más de una década en Colombia, sigue labrando un camino no solo en el país, sino fuera de él. Justo acabaron de llegar por su quinto tour en Europa, pisando plazas como Subsonic Club en Groningen o Baalsal en Hamburgo. Con tech house y algo de techno groovero como principales herramientas, José M & Tacoman siguen más vigentes que nunca en la esfera electrónica cafetera.

12. Deraout

Foto vía Facebook.

La cabeza del colectivo Intelligent Division sigue empujando las nuevas tecnologías a la hora de mezclar. Representado por Native Instruments, Deraout ha llevado un techno que va muy por la línea de CLR (sello de Chris Liebing) por todo el país. Un arsenal de controladores D2 de Traktor, su veteranía en el circuito y una selección funcional y punzante, hacen que este paisa sea uno de los DJs techno más aclamados por el público colombiano.

11. Pao Calderón

Foto vía Facebook tomada por Don Infante.

Criada por la escuela del mítico club Cinema, Pao Calderón lleva en la escena electrónica desde hace casi once años, tiempo donde se radicó en Nueva York y ganó reconocimiento dentro del circuito electrónico, aprendió, fundó su sello Dance Through Life Records y ayudó a fundar OCTAVA, uno de los clubes más importantes de Bogotá. Hoy por hoy, el sonido houserito de Pao C continúa animando las pistas de baile bogotanas.

10. DJ Sebass

Foto vía Facebook.

Uno de los DJs que suenan más duro dentro del colectivo RE.SET. Sebastián Vargas lleva desde las épocas del Bogotrax haciendo retumbar la vida nocturna capitalina en fiestas y festivales, con toques que lo fueron posicionando como referente. Si uno se queda en un set de este artista va a poder escuchar desde neuro funk hasta crossbreed, y la bailada de la noche va a estar asegurada. Así lo ha vivido mucho público nacional y público alrededor de toda Europa, pues el año pasado y gracias a la gestión de su colectivo, Sebass estuvo de gira por el viejo continente, cruzando el charco con sus sonidos bajos.

9. Memek

Foto vía Facebook.

Juan Ayerbe es un veterano de la escena. Tuvo un recorrido prolífico por Nueva York, pero volvió al país hace unos años para dominar muchos clubes colombianos. El año pasado estuvo en el primer Boiler Room Colombia, evidenciando una técnica casi que infalible y un micro house muy por la línea de los rumanos Barac o Raresh.

8. KhoMha

Foto vía Facebook.

En el flanco del trance se encuentra representando KhoMha, un artista paisa de 24 años que en los últimos años ha construido una carrera internacional en grandes escenarios alrededor de todo el mundo. Con un un enfoque de drops pesados y un sonido agresivo en general, este artista ha cautivado a grandes del trance y el EDM como Tiësto y Armin Van Buuren, y su música ha sonado en festivales tan grandes como el Tomorrowland o el Ultra.

7. Sónico

Foto vía Facebook tomada por Stevan Aponte.

Este DJ, que está próximo a cumplir sus bodas de plata en la movida electrónica, ha sido fundamental para la pulsación electrónica de la capital desde hace muchos años. Dejando de lado el hecho de que ha fomentado iniciativas desde hace años como la de Techsound, sello y promotora de eventos representativa del país, el puesto de Sónico en este listado está bien merecido por su versatilidad como DJ. Su faceta technera como Sónico, su faceta hardcorera como Sonicore y su lado más club como R.A.D, hacen que este DJ esté preparado para todo tipo de fiesta, con sets que se ajustan a la noche, pero manteniendo una línea de sonidos vigorosos, bailables pero pesados. Y esta capacidad de mutación no se la pudo haber brindado otra cosa que los años y la experiencia que viene con ellos.

6. DJ PHO

Foto vía Facebook.

Germán Leonardo Rojas es PHO, un DJ y productor que puede sentirse orgulloso de ser uno de los reyes del scratch en el país. Este título lo ha construido a pulso, aprendiendo de la movida scratchera en Nueva York, tocando en Hip Hop al parque varias veces, trabajando con varios artistas internacionales como Natalia Lafourcade o DJ Shadow y obviamente abriéndose paso en las noches bogotanas en varias fiestas y toques. Sin embargo el mayor logro de este artistas es haber participado en un campeonato de Red Bull, el Thre3Style, algo que muy pocos artistas electrónicos han conseguido. En este concurso que convoca a los mejores tornamesistas a nivel mundial, DJ PHO ha participado varias veces, quedando siempre muy cerca del primer lugar.

5. Magdalena

Foto vía Facebook tomada por Julián Gallo.

Radicada en Medellín y dueña de su propio sello Broken Mind Recordings, Magdalena hizo de una juventud sumergida en el punk la base para lo que se vendría en su carrera musical. Hoy por hoy, esta DJ y productora es una de las referentes cuando de techno se trata en el país, hecho que se terminó de comprobar tras el Boiler Room realizado en nuestro país, donde se presentó con uno de los sets más vistos de dicha noche que catapultó su nombre incluso internacionalmente. Desde techno con una vibra oscura e hipnótica, hasta canciones alegres que recuerdan al mejor rave noventero de bodega, los sets de Magdalena están construidos básicamente para romperse los pies bailando: estalle puro.

4. Dani Boom

Foto vía Facebook.

Perteneciente a la vieja guardia electrónica bogotana, Dani Boom se deslumbró de cerca con el resplandor del rave en Europa, y se devolvió a su natal Colombia a esparcir este evangelio del baile. Desde esa época, por allá en los 90, Dani Boom estuvo en todo colectivo y organización que se dedicara de lleno a la farra. Tantos años y experiencias haciendo parte de grupos como Ultrabass, Mutaxion y el famoso Bogotrax le fueron dando a este artista el bagaje necesario para ser un DJ con un entendimiento más que nacional, global. Y ha sabido aprovechar este entendimiento al máximo, no solo con sus mezclas llenas de sonidos locales e internacionales, sino con proyectos paralelos como Systema Solar, un grupo que ha adquirido fama nacional y mundial.

3. Merino

Foto vía Facebook tomada por Mauricio Atencia.

Perteneciente a Move, uno de los colectivos más activos del país, este paisa se ha sumergido dentro de diferentes géneros y ha generado una técnica distintiva al mezclar, donde las transiciones entre canciones son imperceptibles, posicionándose como uno de los referentes nacionales cuando se trata de techno. Su trabajo y dedicación lo han llevado a compartir el booth acá en Colombia recientemente con artistas como Robert Hood, Radio Slave, Zadig o DVS1, y a tener uno de los sets más exitosos del primer Boiler Room en nuestro país.

2. Julio Victoria

Foto vía Facebook.

Más allá de la línea armónica que maneja al mezclar, de su melódica selección, de su fanaticada de magnitud nacional, Julio Victoria es uno de los DJs más grandes de este país porque quizá nadie se ha recorrido tantas regiones del país con su música como él. Desde Neiva hasta Bucaramanaga, pasando por Cartagena, Barranquilla, Medellín y Bogotá, Julio Victoria ha sembrado y cosechado público nacional proveniente de todas partes del país, dispuestos a escucharlo y a bailar sus sets cada fin de semana. Colombia le quedó pequeña hace rato a este artista, que también participó en el Boiler Room realizado el año pasado en nuestro país, y hace poco estuvo de gira por varios países de Europa. Julio es de esos pocos artistas que de verdad denotan un profesionalismo absoluto por este arte.

1. Adriana López

Foto vía Facebook tomada por ANK.

Entre el año pasado y este hemos tenido la fortuna de presenciar en varias ciudades del país la destreza de selección y mezcla de esta bogotana, fundadora del sello Grey Report y una de las representaciones internacionales techneras más importantes que tenemos en el país. Su pureza al mezclar con criterio sonidos fríos pero funcionales, y el buen manejo de una amplia gama de techno hipnótico convirtieron a Adriana López en una de las DJs más prolíficas en el circuito techno, llevando también sus sesiones hasta Europa, Asia, Norteamérica y Suramérica. Ella es quizá la única colombiana que está tocando frecuentemente en clubes legendarios como Tresor o el propio Berghain. En definitiva, Adriana López es profeta en su tierra.

