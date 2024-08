Esta cantante fue arrestada por mantener a un oso en su casa pensando que era un perro

Artículo publicado originalmente por VICE Asia.

La semana pasada, una cantante de Malasia fue arrestada por tener un animal salvaje en su casa. El animal resultó ser un oso malayo, pero Zarith Sofia Yasin, de 27 años, una exparticipante del reality show de canto Rockanova, insistió en que ella pensaba que era un perro.

“Era de noche cuando encontré al cachorro en un estado debilitado al lado de la carretera, ¡y pensé que era un perro!” Zarith le contó a Kosmo, luego le explicó a The Star que había encontrado al animal casi dos semanas antes, lo recogió con la esperanza de que pudiera rescatarlo y cuidarlo hasta que recuperara de salud. “Sé que los osos no pueden criarse, no se pueden tener como mascota”, dijo. “Solo quería salvarlo, no tenía intenciones de explotarlo”.

El 7 de junio, el Departamento de Vida Silvestre y Parques Nacionales de Malasia peninsular, allanó la unidad de condominios de Zarith en Desa Pandan, Kuala Lumpur, luego de un aviso de un residente local. Al parecer, alguien había visto al oso asomando por la ventana “pidiendo ayuda”, en un video que se subió a Facebook:

Zarith fue arrestada bajo sospecha de tener un animal en peligro de extinción en su condominio, mientras que muchas personas a través de las redes sociales la acusaron de querer venderlo ilegalmente. Dos días después de su arresto, la cantante se adelantó a contar su lado de la historia y aclarar sus intenciones con Bruno.

Como Zarith lo dice, su objetivo siempre fue cuidar al oso hasta que recuperara su fuerza y pudiera entregarlo al zoológico. “No lo puse en una jaula porque no quería que se quedara allí por mucho tiempo, eso hubiera sido aún más cruel”, dijo, explicando por qué el animal andaba suelto por el apartamento, y desmintió las acusaciones en su contra de querer vender a Bruno.

“Estoy ocupada todo el día y la noche porque soy cantante… ¿cuándo tendría tiempo para vender animales?”, Dijo. “Así no me gano la vida. Animales de ese tipo no están a la venta”.

Zarith señaló además que había cuidado bien a Bruno y lo había alimentado bien, sugiriendo que “si Bruno pudiera hablar, seguramente diría que la comida que le di estaba deliciosa. ¡Le daba chocolates!”.

Se estima que Bruno tiene entre cinco y siete meses de edad y se encontraba en buen estado de salud cuando las autoridades lo incautaron. Desde entonces fue enviado a un centro de rescate de vida silvestre. The Star informó que las autoridades aún no han decidido si el oso debe regresar a la naturaleza, dada su corta edad.

Mientras tanto, Zarith dice que está lista para enfrentar las consecuencias legales de sus acciones.

