Comida, porno y Netflix: cómo ser tu propio San Valentín

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.

¡Ah, qué bello es el Día de San Valentín en la era moderna! El día en que aquellos enamorados de sí mismos se burlan de lo complicado que es tener una relación en estos tiempos. Sin embargo, se sabe que este día festivo puede causar estragos en las personas solteras.

Esta celebración del romance ha pasado de ser una espantosa tradición en Europa hace siglos, a un espectáculo comercializado en el que nos presionan para tener experiencias inolvidables o para comprar cosas ridículas con el fin de expresar nuestro amor. No me extraña que cada año las tiendas se llenen de joyas de mal gusto, rosas falsas y que la gente se quede sin dinero por gastar tanto ese día.

Sin embargo, sigue habiendo una manera infalible de evitar el frenesí de encontrar a alguien con quien pasar el día o de sucumbir a las presiones de comprar un regalo para alguien a quien simplemente no quieres, así que no estás solo: ¡Sé tu propio San Valentín! Celebrar sin pareja puede ser igual de bonito: con cenas elaboradas, regalos y el Netflix and Chill de tus sueños.

Este día de San Valentín, solo te necesitas a ti para celebrar. ¡Aprovecha este momento a solas para disfrutar de un buen orgasmo, buena comida y más! Aquí te dejamos algunas imágenes para inspirarte:

Todas las fotografías de Samantha Cabrera Friend y Jessica Pettway. Puedes ver más material aquí.