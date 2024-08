Fotografías perdidas de una discoteca queer icónica

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.

Había una vez una discoteca en Queens que también fue un estacionamiento. Fundada por Michael Brody, el infame Paradise Garage atrajo a celebridades populares como Grace Jones y Madonna, pero principalmente fue un espacio para los jóvenes, negros y queer. El DJ residente Larry Levan, famoso por sus innovadoras mezclas de canciones populares de soul y disco, estableció allí el género “garage house”, marcando la pauta para los futuros DJ de los clubes.

Durante aproximadamente diez años, desde 1977 hasta 1987, Paradise Garage planteó importantes problemas políticos y culturales. Según el fundador, Michael Brody, se cerró debido a las quejas locales de que era un club predominantemente negro en el vecindario, y estas preguntas, que involucran racismo, accesibilidad y apropiación cultural, siguen siendo relevantes hoy en día.

Estas fotografías se podrán ver como parte de una exhibición de investigación activa durante seis meses en el Espacio Zebrario de Nottingham Contemporary en colaboración con Collabor8 en Nottingham, Reino Unido.

Meryl Meisler es una artista que vive en la ciudad de Nueva York. Es autora de los libros de fotos de fama internacional A Tale of Two Cities: Disco Era Bushwick y Purgatory & Paradise SASSY ’70 Suburbia & The City (Bizarre Publishing) . Meisler está trabajando actualmente en una secuela de Disco Era Bushwick.

Meryl Meisler / Cortesía de Steven Kasher Gallery

