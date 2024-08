Hablamos con el protagonista de ‘¡Shazam!’, Zachary Levi, sobre su nuevo papel de superhéroe

Artículo publicado originalmente por VICE Canadá.

Imagina que eres un fanático de los cómics y nerd autodeclarado, y que creces para convertirte en un tipo atractivo de 1.91 m al que le pagan por usar un traje de licra y una capa. Ésta es justo la descripción del actor Zachary Levi en 2019, y está viviendo el mejor momento de su vida.

“Todo el tiempo estuve deseando que no cambiaran de opinión”, le dijo el actor a VICE cuando habló de su personaje ¡Shazam! de DC., película que se acaba de estrenar este fin de semana. “Probablemente es por eso que me oriné en el traje, para marcar mi territorio”.

El actor cómico mejor conocido por su papel como el personaje principal de la serie Chuck, se une a todo el escuadrón de superhéroes interpretando a un personaje que alguna vez, en la década de 1940, fue famoso por gozar de tanta o más fama que el mismo Superman. En cuanto a su origen, se trata de una trama de cómic básica de la década de 1940: el niño Billy Batson básicamente se encuentra con un mago egipcio que le regala la sabiduría y el poder transformador de los dioses. A partir de ahí, todo lo que necesita es gritar “¡Shazam!” para transformase en un adulto con la insignia del trueno en el pecho.

Como dije, fue en los años cuarenta.

Ha sido una travesía llena de altibajos para DC desde que terminaron las películas de Batman de Christopher Nolan, especialmente en comparación con el gran éxito que ha tenido Marvel. Wonder Woman estableció un tono muy apreciado por la crítica, Aquaman recaudó mil millones de dólares, pero también ha habido películas terribles como Justice League y Suicide Squad. Actualmente, ¡Shazam! —la película moderna de DC más amigable con el público infantil hasta el momento— tiene un puntaje del 92% en Rotten Tomato, por lo que las cosas podrían mejorar para DC en 2019, especialmente considerando la gran expectación que hay por la película Joker.



De cualquier manera, todo esto es muy emocionante y VICE tuvo la oportunidad de hablar con Zachary Levi acerca de sus ideas sobre el heroísmo y por qué considera que es importante eliminar la toxicidad en torno al término “nerd”.

VICE: Dado lo mucho que has profesado ser un nerd, este momento debe ser muy emocionante para ti.

Zachary Levi: Uy, claro, es un momento muy emocionante, y surrealista, para ser honesto. Sigo intentando explicárselo a mis familiares y amigos y las palabras nunca son suficientes. Es simplemente genial, estoy super agradecido.

De alguna manera siento que ya llevas un tiempo haciendo campaña para ser un superhéroe.

No sé si llevo tanto tiempo haciendo campaña, pero diré que es del conocimiento de todos que todo el universo de los superhéroes a mí me resulta fascinante. Muchos saben que crecí leyendo cómics y jugando videojuegos, y que aún lo hago. Así que creo que fui afortunado por haber gravitado hacia esos mundos, ya se trate de la franquicia de Thor o la serie Heroes. Solía pensar que no pasaría de ahí. Que solo tendría ese momento del cómic de superhéroe que hice en esa ocasión y ya. Pero aquí estoy, esencialmente renací en el universo de DC, y visto las clásicas licras con una capa.

Pero dime cómo te sientes realmente como un chico normal. ¿Cómo se siente interpretar a este personaje?

Realmente, es una mezcla de sentimientos. El niño que aún vive dentro de mí siente una gran euforia, y me digo: por Dios, esto es genial. Pero también está el actor en mí, quien ha estado haciendo esto durante 20 años, y ha tenido la suerte, durante un tiempo ya, de poder hacer varias audiciones para Hollywood, la televisión y el cine. Ese fue un momento realmente complicado. No pensé que fuera a suceder. Y supongo que la ironía de la vida es que las cosas suceden cuando menos lo esperas.

Cuando me tomé el tiempo para pensar realmente en todo con la mente clara y serena, me di cuenta de que era algo muy raro que un papel como este llegará a mí. Hay muchísimos actores compitiendo constantemente por estos personajes. Y claro, hasta cierto punto he tenido mucho éxito pero, para ser honesto, no pensé que mi éxito fuera tan relevante. No era el tipo de famoso que puede protagonizar cualquier cosa, en especial interpretar a un superhéroe en una película de este calibre. Durante mucho tiempo, he sido un actor promedio, pero DC creyó en mí. Quería honrar eso y al personaje. Shazam ha existido durante 80 años. Son 80 años en que los fans se han esforzado por apoyar a un tipo conocido como Capitán Marvel que no obtuvo las ventas que alcanzaron sus contrapartes Batman y Superman. Es un linaje increíblemente rico, profundo y magnífico. Todo el tiempo estuve deseando que no cambiaran de opinión. Probablemente es por eso que me oriné en el traje, para marcar mi territorio.

¿Qué te llevas de haber tenido que interpretar a un héroe que es un niño de 14 años con la sabiduría de un anciano como Shazam?

Afortunadamente para mí, y desafortunadamente para mis padres y las chicas con las que salí en el pasado, me he negado a crecer, supongo que eso fue parte de los ingredientes. Definitivamente he intentado aceptar la unidad entre responsabilidad y compromiso que es importante adquirir a medida que maduras. Pero también he tratado de conservar las cosas que me mantienen joven. Mi imaginación, humor, corazón y capacidad de maravillarme. Más allá del personaje, estos son los placeres que en verdad trato de practicar y en los que creo. Ya sean videojuegos, cómics, películas o simplemente hacer tonterías con mis amigos. Simplemente asumo que ese fue el ingrediente especial que DC necesitaba para darme el trabajo. Un hombre adulto que fuera creíblemente joven de corazón.

Tengo que seguir recordarme a mí mismo no pensar demasiado. Nosotros, como adultos, todo el tiempo pensamos demasiado, en cambio los niños solo se guían por sus sentimientos en la vida. Son más bien reaccionarios, y viven el momento. Se sienten totalmente libres de ser tontos. Trabajar con niños durante toda la película fue un recordatorio diario de ello. Me dije “simplemente diviértete, y sé tonto con ellos”. Vaya, hasta llevé mi Nintendo Switch y lo configuré para jugadores múltiples, esos detalles fueron muy útiles. En cuanto a la sabiduría, cuando uno lo piensa, el intelecto y la sabiduría son dos cosas muy diferentes. Hay niños que pueden no tener mucha información, pero muestran sabiduría en otras formas y a través de sus particulares perspectivas. No son características que se excluyan mutuamente.

¿Cuál es nuestra definición de ‘nerd’ en 2019? Porque hay una gran cantidad de connotaciones negativas asociadas a ese concepto en un nivel más tóxico del fandom.

El término está teniendo un gran momento. Durante mucho tiempo, tuvo asociada una connotación despectiva que tenía más que ver con la apariencia. El estereotipo es que los nerds usan lentes de pasta, tienen detectores de bolsillo, les encanta la ciencia, la tecnología, los videojuegos y todas esas cosas; todo lo cual a mí también me encanta, excepto por los lentes y el detector de bolsillo. Si somos honestos, es un término ficticio. Lo creó Dr. Seuss y no tiene nada que ver con ninguna de las cosas que acabo de mencionar. De cualquier manera, una de las cosas que traté de hacer con mi antigua compañía Nerd Machine y con la compañía de eventos, Nerd HQ, es encontrar nuevas maneras de fomentar una conversación que reexamine la palabra.

En lo que a mí respecta, ser nerd significa que tienes una pasión. Podrías ser un nerd de las tarjetas de colección, de la moda, del maquillaje, de los deportes o la gimnasia. De cualquier cosa. Yo simplemente uso el término como sinónimo de “pasión”. Creo que eso ayuda a convertirlo en un término más inclusivo y que implique tu condición de nerd con respecto a cualquier cosa que te apasione. Es una especie de broma ridícula que por un lado tengamos a estos nerds estereotípicos asistiendo a la Comic-con o haciendo cosplay, y que por el otro lado tengamos a los típicos atletas promedio siempre dispuestos a burlarse de los nerds por vestirse como el personaje de una caricatura, videojuego o anime. Pues estos últimos son los mismos fanáticos de los deportes que asisten a un partido de fútbol con los colores y los accesorios de sus equipo. Eso también es cosplay. Es lo mismo [risas]. Seamos honestos al respecto y no nos burlemos unos de otros. Dejemos que cada quien disfrute lo que ama siempre y cuando no sea algo negativo o dañino para los demás.

Tú también eres alguien que creció leyendo sobre héroes como ya mencionaste en esta entrevista. ¿Qué significa ser un héroe en 2019, desde tu perspectiva de adulto?

Mi idea de lo que es un héroe es casi la misma de siempre. Es algo que cualquiera de nosotros puede ser, y todos hemos sido uno en algún momento de nuestras vidas. Es un momento en el cual una persona puede ver con suficiente claridad como para saber lo que es verdad y sentirse profundamente identificado con esa verdad como para luchar por ella. Todos tenemos diferentes plataformas para hacerlo, y tenemos la capacidad de diferenciar lo que es real y es un hecho de una opinión basada en un sesgo y en el miedo. Necesitamos depurar lo que en verdad es correcto y luchar por ello. Todos podemos hacerlo. Es solo cuestión de sentir esa convicción.

Me alegra que hayas dicho eso. Me pareció encomiable de tu parte defender a Brie Larson cuando la atacaron injustamente poco antes del estreno de Captain Marvel.

Gracias, y sí, eso se relaciona directamente con lo que te estaba diciendo. Conozco a Brie Larson desde hace mucho tiempo, y tenemos amigos en común, así que estoy muy contento por su éxito y todo lo que está haciendo. Para mí, fue solo una cuestión de defender la verdad. No se trataba de rescatar a Brie Larson o a Captain Marvel porque ella tuviera la necesidad de ser rescatada, se trató de un escenario en el que se estaba difundiendo una mentira. Yo sabía que eran solo mentiras y tenía la capacidad de decir la verdad con amor, para que las personas que estaban difundiendo esas mentiras no se sentirían atacadas. No estaban en el camino correcto y era necesario señalarlo.

