Un hombre cayó en un agujero en un museo por creer que era sólo un círculo

Los turistas se han ganado la reputación de haber destruido accidentalmente todo tipo de obras de arte de valor incalculable a lo largo de los años, y ahora parece que una pieza de la Fundación Serralves en Oporto, Portugal, ha cobrado venganza.

La semana pasada, una ilusión óptica hecha por el famoso artista británico Anish Kapoor demostró ser demasiado convincente cuando un hombre cayó en un gran agujero que el artista pintó con pigmento negro para que pareciera un círculo plano, informó The Times of London. No está claro cómo fue que el caballero italiano de 60 años terminó cayendo en el pozo de 2.4 metros, sobre todo teniendo en cuenta que hay señales de precaución alrededor de la pieza, sin mencionar que hay un encargado de mantener a salvo a los visitantes.

El hombre fue hospitalizado luego de la caída, pero un portavoz del museo le dijo a Artnet News que “ya ha salido del hospital y está teniendo una buena recuperación”. Aparentemente, la escultura necesita mayores protocolos de seguridad después del encuentro: el periódico Art News informó que la pieza será reabierta “en unos días” con nuevas medidas de seguridad.

La obra de arte en cuestión es la instalación de Kapoor de 1992, Descent into Limbo (Descenso al limbo), que Gizmodo ha descrito correctamente como uno de esos agujeros de ACME de los Looney Tunes. Se supone que mirar el círculo provoca la contemplación del vacío y tal vez haga que el espectador considere los grandes misterios del universo, o simplemente los aliente a aventarse al vacío como si fueran un Wile E. Coyote de la vida real.

