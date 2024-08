Una mujer china casi muere por inyectarse jugo de frutas

Artículo publicado originalmente por VICE Asia.

Con todas las tendencias que están de moda para mejorar la salud hoy en día, sabrás que la gente haría cualquier cosa para descubrir el secreto de la salud definitiva. Algunos juran comer solo tierra, frutas crudas e incluso carne cruda.

Videos by VICE

Hace poco, una mujer en China llevó esta obsesión al siguiente nivel cuando casi se muere después de inyectarse jugo crudo de frutas.

Todo se fue cuesta abajo cuando la mujer de 51 años llamada Zeng de Guiyang usó el jugo de más de 20 frutas diferentes y se administró un goteo intravenoso hecho en casa, informa el South China Morning Post.

Sentía picazón y calor, pero no hizo nada al respecto hasta que su esposo se enteró del procedimiento y la llevó a un hospital del condado. Luego fue enviada al Hospital Afiliado de la Universidad de Xiangnan. Según los informes de la BBC, los médicos encontraron que la mujer sufrió daños hepáticos, renales, cardíacos y pulmonares en cuidados intensivos. Su sangre fue limpiada mediante diálisis, luego le administraron agentes de coagulación y antibióticos.

“Pensé que las frutas frescas eran muy nutritivas y no me haría daño si me las inyectaban en el cuerpo”, le dijo Zeng al Xiaoxiang Morning Herald.

Los fruitarianos, o las personas que comen principalmente frutas crudas, afirman que la dieta les da más energía, aclara su mente, controla el azúcar en la sangre y más. Pero los expertos dicen que los fruitarianos no son tan saludables como piensan. La dieta en realidad los priva de cosas como la vitamina B12, el calcio, el yodo y los ácidos grasos omega-3, lo que lleva a la anemia y un sistema inmunológico débil, le dijo la experta en salud Lisa DeFazio a Broadly.

El caso de Zeng ha provocado un debate público en China sobre el conocimiento general del público sobre la salud. En Weibo, más de 11,000 usuarios han usado el hashtag #OldWomanPutsJuiceIntoVeins, informa la BBC.

Un usuario escribió: “Ella sabía cómo administrar una inyección intravenosa y fue lo suficientemente valiente como para hacerlo. Por suerte su marido fue más consciente. Qué bueno que sobrevivió”.

Sin embargo, nos quedan muchas preguntas sobre esto. ¿De dónde sacó los utensilios para hacer un goteo intravenoso? ¿Cómo sabía inyectarse de manera segura? ¿Habrá leído sobre la ‘receta’ en internet?

Para más historias como esta, sigue a Edoardo en Instagram.