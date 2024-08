Netflix hace que ser acosador parezca encantador en la serie ‘You’

Artículo publicado originalmente por VICE Canadá.

Advertencia: este artículo contiene spoilers sobre “You”.

Si ha aún no has visto la serie You en Netflix, no te culparíamos por pensar que se trata más de un intenso romance que de una campaña criminal.



“Un ingenioso gerente de una librería se basa en su enorme conocimiento del internet para hacer que la mujer de sus sueños se enamore de él”, dice la biografía de IMDB del programa, mientras que Rotten Tomatoes describe la trama como un “joven experto en tecnología” que “utiliza los recursos de hoy en día para hacer que una mujer se enamore de él”.

Uno de los tráilers que sacó Netflix de You, llamado “Love”, presenta a los protagonistas del programa como dos jóvenes atractivos, Joe Goldberg y Guinevere Beck, que se conectan apasionadamente. Se puede escuchar la voz de Joe diciendo: “A veces me asusta amar a alguien tan completamente”.

Sin embargo, el programa –basado en la novela de Caroline Kepnes y adaptado para Netflix por Greg Berlanti (Riverdale) y Sera Gamble (Supernatural)– tiene muy poco que ver con el amor, y todo que ver con el comportamiento controlador, obsesivo y psicópata. Después de haberla visto toda en un par de días –es adictivamente lasciva– creo que Netflix debería haberle sacado provecho a ese punto con más fuerza. El acoso es un problema grave que merece una atención mayor generalizada, especialmente teniendo en cuenta la frecuencia con la que les pasa a las mujeres, pero desafortunadamente, en You se cometen varios errores irresponsables en la descripción de la historia. Netflix se las arregla para romantizar el acoso, mientras que al mismo tiempo crea empatía por el perpetrador Joe y frustración con la víctima, Beck.

Joe (Penn Badgley) es gerente de una librería en la ciudad de Nueva York, y Beck (Elizabeth Lail), una de las clientas de Joe, quiere ser escritora y maestra de bellas artes. Cuando Beck usa su tarjeta de crédito para hacer una compra en la tienda de Joe, él la toma como una invitación para sacarla de la mierda, y rápidamente comienza a rastrear cada uno de sus movimientos, mientras hace de todo para que se enamore de él. Y su plan funciona la mayor parte del tiempo, hasta que las personas en la vida de Beck comienzan a estorbar, en cuyo punto Joe (alerta de spoiler) las mata.

En su mayor parte, el espectador está en la cabeza de Joe, sujeto a su interminable monólogo interno. Este recurso es parte de lo que hace que el programa sea tan intrigante. El problema es que, en su mayoría, solo escuchamos la versión de los eventos de Joe, y casi nunca lo que sucede desde la perspectiva de Beck. No hay nada que desafíe sus afirmaciones de que Beck elige a los hombres en función de su influencia, que su presencia abierta en las redes sociales es una invitación para acosarla, que no sabe elegir a sus amigas y que necesita que Joe la salve de la vida.

Lo que sí vemos es a Joe cocinando para ella, haciendo sus tareas, aguantando a sus amigas, animándola a escribir, dándole un trabajo, todo aparentemente por amor. No nos damos cuenta de si Beck siente que es demasiado o que la está sofocando.

Joe también obtiene el beneficio de una historia de fondo. Tuvo una infancia abusiva y ahora pasa una buena parte del tiempo tratando de ayudar al hijo de su vecina, que también está creciendo en un hogar abusivo. Qué buen tipo. Sabemos un poco sobre el padre de Beck, un exadicto, pero Joe descubre que le miente a todo el mundo sobre su padre, borrando parte de la empatía que de otro modo podríamos sentir por ella.

Y luego, por supuesto, Beck engaña a Joe con su terapeuta, asegurando su condición de puta. No importa el hecho de que esto suceda después de que Joe mata a una de sus mejores amigas, porque solo escuchamos el lado de Joe, es más fácil empatizar con sus sentimientos de ser traicionado que con el dolor que ella siente.

Al final, tal vez Beck obtuvo lo que se merecía, ¿verdad? Bueno no. Pero la forma en que el programa la presenta, como una arribista a la que solo le importa el dinero y mentirosa parece impulsar al público a llegar a esa conclusión.

El acoso es un comportamiento criminal que muchas veces tiene consecuencias mortales. Un estudio del Reino Unido encontró que el acoso fue identificado en el 94 por ciento de los homicidios revisados. Pero muchas veces la familia y amigos de la víctima e incluso la policía lo ven como algo romántico.

You tuvo una gran oportunidad para acabar con ese estereotipo, pero en lugar de eso logró perpetuarlo.

