Netflix hará más películas interactivas como ‘Bandersnatch’

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.



Black Mirror: Bandersnatch, la innovadora película interactiva de Netflix que le permite a las personas decidir si patear o no a un pariente o lo que sea, fue un éxito tan grande que el servicio de streaming continuará con esta tendencia, haciendo sus propias películas interactivas, según informa Variety.

Videos by VICE

Durante un discurso de apertura en Mumbai esta semana, el vicepresidente de Producto de Netflix, Todd Yellin, anunció que el servicio de transmisión “duplicará” el formato experimental de ahora en adelante.

“Es un gran éxito aquí en la India, es un gran éxito en todo el mundo, y nos dimos cuenta de que la narración interactiva es algo a lo que queremos apostarle más”, dijo Yellin, según Variety. “Duplicaremos ese tipo de contenido. Así que esperamos que el próximo año o dentro de dos años, veas más historias interactivas”.

Sin embargo, no esperes que todas sean historias distópicas sombrías. Bandersnatch fue la primera película interactiva de Netflix, pero no fue el primer experimento con este formato: ya habían generado algunas series de dibujos animados interactivos para niños, y parece que Netflix experimentara con más géneros.

“No necesariamente tiene que ser de ciencia ficción, o de misterio”, dijo Yellin. “Podría ser una comedia. Podría ser un romance, donde el público pudiera elegir: ¿debería salir con él o con el otro?”.

Claro, una versión interactiva de To All The Boys I’ve Loved Before probablemente sería un éxito, pero parece poco probable que este formato se convierta en una constante en Netflix, principalmente porque suenan bastante difíciles de hacer. Tomó años de trabajo hacer cinco horas y media de película Bandersnatch, y el creador de Black Mirror, Charlie Brooker, casi se vuelve loco en el proceso. No estamos seguros de que sea un formato sostenible.

Además, Netflix recopiló una gran cantidad de datos sobre sus usuarios gracias a Bandersnatch. Y si bien el servicio de streaming es un poco vago acerca de cuánto tiempo conserva esa información o cómo se usa, la idea de que la empresa acumule una reserva de datos sobre cómo responden los diferentes espectadores a los puntos de elección en las historias interactivas es realmente siniestra y rápida.

Hacer más películas en las que puedes elegir tu propia aventura significa más oportunidades para que nuestro mundo esté más cerca de convertirse en un Black Mirror de la vida real, lo cual es bastante aterrador y… ¿Sabes qué?, ¡A la mierda! ¡A quién le importa! ¡Qué vengan las comedias románticas interactivas!