VICE recomienda: The Get Down, una historia del Hip-Hop para principiantes

En 1977, cinco adolescentes del South Bronx atestiguan el nacimiento del hip-hop, son los primeros en percibir la punta de una era musical entera. La música mainstream de hoy era el underground de ayer, cuando la música disco mantenía su hegemonía en los clubes de Nueva York.

Con una producción de millones de dólares, The Get Down trata de reconstruir una época generalmente olvidada en la historia de hip-hop, enfocándose en cada elemento que caracteriza al género.

Videos by VICE

¿Por qué mirar The Get Down?

Cuando el director de The Great Gatsby, Baz Luhrmann, decidió apoderarse de un tema como este, todos los que conocemos medianamente esta música nos preguntamos ¿por qué confiar en una serie producida por un hombre blanco, de cincuenta y algo, australiano, además?

Aunque emitida en 2016, fue a partir de 2006 que Baz Luhrmann empezó sus investigaciones sobre la temática.

Él se rodeó de artistas como The Grandmaster Flash y Nas, pero también de productores ejecutivos con conocimiento de causa. Un personaje como The Grandmaster Flash, quien literalmente inventó técnicas de DJing como el beat matching, se convirtió en una fuente inagotable de inspiración y precisión histórica. Otros consultores, como Raheim, Furious Five, Kurtis Blow o Afrika Bambaataa fueron consultados por el cineasta y compartieron con él anécdotas que no se encontraban en ningún libro de historia. Así fue como logró que los chistes internos y las referencias neoyorquinas sazonaran el show.

https://www.youtube.com/watch?v=UM7wSN6hQY4&t=81s

The Get Down es una serie visual que mezcla archivos históricos y reconstituye los cinco pilares del hip-hop. Además, del DJing y de los Master of Ceremonies el show nos muestra los bailarines de break-dance llamados B-boys and B-girls, o la cultura grafitera con un personaje interpretado por Jaden Smith, hijo de Will Smith, el Príncipe de Bel-Air.

El gusto de Luhrmann por el romanticismo espolvoreado del bling-bling conducen inevitablemente a una fotografía muy bonita. Los enfrentamientos de rap entre The Get Down brothers y otros grupos son estupendos. Hasta los atuendos de cada personaje fueron pensados para revivir el espíritu de la década: pantalones estrechos, sneakers que le darían la pálida a un coleccionista y vestidos de brillantina.

¿Porque escuchar The Get Down?

The Get Down fue producido por los mejores raperos de la época. Eso sería suficiente, pero se pueden encontrar también nombres como el de Mickael Kinawuka, nuevo rey británico de la música Soul, Cristina Aguilera y el productor de música Elliott Wheeler, que trabajó con Jay Z, Florence + Machine o Sia. A esto podría ser añadido el carisma de actores como Justice Smith y Herizen Guardiola interpretando varios títulos tales como Break the locks o Set me free. A pesar de la influencia West Side Story, tipo comedia musical con historia de amor, canciones y bailes, al espectador no le da para aburrirse viendo la serie.

The Get Down te hará desarrollar una cierta cultura musical, escuchando clásicos de hip-hop, disco y funk : Little Beaver, Donna Summer, Stevie Wonder,The last poets, The Sugarhill Gang, entre otros.

La importancia de la música disco no es negada, sino que se exhibe en primer plano. El club Ruby Con es una referencia al Studio 54 de la época, un lugar en donde algunas celebridades y artistas se reunían en altas fiestas llenas de droga.

Siéntense. Estamos en los años setentas, el crack mata a docenas de personas cada día en Nueva-York, el gobierno de Jimmy Carter desvía la mirada de las minorías étnicas disparándose entre ellas y en el medio unos chicos transforman esa realidad en algo que nadie se atrevía a llamar : hip-hop.

Lea otras entregas de nuestra Semana de la Televisión:

—VICE recomienda: Wormwood, la reconstrucción de un crimen oculto de la CIA. Por: Tania Tapia.

—Entrevistamos al director de Padres e Hijos para entender por qué. Por: María Claudia Dávila.

—Mr. Robot: la voz de nuestra frustación. Por: Álvaro Carreño.

—Las telenovelas son el mejor producto cultural de los colombianos. Por: Phoebe Hopson.

— Steven Universe y la celebración de la humanidad. Por: Sergio Ávila.