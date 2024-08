Vender tus calzones usados por internet es extremadamente difícil

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.

Algunas personas se masturban con la ropa interior sucia de otras personas. O calcetines, trajes de buzo o lo que sea. A algunos les gusta el olor fuerte, mientras que a otros les gusta la conexión que se genera al tener o usar, la ropa interior de otra persona. Independientemente de los diversos motivos que tengan, los “fetichistas de calzones” son relativamente comunes. Desde foros como Craigslist y Reddit y eBay hasta Twitter e Instagram, los fetichistas han encontrado la manera de usar casi todas las herramientas en internet para encontrar a aquellos dispuestos a alimentar su fetiche, evitando hacer propuestas incómodas e intercambios en persona.

En los últimos años, se han presentado miles de historias que han insistido en que es muy fácil para las mujeres (en su mayoría) conectarse con fetichistas de calzones por internet, que casi cualquier persona puede pedir ropa interior al mayoreo por muy poco dinero y ganar miles de dólares vendiendo su ropa sucia, rápida y fácilmente. Algunas historias demuestran que incluso es posible que encuentres a algún tipo que te dé 5,000 dólares por un solo par.

A pesar de lo fácil que es, supuestamente, encontrar y sacarle dinero a los fetichistas en internet, se crearon varios sitios de pago para facilitar estas transacciones. Algunos como PantyTrust datan de principios de la década de 2000, cuando el mercado por internet de ropa interior usada era completamente nuevo. Pero muchos otros sitios aparentemente populares han surgido desde 2010: SellYourPanties, 2011; PantyDeal, 2012; SofiaGray, 2015. “Ahora hay tantos, que ni siquiera los conozco todos”, dice el cofundador de SellYourPanties, Paul. “Cada mes, descubro otro sitio web”.

Algunos cobran una tarifa única, otros cobran una comisión por cada venta, pero la mayoría parece cobrar cuotas regulares de alrededor de 10 a 20 dólares al mes. La mayoría cuenta con miles de usuarios activos en algún momento dado. PantyDeal, que se hace llamar el más grande, anuncia más de 460,000 vendedores en su página de inicio, aunque muchos pueden ser cuentas antiguas o muertas. “Tenemos muchos registros todos los días en nuestra plataforma”, dice Elsa Angulo, una portavoz de PantyDeal.

Si el mercado de la ropa interior usada es tan fácil de descifrar, ¿por qué tantos vendedores optan por pagarle cada vez más a las plataformas de pago por uso, donde serán un usuario entre miles? Pues resulta, que tratar de vender calzones en foros, en las redes sociales o incluso en tu propio sitio web es increíblemente difícil, muchos vendedores están de acuerdo. Y a veces es inseguro. Para la mayoría, estos sitios son la única forma de encontrar compradores reales y evitar interacciones desagradables. Pero aún así, no es fácil vender en estos sitios.

En teoría, es posible encontrar fetichistas y venderles mediante un sitio web personal y por difusión en las redes sociales, o foros y avisos clasificados como Craigslist. Twitter, permite las ventas y promocionar tu sitio personal, como lo hace con la mayoría de las actividades de NSFW. Reddit tiene un sub dedicado a una comunidad de 51,000 supuestos vendedores y compradores, que parece estar teniendo éxito. Y aunque Craigslist y muchos sitios similares prohíben las ventas de ropa interior, muchos vendedores todavía las usan.

Pero la búsqueda en estos sitios de internet muchas veces solo atrae a “personas que buscan servicios de chat gratis, o que disfrutan mandar dick pics [no solicitadas]”, dice Kit, quien ha estado vendiendo su ropa interior en línea desde 2016. Hay innumerables historias de terror de mujeres (normalmente) que intentan navegar por Craigslist o Reddit durante meses, pasando horas autopromocionándose, solo para recibir docenas de propuestas para ser escorts, para tener sexo o correos electrónicos de acoso. Después de todo eso, logran hacer algunas ventas y algo de dinero. Los compradores también suelen ser estafados cuando intentan hacer tratos en foros públicos grandes, dice Serena, una exvendedora de calzones usados que dirige PantyTrust desde 2007. Incluso los vendedores genuinos que entregan a tiempo, agrega, pueden “acertar o fallar al entregar los artículos [precisos] que los compradores quieren”.

La mayoría de los sitios para comprar ropa interior usada tienen un método de pago muy básico para tratar de evitar estos problemas. PantyTrust, por ejemplo, surgió de un foro de calzones usados en el que los compradores se quejaron de la cantidad de vendedores dudosos o poco confiables y crearon listas de proveedores confiables, amigables y justos. “Varios vendedores en el foro en ese momento apreciaron el hecho de que los compradores se hayan quejado diciendo que las estafas eran malas para el negocio de todos los vendedores”, recuerda Serena. Entonces formaron un sitio para verificar que sus vendedores eran legítimos, por lo tanto, sirvieron mejor a los compradores.

Estas plataformas, argumenta Serena, también reducen los gastos generales para ejecutar su propio sitio, y los riesgos de seguridad para administrar las ventas a través de una dirección de correo electrónico o el uso de servicios de pago que podrían ser rastreados. Sin embargo, lo más importante es que los sitios crean comunidades para que los vendedores compartan los mejores productos y eliminen a los compradores que han sido abusivos o que le han hecho perder el tiempo a los proveedores. “Nos mantenemos unidos y nos ayudamos mutuamente con cualquier problema que pueda surgir”, dice Mistress Kimberly, quien comenzó su carrera en Craigslist en 2016 antes de unirse a Panty Trust, “incluyendo [ideas sobre] opciones de pago, empaquetado y envío de correos, fotos y videos’.

Esto aún no garantiza que se pueda lucrar con los calzones usados. Para empezar, la venta de calzones es una práctica logísticamente limitada. La mayoría de los compradores solo quieren ropa íntima que se haya usado durante al menos uno o tres días, y “no siempre puedes usar el mismo calzón durante una semana”, dice Miss Smith XXX, vendedora británica en PantyTrust y su propio sitio web desde 2013. Algunos proveedores, ansiosos por aumentar sus cifras de ventas, o evitar los riesgos de infecciones vaginales por no cambiarse de ropa interior, intentan hacer calzones con aromas artificiales. Pero los vendedores experimentados están de acuerdo en que esto rara vez funciona.

Es más importante aún, que la cantidad de fetichistas de calzones en el mundo sea estable, dice Paul Bleakley, que estudia mercados digitales de sexo. Pero la cantidad de sitios que intentan aprovecharse de la situación sigue creciendo. “La gente dice: ‘¡Es muy divertido, puedes crear un sitio web para vender calzones usados, y es fácil’”, dice Paul de Sell Your Pay. Todo el mundo, piensa que pueden hacerlo mejor, o puede encontrar compradores que aún no son atendidos en el mercado, agrega.

Al mismo tiempo, cada algunos meses una nueva ola de vendedores llega a los sitios, dice Miss Smith XXX. “Generalmente, porque se dejan llevar por los anuncios que ven en las redes de que puedes ganar hasta 65,000 dólares al año vendiendo calzones usados, o vender pares por 125 dólares [cada uno]”. En verano es cuando más ocupados estamos, dice Goddess Virgin, probablemente porque los universitarios deciden buscar formas rápidas de ganar dinero extra. Algunas de estas personas, dice Angulo, se quedan en el negocio pero la mayoría lo abandona. “Hay veces que podemos tener más vendedores que compradores”, reconoce Serena”.

Esta sobresaturación y la voluntad de negociar crea un mercado de compradores, en el que (normalmente) los hombres se sienten con la autoridad de pedir todo lo que quieran, desde fotos de chicas que usan ropa interior hasta llamadas telefónicas o sesiones de Skype para ver a las chicas masturbándose con los calzones que están vendiendo.

Esta situación hace que las ventas se vuelvan pesimistas, pero, Serena cree que, “es posible ganar mucho dinero una vez que se establece una clientela regular”. Angulo dice que los vendedores que persisten al menos dos meses tienden a tener éxito. Pero los compradores aún demandan cierta cantidad de simpatía por parte de los vendedores. Incluso los vendedores con clientes confiables notan que sus pedidos fluctúan radicalmente de un mes a otro. Nunca pueden dejar de buscar nuevos negocios. Ganar más por unos calzones requiere toques especiales de fetichismo, como orinar, semen o menstruación.

Y para ganar mucho dinero, algunas personas combinan sus ventas de calzones con otras formas de trabajo sexual por internet, como vender videos personalizados o usar cámaras web. Paul de SellYourPanties señala que estos servicios al parecer cada vez son más comunes. Esto tiene sentido, ya que los no fetichistas están usando cada vez más estos sitios solo para formar vínculos con las trabajadoras sexuales en línea. Goddess Virgin dice que puede vivir bien de su trabajo sexual por internet porque ya había hecho videos, y luego los integró a sus ventas de calzones.

“Si quisieran ganarse la vida vendiendo calzones usados”, dice PJ Patella-Rey, que estudia el trabajo sexual digital, “entonces sí”, los vendedores tendrían que fusionarlo con otras formas de trabajo sexual. Y ni siquiera lo podrían hacer de forma casual, dice. Tendrían que comprometerse como con un trabajo real.

La mayoría de los sitios enfocados en vender calzones parecen facilitar otras formas de trabajo sexual. Para algunos compradores y vendedores, señala Patella-Rey, comenzar con un enfoque en los calzones es una buena forma de sumergirse en la industria del sexo digital sin sentirse demasiado expuestos o en riesgo. Las personas pueden decidir quedarse con los servicios de venta de calzones o hacer algo extra. Muchas personas no pueden lidiar con esa situación.

Aún así, está claro que cualquier persona que se tome en serio la venta de calzones en línea tiene que hacer negocios a través de estos sitios de pago, para que no se pierdan en un mar miserable de estafas y fotos de pitos no requeridos. Incluso entonces, solo los más emprendedores y dispuestos sobreviven en estas plataformas, que proporcionan un ingreso a tiempo parcial ganado con esfuerzo, a menos que los proveedores estén dispuestos a proveer servicios sexuales digitales adicionales. Si la gente espera ganar dinero rápido en estos sitios, “deberían encontrar otra cosa que hacer”, dice Mistress Kimberly.