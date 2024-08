¿Por qué vomitas cuando estás bajo los efectos del MDMA?

Artículo publicado originalmente por VICE en inglés.

Históricamente, la cultura pop ha hecho un trabajo pésimo cuando se trata de representar el MDMA de manera realista. En la escuela nos hicieron creer que un sola pastilla haría que bebiéramos tanta agua que ahogaríamos nuestros propios órganos, mientras que el cine y la televisión lo hacían parecer como un alucinógeno peligroso, que probablemente haría que una persona perdiera por completo su mente.

En realidad, el MDMA solo nos hace bailar durante horas, decir cosas vergonzosas (“no, en serio, escucha, te quiero mucho”) y con frecuencia, darnos un poco de náusea. De hecho, de manera anecdótica, muchas personas vomitan cada vez que sienten los efectos del MDMA. Otros vomitan si toman demasiado, o si el MDMA es particularmente fuerte, o si además fuman cannabis.

Pero, ¿por qué ocurre, exactamente? ¿Por qué el MDMA hace que algunos de nosotros arrojemos el desayuno en la maceta de algún conocido en una fiesta?

Nick Hickmott, líder del programa de intervención temprana de la organización benéfica de apoyo a la gente con adicción a las drogas We Are With You, dice que es probable que haya múltiples factores detrás de la capacidad del MDMA de provocar vómito en algunas personas.

“En un nivel básico, estamos introduciendo un adulterante en nuestro cuerpo, que cambia la forma en que nos sentimos”, señala. “Es como cuando tomas paracetamol con el estómago vacío, o algún tipo de medicamento o químico, o incluso cuando bebes. También podría ocurrir debido a las sustancias contenidas en la droga y cómo interactúan con nuestra pared intestinal y cómo se desplazan lentamente hacia nuestro torrente sanguíneo”.

La ansiedad también podría ser un factor para algunas personas, cuenta Hickmott. “Especialmente para los jóvenes, consumir drogas puede provocar ansiedad”, dice. “Incluso si eres un consumidor veterano de MDMA, puedes experimentar una sensación de nerviosismo que se extiende por tu estómago. Todos somos diferentes y algunas personas podrían necesitar un poco de tranquilidad”.

Pero, ¿por qué el MDMA hace que algunos vomiten, a diferencia de otras drogas como la cocaína o el speed, por ejemplo? Si bien no hay estudios recientes relacionados con este fenómeno (lo cierto es que no es un tema tan urgente), vale la pena señalar que la droga aumenta la producción de serotonina en nuestros cerebros. La serotonina también estimula la parte del cerebro que controla la náusea.

Los estudios han demostrado que el aumento de la producción de serotonina explica los problemas gastrointestinales y la náusea que muchos experimentan cuando toman antidepresivos ISRS. Con esto en mente, tiene sentido que sintamos un poco de náusea con tanta serotonina disparándose en nuestros cerebros.

“Realmente es bastante sencillo”, dice el profesor David Nutt, neuropsicofarmacólogo y presidente de Drug Science. “El MDMA libera serotonina y hay mucha serotonina en las células intestinales. El neurotransmisor actúa como un agente protector y te hace vomitar. Ocurre lo mismo con los antidepresivos ISRS y cualquier agente serotoninérgico”.

“Mi antiguo supervisor solía decir que la serotonina es como el aceite de un automóvil”, continúa. “Hace que todo funcione sin problemas. Entonces, la serotonina hace que los intestinos y el cerebro funcionen adecuadamente, manteniendo todo en orden. Pero también posee una función especial: hacerte vomitar si estás envenenado. Entonces, si tomas mucho MDMA y liberas mucha serotonina, es lo mismo que si te hubieran administrado cisplatino [un fármaco aplicado en la quimioterapia]”.

Curiosamente, hay algunos medicamentos —como el Ondansetrón, que utilizan los pacientes que reciben quimioterapia— que bloquean el receptor de serotonina 5-HT3, lo que significa que el paciente experimenta menos náusea. Sin embargo, Nutt dice que nunca ha oído hablar de nadie que haya experimentado con un bloqueador 5-HT3 para prevenir la náusea generada por el consumo de MDMA. “Sería muy difícil de llevar a cabo debido a su estatus ilegal”, aclara. Además, para los investigadores “no es realmente una cuestión científica convincente”.

Cuando se trata de consejos realistas para prevenir el vómito cuando tomas MDMA, en realidad no hay ninguno, salvo tomar menos MDMA o no tomarlo en absoluto. Hickmott dice que asegurarte de que hayas comido apropiadamente antes de consumir la droga podría ayudar, pero no es un método infalible.

“Quizá deberías pensar en comer bien antes de tomar éxtasis porque vas a estar bailando y necesitas algo de combustible”, dice, “pero también podría causarte un poco de malestar estomacal, dependiendo de lo que hayas comido”.

Aún así, vomitar “no es necesariamente una señal de alerta”, agrega Hickmott. “Si alguien me dijera que vomitó una o dos veces mientras sentía los efectos, lo vigilaría como amigo y verificaría que esté bien. Pero realmente estaría buscando señales como el sobrecalentamiento o una frecuencia cardíaca rápida o convulsiones antes de buscar ayuda”.

¿Pero un poco de vómito? No es el fin del mundo. Solo asegúrate de no estar en medio de la pista de baile. O en cualquier lugar que no sea un inodoro.

