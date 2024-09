Bye bye Stevie

Je savais que ce moment arriverait. Un peu comme un père qui laisse partir son fils se marier, je savais que Steven Gerrard ne foulerait pas les terrains de foot éternellement. Aujourd’hui, il a officiellement raccroché les crampons, pour de bon. Et comme lui lors de son dernier match à Anfield, i am devasted.

Lancé par Gérard Houiller en 1998, le scouser de Liverpool a cumulé près de 114 sélections avec l’Angleterre, plus de 700 matches avec Liverpool, une coupe UEFA mais surtout une ligue des champions dont la finale gagnée contre le Milan AC reste aujourd’hui encore le match le plus incroyable de tous les temps. Il était l’âme et le leader du club, en témoigne son speech émouvant lors du match gagné 3-2 contre Manchester City. Alors oui, Stevie G a peut-être glissé la semaine la plus importante de sa vie, mais rien ne retirera tout ce qu’il a donné à cette ville, à ce club. Il incarnait les valeurs d’un club qui ne lâche rien, qui préfère parier sur des joueurs au caractère bien trempé plus que sur des joueurs Youtube brésiliens. Certains le verront comme un magnifique perdant, d’autres comme un héro. Liverpool le verra toujours comme celui qui a sauvé son équipe des dizaines de fois grâce à une frappe limpide dans le petit filet, comme contre l’Olympiakos en 2005 ou encore en finale de la Cup contre West Ham l’année suivante – lorsque que Djibril Cissé était attaquant de Liverpool, et oui.

Après un an à profiter du soleil californien aux L.A Galaxy, l’enfant de Liverpool revient dans la grisaille et la pluie de la Mersey, probablement pour reprendre l’Académie de Liverpool. Tout le monde connaît la suite. Il finira par reprendre l’équipe première après Klopp, et il gagnera ce putain de championnat.

Première sélection le 31 mai 2000 contre l’Ukraine. Photo Reuters.

Steven Gerrard entouré de Robbie Fowler et Sami Hyppia, le 20 mai 2001, lors de la parade de l’équipe dans les rues de Liverpool. Cette saison-là, Liverpool remporte la Coupe de l’UEFA, la Coupe d’Angleterre et la League Cup. Viendront ensuite le Community Shield et la Supercoupe d’Europe. Photo Reuters.

Steven Gerrard Houllier, l’homme qui l’a lancé en équipe première, lors d’un match de Coupe UEFA face au Levski Sofia. Photo Reuters.

En 2005, Liverpool gagne la Ligue des champions contre le Milan AC, aux tirs au but après avoir été mené 3 à 0. Photo Reuters.

Le 16 mai 2015, Gerrard joue son dernier match à Anfield contre Crystal Palace. Le kop lui rend hommage. Photo Reuters.