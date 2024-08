Comment piger pour VICE Belgique

De base, on cherche des gens qui adorent écrire et raconter des trucs. Aucun diplôme n’est nécessaire pour publier un article sur VICE (c’est plutôt un atout si votre façon d’écrire n’a pas été formatée par une école). Niveau sujet, en avoir un qui défonce ne suffit pas. Il faut savoir trouver le bon angle et le ton approprié. On vous explique.

C’est quoi un sujet VICE ?

On attache beaucoup d’importance à tout un tas de choses. En quelques mots-clés : société, sexe, bouffe, racisme, drogue, alcool, crime, skate, santé mentale, culture club, culture queer, mouvements sociaux, activisme, photographie et contre-cultures. Bref, tout ce qui signifie vivre en Belgique en 2022.

Après, il faut quand même que ce soit spécifique. On ne recherche pas d’articles qui abordent les choses de façon générale. Un pitch sur « la dépression chez les jeunes », ça ne nous branche pas, on voit ça partout. Mais un projet d’article sur les liens entre votre alcoolisme et le trouble de la dépersonnalisation qui vous touche depuis un bail, pourquoi pas. Pareil niveau culture : un article sur « La nouvelle vague du rap belge » ne nous intéressera jamais. Non seulement parce que 3/4 des étudiant·es en ont déjà parlé sur le blog de leur école en 2015, mais c’est surtout bien trop global. Même chose pour le dernier single de votre pote ou votre prochain concert. Les magazines spécialisés existent pour ça. Mais si vous préparez un portrait sur votre grand-mère qui est devenue productrice de la scène drill namuroise, on prend direct. Pensez toujours à faire un pas de côté.

Avant de nous envoyer quoi que ce soit, vérifiez si l’article que vous avez en tête n’a pas déjà été publié sur VICE. On reçoit toutes les semaines des idées de sujets qu’on a sortis il y a 15 ans. Vous pouvez avoir la certitude qu’on ne va pas aller plus loin avec votre pitch sur la popularisation de l’ayahuasca si on a déjà publié en 2016 un article sur l’appropriation culturelle du rituel ou la prise d’ayahuasca en réalité virtuelle. Allez toujours plus loin que votre première idée, même si elle vous semble assez spécifique. Déjouez les pièges. Ne soyez pas la personne qui pense que Velvet Underground c’est un truc underground.

Bref, vérifiez aussi si votre sujet n’a pas été traité ailleurs que sur VICE. Vous n’êtes probablement pas la première personne au monde à avoir eu « votre » idée.

Comment écrire un pitch ?

Plus on a d’infos, mieux on saura vous aider. On essaie de répondre à tout le monde, mais vous avez 100% de chances de vous taper un vent si vous nous envoyez : « j’ai un texte qui parle de beuh vous êtes chaud ou pas dites moi quoi. »

Le mieux, c’est de nous envoyer un résumé en quelques lignes : expliquez votre projet d’écriture, développez et détaillez. Dites-nous aussi pourquoi vous voulez le faire. Et détendez-vous, vous n’êtes pas sur [le nom de n’importe quel journal]. Votre résumé, écrivez-le (plus ou moins) comme vous vous exprimez vraiment, dans la vraie vie. Ça nous aidera aussi à capter quel ton vous allez appliquer à votre texte : n’ayez pas peur de ressortir vos vieux potes que sont le cynisme, le sarcasme et tous ces trucs que vous avez mis au placard depuis que vous pensez être une personne adulte et respectable. Bien sûr, n’en faites pas trop non plus, surtout si vous projetez d’écrire sur les gens dont le métier consiste à accompagner des personnes en fin de vie.

Nos articles font généralement entre 1 600 et 2 600 mots. Tout dépend du sujet, de l’angle, du ton… Niveau tarif, on ne paie pas au signe ; ça varie en fonction du type d’article.

Et après ?

Une fois que vous avez cliqué sur « Envoyer », faites preuve de patience. Surtout, ne nous contactez pas sur Instagram pour nous dire que vous venez de nous envoyer un mail.

Ah oui. Donc, pour envoyer vos pitches : gen.ueda@vice.com

