Encyclopedia Dramatica est menacé de fermeture

Encyclopedia Dramatica est en danger. Le wikipedia des puristes de la culture web est poursuivi en justice par le millionnaire du jeu vidéo Jonathan Monsarrat, qui lui réclame 750 000 dollars de dommages et intérêt pour violation du droit d’auteur. Tout ça pour quelques vieux messages sur un forum et une photo de lui déguisé en castor.

Tout a commecé en 2003. Cette année-là, Montsarrat a lancé un site de rencontre gratuit destiné aux membres du Massachusetts Institute of Technology, de Harvard et de Wellesley. Alors âgé de 34 ans et lui-même diplômé du MIT, il affirmait que le service était “administré par des élèves” et soutenu par diverses associations étudiantes. Quand il est apparu qu’il administrait le site seul et abusait de ses droits pour contacter des jeunes femmes, la police lui a fait parvenir une ordonnance de cessation et d’abstention.

L’affaire semble en être restée là pour la justice, mais pas pour Internet. En 2008, un internaute potache a ajouté un article consacré à Montsarrat dans la sous-catégorie “Dying alone” d’Encyclopedia Dramatica. Aujourd’hui disparu, il présentait l’ancien étudiant du MIT comme “l’homme le plus sexuellement désespéré de la planète” et lui attribuait des messages de drague un peu ridicules. Une version archivée de l’article est disponible ici.

En 2010, Monsarrat a été arrêté et inculpé pour tapage nocturne et distribution d’alcool à une personne de moins de 21 ans. Il avait organisé une soirée dans son appartement de Somerville, Massachusetts ; appelée par des voisins dérangés par le bruit, la police avait découvert une fête peuplée d’adolescents ivres. La presse locale a révélé l’affaire le matin du 4 février. Le soir même, une ligne a été ajoutée à l’entrée Encyclopedia Dramatica de l’étrange entrepreneur : “A été arrêté à 41 ans pour avoir hébergé une beuverie pour lycéens.” Une photographie dans laquelle il apparaît dans un costume de castor aux côtés d’un pedobear photoshoppé avait été insérée en haut de l’article.

Le 19 janvier 2011, Jonathan Monsarrat a porté son premier coup en envoyant une ordonnance de cessation et d’abstention pour violation du droit d’auteur aux administrateurs d’Encyclopedia Dramatica. Une copie du document est disponible sur l’Internet Archive. L’entrepreneur s’y présente comme le propriétaire de neuf photographies et messages insérés dans son article. Ce premier assaut légal semble avoir porté ses fruits : quand l’encyclopédie en ligne a fermé ses portes pour laisser place au propret Oh Internet en avril 2011, l’entrée de Monsarrat avait disparu. Heureusement, l’affaire n’en est pas restée là.

Quelques fans ont ressuscité Encyclopedia Dramatica à la fin de l’année 2013 en allant chercher ses restes dans le cache de Google. La page de Jonathan Monsarrat a été remise en ligne à la faveur de cette manipulation mais les administrateurs du nouveau wiki ne s’en sont pas alarmés ; ils ignoraient qu’elle avait fait l’objet d’une réclamation pour atteinte au droit d’auteur. “Nous l’avons supprimée dès que nous en avons pris conscience”, a indiqué Brian Zinger, l’un des gérants du site, au Daily Dot. “Et pourtant, il a quand même porté plainte.”

Fidèle à sa tactique originale, Jonathan Monsarrat a basé sa plainte sur la violation du droit d’auteur. Le Daily Dot rapporte que les “oeuvres littéraires et visuelles” concernées sont des messages postés sur un forum et son portrait photographique en castor. Pour chacune d’entre elles, il réclame 150 000 dollars de dommages et intérêts.

Brian Zinger, qui est décrit comme “le plus grand mod de tous les temps” sur sa page Encyclopedia Dramatica, est le seul individu nommé sur la plainte de Jonathan Monsarrat. C’est à lui qu’a été adressé l’avis de poursuite judiciaire. À son sens, la procédure dont le wiki fait l’objet est une poursuite stratégique contre la mobilisation publique (SLAPP), c’est-à-dire une tentative de censure orchestrée par un riche inquiet pour sa réputation. “[Monsarrat] essaie clairement de faire supprimer les informations négatives le concernant par des moyens ignobles”, a-t-il indiqué à Motherboard au cours d’un échange de mails.

Encyclopedia Dramatica va faire face à un juge pour la première fois de son histoire. Un avocat spécialiste de la liberté d’expression a accepté de la représenter pour un prix raisonnable : 50 000 dollars. Brian Zaiger et ses collègues espèrent récolter cette somme à l’aide du financement participatif. Pour le moment, cette tactique n’a rapporté qu’un peu plus de 6 200 dollars. “Si Monsarrat arriver à faire fermer Encyclopedia Dramatica, n’importe quel connard friqué et fragile pourra faire de même avec tous ceux qui rapportent les faits et qui se moquent d’eux”, s’alarme le créateur de la campagne. Il ajoute : “Faites barrière à la censure. Donnez et aidez-nous à garantir la continuité du lulz.”

Brian Zaiger a confiance. “Je suis optimiste, a-t-il déclaré à Motherboard. La loi est de notre côté et [Monsarrat] a déjà dû laisser tomber des poursuites similaires dans le passé.” En 2013, le millionnaire a en effet renoncé à poursuivre les internautes qui avaient eu le malheur d’évoquer son arrestation sur le réseau social LiveJournal. Le “plus grand mod du monde” nous l’a affirmé : “Encyclopedia Dramatica restera en ligne.” C’est ce que nous espérons sincèrement.