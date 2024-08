Entrez en Levitation

Septembre n’est plus très loin – ce qui signifie que le festival Levitation non plus. Le petit frère français du prestigieux Austin Psych Fest se tiendra en effet les 15 et 16 septembre au Théâtre Le Quai à Angers. À l’affiche cette année, des gens dont on a déjà parlé et dont on parlera encore, tels Slowdive, Cheveu & Group Doueh, le Villejuif Underground, A Place To Bury Strangers, Black Devil Disco Club ou VedeTT, mais aussi des noms qu’on aimerait pouvoir citer plus souvent Forest Swords, Acid Mothers Temple, Ulrika Spacek ou les canadiens d’Elephant Stone, sans oublier la dose syndicale de pénibles, ici chaudement représentés par les Black Angels et The KVB. En attendant de vous croiser là-bas, on fait le tour de la programmation de cette édition 2017 avec une mixtape signée Al Lover, maître franciscanais ès-drone narcotique. Ça dure une petite heure, on y trouve quelques titres exclusifs comme le remix par Al Lover de « Cast The First Stone » d’Elephant Stone et ça se passe juste en-dessous.



Levitation – les 15 et 16 septembre au Théâtre Le Quai à Angers. Programmation complète ci-dessous.