J’ai passé 6 mois dans un centre de désintoxication en Ukraine

Moi c’est Sofiya. Aujourd’hui j’ai 20 ans et je suis polytoxicomane. J’ai tout consommé, GBL, méthadone, morphine. Je prenais tout ce qu’on me donnait par tous les moyens possibles. Je m’asseyais dans la voiture de celui qui me garantissait de la drogue. J’ai vécu pendant 5 ans un amour passionnel, le plus beau, le plus tragique, le plus intense, avec la drogue. Cinq années de fête et de drame.

Bipolaire, borderline… j’ai eu tous les diagnostics possibles pour expliquer mes consommations et me faire soigner en psychiatrie par d’autres substances. Mais jamais personne ne m’a dit que j’étais juste dépendante, malade.

Le jour ou la fête était finie, n’existait plus, le jour où toutes relations que j’entretenais devenaient toxiques et malsaines, quand j’en arrivais à me pisser dessus dans mon sommeil et que les seules fois ou je sortais de chez moi c’était pour choper ma dose, ce jour-là j’ai demandé de l’aide.

Encore une fois le premier réflexe de mon psychiatre, addictologue était la psychiatrie. Mais la décision fut autre. Je suis partie 6 mois en Ukraine en centre de réhabilitation pour découvrir et suivre « le programme des 12 pas » et apprendre que je souffrais, bah tout simplement de dépendance, maladie chronique, progressive et mortelle. Désormais c’est un combat à vie.

Pendant 5 ans j’ai été persuadée que j’étais bipolaire, borderline et que le restant de mes jours je le passerais sous traitement. Que je serais un enfer pour autrui et que mes consommations ne sont que l’effet indésirable de ces maladies.

Je dédie ce travail à ceux qui se sont perdu dans la fête, a ceux qui essayent de se trouver et ceux qui essayent de se perdre. Je dédie ce travail à celui qui a rendu ma réhabilitation plus belle, joyeuse et humaine. À celui qui aujourd’hui n’est plus des nôtres.

Les photos ci-dessous :

Vue sur la cuisine (j’y ai travaillé 1 mois en tant que cuisinière)

Salle à manger

Ma coloc de chambre, alcoolique

Carnet de l’auteur

Pièce juste avant l’entrée de la cuisine

Carnet de l’auteur

Carnet de l’auteur

