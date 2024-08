Le cheesecake Chicago-style

Portions : 8

Préparation : 15 minutes

Temps total : 1 heure 30 minutes

Ingrédients

pour la pâte sablée :

170 g de beurre non salé

70 g de sucre glace

3 g de sel

2 g de vanille

260 g de farine tout usage

pour l’appareil à cheesecake :

225 g de cream cheese, à température ambiante

230 g de sucre en poudre

40 g de farine à gâteau

2 g de sel

2 gros œufs entiers, à température ambiante

1 grand jaune d’oeuf, à température ambiante

180 grammes de crème aigre (à défaut, utiliser du yaourt en pot ou de la crème fraîche avec quelques gouttes de citron)

5 g d’extrait de vanille

Instructins

1. Commencez par la pâte sablée : Dans le bol d’un robot pâtissier équipé d’un fouet mélangeur, malaxez le beurre avec le sucre glace jusqu’à obtenir une pâte bien lisse.

2. Ajoutez le sel et la vanille et battre à basse vitesse jusqu’à ce que le mélange soit entièrement incorporé. Ajoutez la farine et battre à basse vitesse jusqu’à ce que le mélange soit entièrement incorporé et que la pâte soit bien assemblée. Formez 2 petites boules avec la pâte obtenue. Emballez dans du film plastique et réfrigérez pendant 2 heures.

3. Chauffez le four à 180° C. Graissez un moule à tarte d’environ 20-22cm avec du beurre et réservez. Sur une surface plane et légèrement farinée, aplatissez une boule de pâte à l’aide d’un rouleau jusqu’à obtenir une épaisseur d’environ 6 mm. Posez votre moule à tarte sur la pâte et servez-vous en de patron pour découper la pâte aux dimension du plat. Transférez délicatement votre pâte dans le moule en pressant vers le bas pour l’ajuster uniformément. À l’aide d’une fourchette, piquez la pâte pour assurer une cuisson uniforme. Placez le moule au centre du four, directement sur l’étagère du milieu. Cuire pendant 12 à 15 minutes, jusqu’à ce que la pâte devienne bien dorée. Retirez du four et laissez refroidir à température ambiante, pendant environ 1 heure.

4. On passe au cheese cake : Dans le bol du robot pâtissier, battre le cream cheese à vitesse moyenne pendant 2 à 3 minutes, jusqu’à ce qu’il devienne léger et moelleux. Grattez bien les bord et le fond du bol au fur et à mesure pour éviter la formation de grumeaux.

5. Dans un autre bol mélangeur, ajoutez le sucre, la farine pour gâteaux et le sel. Remuez bien pour combiner le tout. Ajoutez le mélange obtenu dans le bol mélangeur avec votre cream cheese et battez à nouveau à vitesse moyenne pendant 1 à 2 minutes, jusqu’à ce que tout soit entièrement incorporé.

6. Réduisez la vitesse du mélangeur. À faible vitesse, ajoutez d’abord lentement les œufs entiers, puis le jaune d’oeuf, un à la fois. À chaque fois, grattez les côtés et le fond du bol. Continuez à battre à basse vitesse pendant 1 à 2 minutes, jusqu’à ce que le mélange soit entièrement incorporé.

7. Ajoutez la crème aigre et la vanille dans le bol du mélangeur et battez à basse vitesse pendant 1 minute, jusqu’à ce que le mélange soit lisse et bien mélangé, mais pas trop battu.



8. Chauffez votre four à 190°C. Graissez et farinez à nouveau généreusement votre moule à tarte avec la pâte sablée puis versez votre appareil dans celui-ci. Placez le gâteau au centre du four, sur l’étagère du milieu. Faites cuire pendant 15 minutes, puis tournez le gateau à 180° pour assurer une cuisson bien uniforme.



9. Cuire pendant 15 minutes de plus et tournez à nouveau le plat 180°. Le gâteau doit commencer à gonfler un peu et doit être de couleur claire. Continuez à cuire 10 minutes de plus, pour un total de 40 minutes à 190°C.



10. Réduisez la température du four à 120°C et laissez la porte du four légèrement entrebâillée. À ce moment-là, le gâteau doit être doré et légèrement soufflé sur les côtés. Laissez encore le gâteau au four pendant 10 minutes de plus. (Cette étape et les deux qui suivent permettent au gâteau de refroidir délicatement et de revenir à la température ambiante, en évitant les fissures). Maintenant, faites légèrement trembler votre moule à tarte ; le gâteau est bien cuit si le centre du gâteau gigote un peu mais que la surface est légèrement ferme. Éteignez votre four et ouvrez la porte du four. Laissez le gâteau au four pendant 10 minutes de plus. Retirer du four et mettre de côté pour qu’il refroidisse à température ambiante, pendant environ 1 heure.



11. À l’aide d’une spatule, démoulez délicatement votre cheese cake et transférez-le sur une plaque. Réfrigérez pendant au moins 8 heures ou toute la nuit avant de servir.



12. Mettez le au congélateur pendant 2 à 3 heures avant de trancher les parts.

13. Coupez le gâteau avec un couteau fin et à la lame plate – il faut le tremper dans l’eau chaude et le sécher après chaque part coupée. On le sert immédiatement avec des fruits frais ou on peut le garder au congélateur, bien enveloppé, pendant 3 mois.

NOTE DE L’AUTEUR : Cette recette a été re-publiée avec l’aimable utorisation de l’auteur de The Eli’s Cheesecake Cookbook: Remarkable Recipes from a Chicago Legend.

Cette recette a été publiée en premier sur Munchies US.