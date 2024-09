Portions: 2

Ingrédients

2 petites cuillères de beurre clarifié ou d’huile végétale

2 gros œufs

Instructions

L’astuce du chef : Sur le papier, rien de plus simple : on met quelques œufs dans du beurre chaud et on les faire cuire à feu doux. Et parce que ça semble simple, ça ne veut pas dire qu’il faut les expédier. Car des œufs au plat réussis c’est de la délicatesse, de la maîtrise et beaucoup de patience. Si le feu est trop fort, le blanc va commencer à brunir avant même que l’intérieur ne soit cuit. Enfin, ne salez les œufs au plat que lorsque vous êtes sur le point de les manger car sinon, le sel risque de plisser et de décolorer les jaunes d’œuf à tout jamais !

1. Versez un peu d’huile ou de beurre clarifié dans une poêle anti-adhésive et faites doucement chauffer entre feu moyen et doux. Cassez deux œufs dans un bol. Vérifiez qu’il n’y a pas de coquilles brisées et que les jaunes d’œuf n’ont pas coulé. Si c’est bon, transférez les œufs dans la poêle.

2. Si les œufs grésillent immédiatement au contact de la poêle, enlevez la du feu et réduisez les flammes ou baissez la température. Il ne faut surtout pas que le bord des œufs grésillent ou palpitent au contact de la chaleur.

3. Faites cuire les œufs gentiment, jusqu’au moment où le dessus des blancs d’œuf est prêt et que le jaune est encore liquide, ce qui devrait prendre environ cinq minutes.

Texte et photo extraits de BREAKFAST: Recipes to Wake Up For © 2015 de George Weld et Evan Hanczor. Avec l’aimable autorisation de Rizzoli New York. Tous droits réservés.

