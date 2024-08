Voyage au centre de la Terre creuse

Les conspirationnistes ont mauvaise presse ces temps-ci, et ce, à juste titre. Ça n’a pourtant pas toujours été le cas.

Je me souviens qu’il n’y a pas si longtemps, à l’époque où je travaillais sur un champ pétrolifère, je tuais le temps en écoutant l’émission de radio paranormale Coast to Coast AM, présentée par George Noory. Un soir, il y a près d’une décennie, je faisais le con avec mes chers collègues quand j’ai entendu quelque chose d’irréaliste – un théoricien de la Terre creuse. L’homme, dont je ne peux me rappeler le nom, expliquait qu’un autre monde existait à l’intérieur du nôtre, avec un autre soleil, de magnifiques vallées, une tribu perdue d’Israël, voire deux, et des dinosaures.

Des dinosaures !

Deux des illustrations originales d’Edouard Riou pour Voyage au centre de la Terre de Jules Verne.

Franchement, s’il existait vraiment un autre monde à l’intérieur du nôtre, qui n’aimerait pas abandonner le trou à rats dans lequel nous vivons au profit de ce glorieux monde souterrain ? Dans un effort désespéré d’échapper à l’enfer de la société moderne, j’ai décidé de me plonger dans la riche histoire des partisans de la Terre creuse et de parler aux quelques personnes qui y croient encore.



Mais pourquoi ne pas commencer par une courte chronologie de la théorie de la Terre creuse ?



Le parrain de ce mouvement se nomme Edmond Halley – le mec qui a donné son nom à la célèbre comète. Ce scientifique, né au XVIIe siècle, a émis l’idée que la Terre était creuse et constituée d’une coquille externe de 800 km d’épaisseur. La Terre, telle que proposée et disséquée par Halley, ressemble quelque peu à une cible de fléchettes. Selon lui, ces mondes intérieurs entrent en conflit avec le magnétisme de la Terre, d’où des anomalies dans l’affichage des boussoles près des pôles.

L’idée initiale de Halley remise au goût du jour. Photo via Flickr

Cette théorie a couvé dans cet état pendant près d’un siècle, ne recevant que des changements mineurs. Il a fallu attendre le début des années 1800 pour qu’elle fasse l’objet d’une amélioration considérable, quand un soldat nommé John Cleves Symmes Jr. suggéra que la Terre creuse possédait plusieurs entrées.



« Je déclare que la Terre est creuse et que son intérieur est habitable ; qu’elle contient un certain nombre de sphères, solides et concentriques, et qu’elle est ouverte aux pôles, de 12 à 16 degrés ; j’engage ma vie comme soutien de cette vérité, et je suis prêt à explorer le Monde Creux, si le monde veut me soutenir », écrivit Symmes en 1818.

Passons à présent au XXe siècle. La théorie a perdu quelques-unes de ses plumes après que des scientifiques inquisiteurs l’ont discréditée (pour la première fois). Toutefois, comme beaucoup d’autres théories, celle de la Terre creuse a réussi à persister. Elle était toujours là, quelque part, reprise pour l’essentiel par la science-fiction – je pense notamment à Voyage au centre de la Terre de Jules Vernes. Des auteurs comme Verne et William R. Bradshaw ont ancré une vision habitable du monde intérieur dans l’esprit du public. Cette idée a coagulé avec celles de Halley et Symmes pour donner lieu à une théorie hybride qui persiste à ce jour.

Une photo prise par le satellite ESSA-7 et qui, selon les partisans de la Terre creuse, prouve l’existence d’une ouverture polaire

Les théories varient, mais les partisans modernes de la Terre creuse croient que l’intérieur de la Terre est constitué de plusieurs environnements, ponctués d’animaux exotiques et disparus, et, parfois, d’extraterrestres. Selon bon nombre des théories, il existe dans le monde intérieur des habitants super-évolués. D’autres avancent qu’ils ont été colonisés par des explorateurs disparus – quoi qu’il en soit, ces mondes intérieurs sont dépeints comme étant fortement supérieurs au nôtre.



Il n’est donc pas étonnant que beaucoup se raccrochent à ces théories pour justifier leur foi religieuse – les tribus perdues d’Israël habiteraient la Terre creuse. Un auteur du nom de Rodney Cluff a écrit en 2008 dans son ouvrage Our Living Hollow Earth que les tribus avaient été amenées dans la Terre creuse là où, heureusement, se trouvent également le Paradis et l’Enfer.

Afin de comprendre un peu mieux ses idées, j’ai passé un coup de fil à Cluff. Il m’a raconté qu’il avait connu la théorie quand il était jeune, grâce à un livre de Raymond Bernard, La Terre creuse. Cela l’a poussé à analyser les « éléments scientifiques, spirituels et historiques » prouvant que la Terre et la plupart des entités dans l’espace sont creuses. Pour Cluff, l’existence d’un autre soleil et de gens vivant au cœur de la Terre ne fait aucun doute.

Une lettre envoyée par un Allemand à bord d’un U-boot qui a, selon Cluff, atteint la Terre creuse

« Des Allemands vivent dans la Terre creuse – les réfugiés de la Seconde Guerre mondiale –, de même que les colons vikings du Groenland, déclare Cluff. Il doit forcément y avoir quelques Inuits, puisqu’à chaque fois qu’on leur demande d’où ils viennent, ils pointent le Nord et répondent qu’ils viennent de l’endroit où le soleil ne se couche jamais. »

Il n’est pas facile d’être partisan de la Terre creuse – selon Cluff, le nombre de croyants a lentement chuté, probablement en raison du fait que de nombreuses autres théories du complot ont fait leur apparition ces derniers temps. Si la Terre creuse a conservé sa vibe old-school – peu de théories peuvent se vanter d’avoir battu sa longévité – elle n’est tout simplement pas aussi sexy que certains des complots que l’on peut trouver sur InfoWars, par exemple. Qui se préoccupe de découvrir un monde intérieur quand on peut protester contre les camps de concentrations de l’Agence américaine des situations d’urgence, ou dévoiler une traite sexuelle d’enfants au fond d’une cave de pizzeria ?

L’alternative “sexy” à la théorie de la Terre creuse

Il n’existe aucun endroit où les partisans de la Terre creuse sont en mesure de recruter car ils n’ont pas de forums sur le sujet – ils ont été laissés pour compte avec le temps. Cluff me précise tout de même que le groupe se contacte par mail et est présent sur Youtube. Toutefois, lorsque le groupe se retrouve sur des forums comme Godlike Productions ou d’autres sites de conspiration, il a souvent du mal à s’entendre avec les autres. Les membres sont en effet souvent tournés en ridicule par les partisans de théories plus cool (oui, au cas où vous vous posiez la question, il existe bel et bien une hiérarchie au sein des théories du complot). Pour couronner le tout, il y a eu des frictions avec les partisans de la Terre plate, qui sont revenus en force il y a peu, parce que chaque théorie rend l’autre obsolète.



« Les partisans de la théorie de la Terre plate ont de toute évidence tort – le monde est une sphère, et cette sphère est creuse, affirme Cluff. Ils n’ont pas d’arguments valables, mais je respecte leur opinion. Je n’aime pas me moquer. »

Bien que leur élan ralentisse, la vieille garde des conspirationnistes persiste.

Cluff ajoute qu’il a vu des preuves ou parlé à au moins dix personnes qui se sont rendues dans la Terre intérieure – dont un opérateur allemand de U-Boot et un amiral qui a traversé avec son avion l’ouverture polaire jusque dans la Terre creuse. Cluff n’est jamais entré à l’intérieur, mais ce n’est pas faute d’avoir essayé. Pendant des siècles, les partisans intrépides de la théorie de la Terre creuse ont cherché les entrées – certains prétendent même avoir réussi. Cette quête est toujours en cours à ce jour.

L’exemple le plus récent est le « Voyage au centre de la Terre creuse », qui était prévu pour 2007. Cluff et d’autres conspirationnistes étaient si certains de leur succès qu’ils ont même dressé un itinéraire. Le séjour avoisinait les 20 000 dollars et devait avoir lieu du 26 juin au 19 juillet 2007, avec une escale à Moscou le troisième jour. Le lendemain, ils devaient s’envoler pour Mourmansk, en Russie, et embarquer sur un brise-glace en direction du Pôle Nord. Une fois arrivés, le neuvième jour, ils comptaient passer trois jours à chercher l’ouverture.



C’est là que le voyage devient quelque peu excentrique. À partir de là, ils « remonteraient le fleuve Hiddekel jusqu’à la ville de Jéhu » avant de prendre « un monorail jusqu’à la ville d’Éden pour visiter le palace du roi du Monde intérieur ». Après avoir passé du temps à Éden, ils feraient le trajet de retour. Si, Dieu les en préserve, ils ne parvenaient pas à trouver l’entrée, ils avaient un plan de secours.

« Veuillez noter que si nous ne trouvons pas l’ouverture, nous rentrerons en passant par les îles de Nouvelle-Sibérie afin d’explorer les ossements d’animaux exotiques provenant de la Terre intérieure », peut-on lire dans une note au bas de l’itinéraire.

Malheureusement, l’expédition n’a jamais vu le jour. L’un des guides, Steve Currey, a succombé à un cancer du cerveau, précise Cluff. La malchance a continué : un deuxième guide a perdu la vie dans un crash d’avion, et un troisième a dû se retirer du projet car le principal investisseur de sa société a menacé de se retirer s’il n’arrêtait pas avec ses histoires de Terre creuse. Le groupe a planifié quelques autres voyages, mais leurs plans n’ont fait qu’échouer. Cela dit, Cluff n’est pas contre l’idée d’une nouvelle tentative – ils ont seulement besoin d’un guide.

« Il y a des volontaires. Des tas de gens ont manifesté un intérêt pour cette expédition, explique Cluff. Je ne pense pas que les habitants soient nombreux là-bas, certainement pas dans les millions en tout cas, mais peut-être dans les milliers. »

Vous pouvez compter sur moi pour la prochaine expédition – j’échangerais volontiers le monde moderne pour une poignée de tribus perdues, de Vikings et de dinosaures.

