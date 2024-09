Guarda le 69 nuovissime Emoji

L’ultimo update nel mondo delle emoji potrebbe essere il più inclusivo di sempre, con una donna che indossa il velo, una che allatta, bistecche e broccoli. Questi sono solo alcuni dei 69 simboli, di ogni genere ed etnia, inseriti dalla misteriosa organizzazione Unicode Consortium a formare Emoji 5.0.

L’anno scorso, l’emoji con il velo era stata proposta dalla quindicenne Rayouf Alhumedhi, e questo update rappresenta una vittoria per la rappresentanza. Ci sono poi gli UFO, il curling, e gli anziani, ognuno dei quali dovrebbe far felice un gruppo di appassionati. Ci saranno anche dinosauri, ravioli e ricci. Oh, e questa che vomita:

Chi può resistere a quella che ha tutte le carte in regola per essere l’emoji più inflazionata del 2017, che tira fuori roba verde dalla bocca? Al peggio, la useremo per dare il benvenuto a vampiri, zombie, e ad artefatti universalmente odiati come i calzini a righe, gli uomini con la barba e lo yoga.

Con un colpo di scena, l’Unicode Consortium sembra aver fatto una scelta politica con quest’ultimo aggiornamento, proponendo una bandiera separata per l’Inghilterra e la Scozia. La Scozia sta organizzando un referendum per lasciare il Regno Unito, e la nuova emoji sembra quasi una presa di posizione in favore della separazione. Basata sul tentativo del primo ministro Theresa May di bloccare il voto, queste emoji potrebbero ispirare un uso più appropriato di quella che vomita. Guardatevi il set completo, che sarà disponibile alla fine di quest’anno:

