Tutto quello che sappiamo dell’aggressione a 6ix9ine

Ieri sera 6ix9ine è stato aggredito a Brooklyn, New York. Quello che è successo non è ancora del tutto chiaro e l’unica certezza è che il rapper è stato ricoverato in ospedale per i colpi subiti ed è in condizione stabile. Ci sono però due versioni degli eventi: la prima è quella di TMZ, che per primo ha pubblicato la notizia ma essendo un sito di gossip non è necessariamente una fonte autorevole. La seconda è quella ufficiale, condivisa da 6ix9ine con le forze dell’ordine.

LA VERSIONE DI TMZ

Stando alla versione dei fatti riportata dalle fonti di TMZ, 6ix9ine stava lavorando a un video musicale nella notte di domenica e verso le quattro del mattino sarebbe salito in macchina per tornare verso casa. Parcheggiando nel proprio vialetto, un’altra vettura gli avrebbe chiuso la strada. Tre uomini sarebbero scesi dall’auto e lo avrebbero aggredito, colpendolo con il calcio delle loro armi da fuoco.



Gli aggressori lo avrebbero poi trascinato sulla loro autovettura e si sarebbero messi a guidare mettendo in chiaro che volevano derubarlo, minacciandolo di morte se non avesse collaborato. Il gruppo sarebbe poi tornato a casa di 6ix9ine, e due degli aggressori sarebbero entrati con lui mentre l’altro sarebbe rimasto fuori a fare la guardia.

Videos by VICE

Una volta dentro, gli aggressori avrebbero rubato circa 750.000 dollari di gioielli e tra i 15.000 e i 20.000 dollari in contanti. In casa ci sarebbero state anche la ragazza e la figlia di 6ix9ine, che sarebbero rimaste illese.



Gli aggressori se ne sarebbero poi andati portando 6ix9ine con sé. A un certo punto, il rapper avrebbe aperto la portiera posteriore del veicolo e si sarebbe lanciato per fuggire. Uno dei criminali lo avrebbe cominciato a inseguire per poi fermarsi e lasciarlo andare. 6ix9ine avrebbe poi chiesto aiuto a un passante, che avrebbe chiamato le autorità.

LA VERSIONE DI 6IX9INE

TMZ ha aggiornato il suo articolo circa due ore dopo la pubblicazione, riportando una seconda versione dell’accaduto in base a quanto dichiarato da 6ix9ine stesso alle autorità. Questa è stata citata anche da fonti autorevoli, tra cui NBC e The FADER .

6ix9ine ha dichiarato alla polizia che la macchina su cui si trovava come passeggero sul sedile posteriore sarebbe stata tamponata verso le quattro e mezza del mattino di domenica. Gli aggressori sarebbero scesi dall’auto, avrebbero minacciato il guidatore con un’arma da fuoco e gli avrebbero rubato l’iPhone. Avrebbero poi rapito 6ix9ine, obbligandolo a salire sulla loro vettura.

Gli uomini si sarebbero poi fatti portare da 6ix9ine a casa sua, dove lo avrebbero obbligato a chiamare un’altra persona perché gli portasse dei gioielli. 6ix9ine avrebbe collaborato e consegnato i gioielli agli aggressori, che lo avrebbero portato via con sé. Da lì le versioni combaciano, con il salto dalla macchina e la denuncia.



La polizia ha inoltre affermato che 6ix9ine ha smesso di cooperare dopo aver sporto denuncia, ma che il guidatore della macchina su cui si trovava ha collaborato alle indagini, appena cominciate. Per il momento nessuno è stato ancora arrestato.

6ix9ine ha una lunga storia di problemi con la legge. È stato condannato anni fa per essere apparso in un video in cui una minorenne compieva atti sessuali: lui la teneva, nuda, in braccio e la sculacciava mentre lei faceva sesso orale con un altro uomo. La scorsa settimana è stato invece arrestato per aver tentato di soffocare un ragazzino di sedici anni.



Vi aggiorneremo su eventuali sviluppi della situazione. Se vi interessa, oggi è uscito un nuovo video di 6ix9ine, “FEFE”, una collaborazione con Nicki Minaj.



Segui Noisey su Instagram e su Facebook.



Leggi anche: