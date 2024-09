Apple dichiara guerra al diritto a riparare

Apple vuole ostacolare la proposta di legge per il “Right to Repair” proposta nello stato del Nebraska, secondo una fonte che sta seguendo il percorso del disegno di legge attraverso il Parlamento locale.

La legislazione richiederebbe ad Apple e ad altri produttori di elettronica di vendere le parti di ricambio dei loro prodotti ai consumatori e ai riparatori indipendenti, oltre a rendere disponibili al pubblico i manuali diagnostici e di servizio.

Il Nebraska è uno degli otto stati che stanno considerando l’istituzione del diritto di riparare, assieme al Minnesota, allo Stato di New York, al Massachusetts, al Kansas e al Wyoming. Mentre i legislatori dell’Illinois e del Tennessee hanno presentato ufficialmente proposte simili.

Secondo la fonte, un rappresentante di Apple, un membro del suo staff o un lobbista testimonieranno contro il disegno di legge nel corso di un’audizione a Lincoln, in Nebraska, il 9 marzo, mentre la compagnia telefonica AT&T presenterà delle argomentazioni contrarie al disegno di legge. La fonte ha spiegato che almeno una delle aziende ha in programma di sostenere la linea di pensiero secondo cui i consumatori che cercheranno di riparare i propri telefoni potrebbero causarne la combustione delle batterie al litio. Motherboard manterrà segreta l’identità della fonte perché non autorizzata a parlare con la stampa.

Finora, il Nebraska è l’unico stato con in programma un’udienza per la proposta. Apple non ha risposto alle nostre richieste di commento. Update: un rappresentante di AT&T ha detto che la società “conosce questa legge, ma non ha intenzione di partecipare alla sua discussione o di testimoniare.” Il suo portavoce ha detto che CTIA, un gruppo commerciale dell’industria wireless che include membri come AT&T e Verizon, sta “lavorando per trovare una soluzione praticabile.”

L’anno scorso, i lobbisti dell’industria hanno dichiarato ai legislatori in Minnesota che il vetro dei telefoni potrebbe ferire le dita dei consumatori che cercano di riparare i loro schermi da soli

In passato, i principali produttori di elettronica hanno esercitato delle forti pressioni contro il diritto a riparare. L’anno scorso, un disegno di legge che doveva passare attraverso il Parlamento dello Stato di New York è stato abortito in parte grazie alle pressioni esercitate da parte di Apple e IBM, tra gli altri. Ma a livello nazionale, la legislazione sembra avere molta più rilevanza quest’anno, dato che un numero maggiore di Stati membri introdurranno il diritto a riparare. Il mese scorso, l’American Farm Bureau Federation, un influente organizzazione politica che rappresenta gli agricoltori, ha sostenuto ufficialmente la normativa per il diritto a riparare.

I disegni di legge sono stati spinti a livello nazionale da Repair.org, un’organizzazione commerciale costituita da riparatori indipendenti che sostengono come le loro aziende siano state danneggiate da un tentativo da parte dei produttori di ottenere il monopolio delle riparazioni. Anche senza disporre delle componenti singole o dei manuali appositi, la pratica della riparazione fai-da-te è prosperata grazie ai manuali di istruzioni in crowdsourcing disponibili online su siti come iFixit e alle componenti provenienti dal mercato grigio provenienti direttamente dalle fabbriche in Cina o recuperate dai dispositivi riciclati.

L’idea che sia “pericoloso” riparare da sé i propri dispositivi viene sostenuta dai produttori ormai da anni. L’anno scorso, i lobbisti dell’industria hanno comunicato ai legislatori del Minnesota che il vetro dei telefoni potrebbe ferire le dita dei consumatori che cercano di riparare i loro schermi, secondo Gay Gordon-Byrne, direttrice esecutiva di Repair.org. La Byrne ha anche dichiarato che testimonierà all’udienza in Nebraska e che “ha in programma di sostenerla.”

“Dovrebbero voler fornire alla gente quante più informazioni possibili su come affrontare un’operazione pericolosa,” ha dichiarato la Gordon-Byrne. “Se sono davvero preoccupati che le loro batterie possano esplodere, dovrebbero apporre delle etichette di avvertimento su di esse e di comunicare ai consumatori come sostituirle in modo sicuro.”

Abbiamo bisogno di continuare a proporre delle leggi perché i produttori non continuino a giocare a rimpiattino con i lobbisti quando escono delle proposte di legge che riguardano un solo Stato

A onore del vero, le batterie dell’iPhone 7 presentano un’etichetta di avvertimento che mette in guarda da “potenziali combustioni” in caso di foratura. Sull’etichetta, viene anche riportato che le batterie dovrebbero essere sostituite solo da un “fornitore autorizzato di servizi” — che può essere Apple o una società che paga Apple per ottenere l’autorizzazione.

Anche il produttore di trattori John Deere ha espresso il suo disappunto nei confronti della proposta per ottenere il diritto alla riparazione; una lettera della società diretta ad ostacolare la proposta in Kansas sostiene che l’azienda vuole evitare “alterazioni non intenzionali” ai suoi prodotti. La società ha anche aggiunto che proposte di legge simili dovrebbero essere abortite “per proteggere gli investimenti significativi dei consumatori nelle attrezzature,” che possono non essere danneggiate solo effettuando la manutenzione dei veicoli presso i centri di riparazione autorizzati da John Deere. La lettera completa è embeddata qui sotto.

L’obiettivo di Repair.org è fare approvare almeno un disegno di legge quest’anno, la speranza è che i produttori non desiderino ritrovarsi a fronteggiare un mosaico di proposte di leggi in diversi stati in tutto il paese. Nel 2012, una legge del Massachusetts che garantisce il diritto di riparare le automobili è diventata nazionale de-facto dopo che le case automobilistiche hanno deciso di rispettarla a livello nazionale, piuttosto che continuare ad ostacolare proposte analoghe in altri stati.

“Abbiamo bisogno di continuare a proporre delle leggi perché i produttori non continuino a giocare a rimpiattino con i lobbisti quando escono delle proposte di legge che riguardano singoli Stati,” ha dichiarato la Gordon-Byrne. “Ma con 10, 12 o 16 proposte — si raggiungerà un livello di pressione difficile da ignorare.”

La lettera di John Deere per MotherboardTV su Scribd