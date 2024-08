L’account Instagram che crea premi per gli uomini che fanno il minimo

“Secondo me l’ironia è uno strumento di grande valore sia per affrontare qualcosa, sia per cambiarlo,” ci ha detto Shelby Lorman, scrittrice e artista 24enne dietro l’account Instagram @awardsforgoodboys.

Shelby ha aperto l’account nel 2017 per prendere in giro i “bravi ragazzi”—come chiama gli uomini che si aspettano dei complimenti per il solo fatto di non essere dei mostri.



Videos by VICE

“Tutti fanno i complimenti agli uomini che evitano di comportarsi malissimo, mentre dalle donne si aspettano uno standard di comportamento impossibilmente perfetto,” ha spiegato Lorman.

L’account @awardsforgoodboys denuncia questo doppio standard, e fa anche molto ridere.

“Quello che mi sembra di cogliere dai miei follower e dai miei amici è che è un sollievo trovare qualcosa di critico, sul pezzo, ma un po’ leggero,” ha detto.



https://www.instagram.com/p/BhecEh8nxdf/

Nessuno si salva dall’ira di Lorman: quando un ragazzo su Tinder le ha fatto i complimenti per le sue illustrazioni, lei l’ha screnshottato e messo su Instagram. “Ovviamente non è il suo complimento a essere sbagliato,” ha spiegato Lorman. “Penso che fosse sincero. Il problema è che spesso uomini come lui fanno i complimenti come se fossero un’incredibile concessione: in modo paternalistico.”



Ma Lorman non mette gli uomini alla berlina per cattiveria: cerca di fargli riconoscere quando trattano le donne dall’alto in basso, intenzionalmente o meno, e di farli ridere di se stessi. “Quando ridi abbassi la guardia, e quando hai la guardia abbassata c’è più spazio per i sentimenti,” ha detto. “Una cosa che avevi messo da parte perché era troppo difficile pensarci, perché ti toccava troppo da vicino,” può essere ricontestualizzata in modo da spingere gli uomini a mettersi in discussione senza sentirsi minacciati.

Lorman è ben consapevole che i comportamenti che prende in esame sul suo account esistevano “ben prima che le élite di Hollywood decidessero che era necessario un cambiamento.” Pensa che il dibattito attuale sul #MeToo sia importantissimo ma anche “che abbia qualche pecca, come molti grandi movimenti. Lascia fuori determinate cose. Le voci più forti sono quelle bianche, ricche e potenti.”

Se la maggior parte delle reazioni a @awardsforgoodboys è stata, dice Lorman, molto positiva, alcuni non hanno gradito le critiche. Ci sono uomini (e donne) che le hanno obiettato il suo modo di agire, soprattutto quando si sentivano chiamati in causa. Ma ogni volta che un Bravo Ragazzo™ pensa di essere il bersaglio di un post, be’, non fa che dimostrare il punto dell’account.

“Se le persone riescono a ridere e riflettere, invece che giudicare e basta,” dice Lorman, “possiamo intavolare un dialogo.”



https://www.instagram.com/p/BeJsgCOniE5/?taken-by=awardsforgoodboys

https://www.instagram.com/p/BhMiWs8H0zl/?taken-by=awardsforgoodboys

https://www.instagram.com/p/Bh4lKshnwyS/?taken-by=awardsforgoodboys

Segui Eleanor Lambert su Instagram.