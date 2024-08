Banoffee Paella

Porzioni: 8

Preparazione: 1 ora

Totale: 2 ore e 30 minuti

Ingredienti



Per il caramello:

430 g di zucchero granulare

95 g di sciroppo di mais

85 ml di rum

144 g di burro a temperatura ambiente

10 g di sale kosher

1 baccello di vaniglia, raschiato

4-5 banane sbucciate e tagliate a fettine

Per la base/crosta di cookie:

190 g di farina per tutti gli usi

8 g si sale kosher

2 g di bicarbonato di sodio

110 g di burro, ammorbidito a temperatura ambiente

76 g di zucchero granulare

76 g di zucchero di canna

1 uovo grande

124 g di burro sciolto

Per la crema pasticcera:

272 g di latte intero

5 tuorli d’uovo

55 g di burro, ammorbidito a temperatura ambiente e tagliato a piccoli cubetti

61 grammi di zucchero granulare

31 g di amido di mais

Per il ripieno dulce de leche:

300 g di crema pasticcera

409 g di panna montata

10 g di gelatina in fogli

342 g di crema dulce de leche



Preparazione

1. Inizia dalla preparazione del caramello. In una pentola di media grandezza mescola lo zucchero, lo sciroppo do mais e 215 ml di acqua a fuoco alto. Continua a cucinare fino a raggiungere ebollizione, ci vorranno 10-15 minuti. La mistura presenterà il classico colore dorato del caramello.

2. Rimuovi dai fornelli e, lentamente, versa e mescola dentro 3 cucchiaini di rum (circa 44 ml) e il burro. Amalgama bene (piccolo consiglio: stai attento! il caramello inizierà a scoppiettare). Una volta che la mistura è bella uniforme, aggiungi sale e vaniglia.

3.Versa subito il caramello in una teglia ricoperta dalla carta da forno. Lascialo raffreddare e asciugarsi, ci metterà circa 30 minuti, alla fine dei quali risulterà duro e leggermente lucido come il vetro. Una volta indurito il caramello, rompilo in piccoli pezzettini utilizzando le mani o un mestolo (in alternativa puoi anche riporlo in una bustina da frigo e frantumarlo da lì.

4. Cospargi il caramello frantumato in una pentola da paella di diametro di circa 23 cm, ricoprendo tutto il fondo. Lascia che il caramello si fonda accendendo il fuoco a temperatura media. Rimuovi dal fuoco e posiziona le fette di banana circolarmente. Riporta la pentola sui fornelli e, quando vedi che il caramello inizia a fare le bolle, deglassalo con il rum rimanente cuocendo fino a quando l’alcol non evapora del tutto. Rimuovi la padella dai fornelli e lascia raffreddare in frigo.

5. Prepara la base di cookie. Inizia a riscaldare il forno a 180°C.

6. In una ciotola, unisci la farina, 3 g di sale e il bicarbonato di sodio.

7. Servendoti di una planetaria con spatola, monta insieme il burro, lo zucchero e lo zucchero di canna a velocità medio-bassa.

8. Senza smettere mai di mescolare, aggiungi l’uovo e tutti gli ingredienti secchi fino al raggiungimento di un impasto omogeneo.

9. Trasferisci l’impasto su di una teglia rivestita di carta da forno. STendi bene l’impasto su di una superficie leggermente infarinata (spessa circa 0,6 cm). Cuoci nel forno fino a doratura, ci vorranno dai 20 ai 25 minuti. Lascia poi raffreddare.

10. Usa un mixer o robot da cucina per sbriciolare completamente il cookie. Aggiungi 5 g di sale e il burro sciolto, mescolando finché non diventa una mistura omogenea.

11. Ora si passa alla crema pasticcera. Fai bollire, mescolando bene, il latte e metà dello zucchero.

12. Sbatti insieme lo zucchero rimanente, l’amido di mais e i tuorli d’uovo in una ciotola. Frusta con attenzione 118 ml della mistura di latte e zucchero fino ad amalgamazione completa.

13. Versa questa parte della mistura nella pentola con tutto il latte. Cuoci a fuoco lento mescolando costantemente. Attenzione! Non deve giungere a ebollizione. Continua a mescolare per 1-2 minuti fino che la consistenza non risulta densa .

14. Rimuovi dai fornelli e aggiungi i cubetti di burro. Mescola fino al raggiungimento di una consistenza omogenea. Copri con della pellicola alimentare, facendo ben attenzione non ci sia spazio fra questa e la mistura, evitando così la formazione di una pellicina in superficie. Lascia raffreddare in frigo.

15. Ora passa al ripieno di dulce de leche. Usa una planetaria dotata di frusta e monta la crema.

16. Usa una ciotola grande per mischiare insieme la crema pasticcera e il dulce de leche amalgamandole bene.

17. Unisci l’acqua e la gelatina in una ciotola piccola. Cuoci a microonde finché la gelatina non è completamente dissolta. Versaci dentro un po’ della crema pasticcera e mescola fino ad amalgamazione. Passa nuovamente alla ciotola grande e frusta bene anche qui fino ad amalgamazione completa.

18. Aggiungi delicatamente la panna montata servendoti di una spatola di gomma.

19. Rimuovi la paella raffreddata dal frigo. Cospargi abbastanza dulce de leche sul caramello e le banane, deve arrivare poco sotto la cima della pentola. Adesso cospargi generosamente le briciole di cookie sopra al dulce de leche, premendo poi uniformemente verso il basso (puoi aiutarti con bicchieri o tazze con fondo piatto). Lascia riposare in frigo per almeno un’ora prima di servire la tua Banofee Paella.

20. Per servire: taglia una fetta e capovolgila sul piatto, cosicché le banane caramellate siano in cima. Servi con una cucchiaiata di panna montata fresca.

