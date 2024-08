I primi nomi di Beaches Brew 2018

Giusto ieri sono uscito dalla redazione e ho notato che il sole non era ancora tramontato e ho pensato “uh, sta arrivando la primavera”. E, infatti, oggi Beaches Brew annuncia i primi 13 artisti che occuperanno il palco sulla spiaggia dell’Hana-Bi di Marina di Ravenna dal 4 al 7 giugno 2018.

Lo spettro psichedelico del festival quest’anno sembra aprirsi a sonorità più varie che in passato, con l’ethiojazz di Hailu Mergia, le atmosfere da insolazione sahariana di Nadah El Shazly, e, sorprendente per un festival da sempre incentrato sulle chitarre, il footwork futuristico di Jlin.

Ma non mancheranno altre bombe a propulsione umana come gli irresistibili dance-punks Downtown Boys, la reincarnazione 2018 di Buddy Holly Ezra Furman, i texani folgorati dalla psichedelia tailandese Khruangbin, le Mattiel, discepole del garage rock vecchio stile… vabbè dai, è inutile che stia qua a scrivere tre parole per ogni artista, usate Google, smettete per un secondo di ascoltare quella robaccia che state ascoltando.

Leggete la prima tranche di nomi qua sotto, con tanto di artwork a cura di Cripsta, e pregustate l’aria salmastra, la sabbia fra le dita dei piedi e il sudore sulla pelle in attesa delle prossime aggiunte alla line up. Ah, come ogni anno l’entrata è GRATIS. Per maggiori informazioni visita il sito di Beaches Brew.

Khruangbin / The Comet Is Coming / Jlin / Ezra Furman / Hailu Mergia / Sudan Archives / Nadah El Shazly & Band / LIIMA / Flohio / Mattiel / Downtown Boys / Omni / Rizan Sai

