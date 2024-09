[Best of 2014] Le scoperte dell’anno nell’arte

Róbert Berény’s capolavoro avant-garde, Sleeping Lady With A Black Vase, sul retro di una scena di Stuart Little. via

Quest’anno abbiamo visto frequentatori di musei muniti di un telefono capace di fare i raggi x ad un quadro, algoritmi che potrebbero battere gli storici e cavalletti futuristici. Da mosaici perduti a retrospettive approfondite sui processo creativo di diversi artisti, il 2014 è stato un anno decisamente buono per l’arte.

Videos by VICE

L’anno delle scoperte:

+ Il quadro gemello della Gioconda ha fatto il suo debutto a Singapore questa settimana. Secondo i suoi proprietari, test scientifici e analisi di esperti, l’opera è 10 anni più vecchia della sua famosa sorella.

Gioconda (sinistra) vicino a sua sorella. via

+ Mentre guardava Stuart Little, lo storico Gergely Barki ha visto un capolavoro avanguardista in casa Little.

+ Dei ricercatori hanno scoperto un ritratto nascosto di un uomo sotto La Stanza Blu di Picasso.

+ Tecnologia a luce riflessa mostra mostra che la Signora con Ermellino di Da Vinci è un sovrapporsi di tre versioni diverse dello stesso quadro.

Tre versione della Donna con l’Ermellino di Leonardo Da Vinci Immagine via BBC News

+ Abbiamo appreso che i dipinti vecchi 40,000 anni trovati in Indonesia pre-datano l’esempio più antico di arte di un paio di migliaia di anni. Qualche settimana dopo, un motivo a zigzag su un guscio—fatto 300,000 anni prima l’evoluzione umana—gli ha soffiato il posto.

I dipinti ritrovati in Indonesia via

+ Una registrazione audio del famoso discorso di Martin Luther King Jr. è stata ascoltata al NYS Museum a gennaio, non era mai stata ascoltata.

+ I seni di una scultura di una sirena a Las Vegas si sono scoperti nascondere un diorama dei canali di Venezia.

La scultura di Toland Grinnell. The Armillary Sphere. Immagine via

+ Un raro schizzo di Shakespeare è saltato fuori nella biblioteca di Saint-Olmer, in Francia.

+ Circa 1,400 capolavori, inclusi uno di Monet e Picasso sono stati confiscati dalla casa del figlio di un commerciante d’arte dell’era nazista.

+ A ottobre, degli archelogi hanno trovato un mosaico di Ade e Persefone mentre scavano in una enorme tomba in Grecia.

+ Abbiamo scoperto che Banksy potrebbe essere una donna (forse).

+ Dei lavori di Warhol sono stati trovati in dei floppy disk del 1985, grazie a Cory Arcangel.

I

Immagine: Andy Warhol, Campbell’s, 1985, ©The Andy Warhol Foundation for the Visuals Arts, Inc., concessione del The Andy Warhol Museum