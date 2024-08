Biscotti bacon e burro d’arachidi

Dosi per 24 cookie

Preparazione: 20 minuti

Tempo totale: 2 ore e 30 minuti

Ingredienti

450 g di bacon, finemente affettato

300 g di farina

1/4 cucchiaino di bicarbonato

1 pizzico di sale

90 g di burro di arachidi liscio

116 g di burro non salato, ammorbidito

105 g di zucchero semolato

90 g di zucchero di canna

2 cucchiai di latte intero

1 cucchiaino di estratto di vaniglia

2 uova grandi

185 g di gocce semi-dolci di cioccolato

185 g di gocce di burro d’arachidi

Procedimento

1. Ricopri due teglie con carta da forno e metti da parte.

2. Scalda i pezzi di bacon in una padella grande a fuoco medio-alto. Cuoci, mescolando di tanto in tanto, finché il bacon non diventa croccante, per circa 12-15 minuti. Usando un mestolo traforato trasferisci pezzi di bacon su un vassoio ricoperto di carta da cucina. Metti da parte circa 1/4 del grasso di bacon rappreso e fallo raffreddare.

3. Mescola farina, bicarbonato e sale insieme in una ciotola di media grandezza. In un’altra ciotola, usando un mixer a mano, sbatti il grasso del bacon, burro d’arachidi, burro e zuccheri finché il composto non diventa leggero e soffice – circa 3 minuti. Aggiungi latte, vaniglia e uovo finché il tutto non è ben combinato, poi aggiungi lentamente la farina finché non si forma un impasto. Aggiungi i pezzi di bacon e le gocce. Lascia in frigorifero per un’ora.

4. Metti 3 cucchiai di impasto a circa 5 cm i distanza su teglie ricoperte di carta da forno. Lascia riposare da 30 minuti a un’ora.

5. Scalda il forno a 175°C. Cuocili finché i bordi non si scuriscono, circa 15-20 minuti. Lascia raffreddare per altri 2 minuti sulla carta da forno prima di usare una spatola per trasferire i biscotti su un vassoio e lasciarli raffreddare. Conserva in un contenitore ben coperto a temperatura ambiente per non più di 2 giorni.

Questo articolo è stato originariamente pubblicato su VICE US.