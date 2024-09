Il nuovo video di Bologna Violenta ci fa rivivere gli orrori del colonialismo

Nicola Manzan, in arte Bologna Violenta, è approdato al quinto album con un carico di paure, frustrazioni, sogni infranti e lotte personali. Il risultato è Discordia (Overdrive/Dischi Bervisti), un album violentissimo ma che contiene anche suggestivi momenti di introspezione. La novità è l’aggiunta del batterista umano Alessandro Vagnoni, da questo disco componente fisso della band, che aggiunge un feeling più caldo alle sfuriate grindcore alternate alle tipiche aperture cinematiche a cui Manzan ci ha abituato. A differenza del precedente concept album Uno Bianca, le canzoni qui sono non hanno un esplicito filo che le lega, e soltanto alcune hanno un evidente contenuto politico o riferito a fatti reali.

A quest’ultima categoria appartiene il nuovo singolo “Colonialismo”, di cui vi presentiamo oggi il video in anteprima. La traccia nasce da un’aria per charango composta da Monique “Honeybird” Mizrahi; nelle parole dello stesso Manzan “la particolare sonorità di questo strumento mi ha riportato alla mente il Sudamerica e la combinazione con i suoni tipici di BV mi ha fatto pensare ad una sorta di ‘colonialismo’ in musica, in cui uno strumento cerca di entrare a forza nelle trame sonore già esistenti, per diventarne l’assoluto protagonista”.

Per esplicitare ulteriormente questa metafora e ricordarci l’orrore che l’uomo bianco ha seminato nel Sud del mondo, il video è stato costruito con un collage di scene prese dal documentario Africa Addio di Gualtiero Jacopetti e Franco Prosperi, in cui la brutalità del colonialismo europeo è esposta senza filtri e giustificazioni. Mai tematica fu più importante nel periodo storico in cui viviamo, e quale modo migliore per ricordarci la nostra storia che due minuti e mezzo di sano grindcore a rotta di collo.

Guarda il video di “Colonialismo”, acquista Discordia a questo link e non perdere Bologna Violenta dal vivo nelle date elencate qua sotto.

DISCORDIA Tour 2017

13 gennaio – Spazio MAVV, Vittorio Veneto (Tv)

20 gennaio – Off Officine Sonore, Lamezia Terme (Cz)

21 gennaio – Teatro Coppola, Catania

22 gennaio – Perditempo, Barcellona-Pozzo di Gotto (Me)

27 gennaio – Terminal, Macerata

10 febbraio – Traffic Live, Roma

17 febbraio – Heartz Club, Fermo

18 febbraio – CSA Magazzino47, Brescia

03 marzo – Circolo Arci Bolognesi, Ferrara

13 marzo – Osteria del Fico, Cremona

18 marzo – Bobby’s Bar, San Giacomo degli Schiavoni (CB)

24 marzo – Drunk In Public, Morrovalle (Mc)

26 marzo – Punky Reaggae Pub, San Zenone degli Ezzelini (Tv)

15 aprile – Edoné, Bergamo

