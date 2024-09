Un genio ha rimontato tutto Breaking Bad trasformandolo in un film

Internet è una landa piena di crudeltà senza fine e immaginazione sfrenata, uno spazio in cui è possibile trovare in un secondo tutta la conoscenza raggiunta dall’uomo nel corso della storia, e a volte—quando i pianeti si allineano—anche cose di cui non sapevamo nemmeno di avere bisogno.

Come nel caso della versione lungometraggio di Breaking Bad.

Il film, giustamente intitolato Breaking Bad: The Movie, è stato caricato circa una settimana fa e dura due ore, sette minuti e dieci secondi—un volume di tempo ben lontano dai due giorni e le 14 ore necessarie per seguire l’intera serie in binge watching. Attenzione: le 62 ore totali valgono tutte (e anche di più) perché stiamo parlando di Breaking Bad, sciocchini.

Al di là del genio di Vince Gilligan, però, l’aspetto interessante del progetto è che opera alcune modifiche.

“Non è un fan-film, un omaggio casalingo che mette insieme tutti gli highlight della serie, ma una re-invenzione della trama in sé,” dice la descrizione sotto il video.

“Un Breaking Bad alternativo, da guardare con occhi nuovi.”

Sempre nella descrizione del video viene spiegato che si tratta di un progetto singolo trasformatosi in una passione, una descrizione che ricorda un po’ il recut da 110 minuti di 2001: Odissea nello spazio di Steven Soderbergh (RIP). A quanto pare per arrivare al risultato finale sarebbero serviti due anni di lavoro.

Stiamo vivendo l’età dell’oro della televisione—un’età benedetta che non sembra finire mai—Game of Thrones, Atlanta, Stranger Things, Sherlock, Fargo, Review, Mr. Robot, Veep, Hannibal, House of Cards, e ancora e ancora. Con tutta quella che abbiamo a disposizione non sorprende che qualcosa ci sfugga—quindi, grazie Breaking Bad: The Movie. Stai facendo un favore all’umanità.

Per favore, la prossima volta fatelo coi Sopranos.

Aggiornamento: il video originale è stato rimosso da Vimeo.

